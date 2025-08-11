Mindenki nagyon elnéző Indiával, amiért nem akar szakítani az orosz energiával

Hiába próbálja Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegetni Indiát, nehéz dolga lesz, ha meg akarja győzni Narendra Modi indiai miniszterelnököt, hogy fordítson hátat Oroszországnak, amely évtizedek óta India egyik legmegbízhatóbb geopolitikai partnere.

Ráadásul India még profitál is abból, hogy az Egyesült Államok és Európa szankciókat vetett ki Moszkvára: a csökkenő verseny miatt minden eddiginél jobb áron tudja beszerezni az orosz olajat, sőt, annak feldolgozásából eddig jelentős nyereséget is termelt – írja a Wall Street Journal.

A lap szerint hiába próbálkozik az USA egyre magasabb vámokkal, Modi aligha fog könnyen hátat fordítani egy több évtizedes gazdasági és katonai kapcsolatnak, amely továbbra is előnyös India számára.

Az elmúlt napokban Trump bírálta Indiát, amiért az továbbra is erősen függ az orosz olajimporttól.

Szerdán az amerikai elnök büntetésképp további 25 százalékos vámot vetett ki az Indiából érkező exportra – megduplázva ezzel a hónap elején életbe lépett 25 százalékos vámtarifát. Az, hogy a jelentős gazdasági teher ellenére Modi továbbra sem enged az amerikai nyomásnak, azt mutatja, hogy India számára kiemelten fontos a jó kapcsolat fenntartása Oroszországgal – írja a lap.

India kitart az oroszok mellett

Az indiai külügyminiszter igazságtalannak és jogtalannak nevezte az újabb amerikai vámokat, és kijelentette: „India minden szükséges lépést meg fog tenni annak érdekében, hogy megvédje saját nemzeti érdekeit.” A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szintén bírálta az amerikai döntést, és hozzátette:

„minden szuverén országnak joga van megválasztani saját kereskedelmi partnereit”.

India pedig nem mutat hajlandóságot arra, hogy lemondjon Oroszországról. Pénteki X-bejegyzésében Modi miniszterelnök azt írta: „jó és tartalmas beszélgetést folytattam barátommal, Putyin elnökkel”, majd hozzátette, hogy megállapodtak a két ország közötti kapcsolatok további erősítéséről, és Putyin várhatóan még az év végéig hivatalos látogatást tesz Indiában.

A két ország kereskedelmi együttműködése még a hidegháború idején szilárdult meg, és az indiai lakosság máig hajlamosabb nagyobb bizalmat szavazni Oroszországnak, mint az Egyesült Államoknak, amelyről úgy vélik, továbbra is inkább Pakisztánt részesíti előnyben.

A háború kitörése után India egyértelműen profitált az EU oroszellenes szankcióiból, valamint abból, hogy Moszkva több fontos kereskedelmi partnere is hátat fordított az orosz olajnak.

Az elmúlt években India hatalmas mennyiségű orosz olajat kezdett vásárolni: a tavalyi évben Moszkva olajexportjának mintegy egyharmada a dél-ázsiai országba irányult. A jelentős olajár-kedvezménynek köszönhetően az indiai olajfinomítók az elmúlt három évben 17 milliárd dollárt takarítottak meg. Ez idő alatt a két ország közötti kereskedelem látványosan fellendült. A kedvező árú orosz nyersolaj révén nemcsak az indiai üzemanyagárak váltak kedvezőbbé, hanem az abból előállított finomított termékeket is jelentős nyereséggel tudták külföldön értékesíteni.

India nem fog függetlenedni az orosz nyersanyagtól

Syed Akbaruddin, az ország korábbi ENSZ-képviselője szerint

gyakorlatilag lehetetlen, hogy India a közeljövőben függetlenedjen az orosz nyersanyagtól, mivel ez súlyos gazdasági következményekkel járna.

A Kpler adatelemző cég ugyanakkor rámutatott: az indiai finomítók már elkezdtek visszavenni az orosz nyersolajimportból. Júliusban a behozatal napi 500 ezer hordóval csökkent, és havi szinten öthavi mélypontra, 1,6 millió hordóra esett vissza.

A cég elemzése szerint az indiai magánfinomítók – amelyek az orosz olaj több mint felét dolgozzák fel – várhatóan egyre nagyobb arányban térnek át a Közel-Keletről és Nyugat-Afrikából érkező import beszerzésére. Ugyanakkor valószínűtlen, hogy teljes mértékben le tudnák állítani az orosz olaj vásárlását.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / POOL / AFP