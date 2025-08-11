Nem kell már sokat várni – hamarosan Budapestről egészen az Adriáig utazhatunk autópályán

A Tőzsdefórum arról számolt be, hogy majdnem húsz év után elkészült az M6-os autópályát a horvát 5C sztrádával összekötő utolsó szakasz. Ezzel megnyílt a lehetőség, hogy Budapestről Pélmonostoron, Eszéken és Szarajevón át egészen az Adriai-tengerig, Ploče városáig végig autópályán lehessen utazni.

Az utazási idő Budapest és Eszék között így mindössze két órára csökken

– közölte a lap.

A cikk arra is emlékeztet, hogy a magyarországi autópálya-szakaszt (M6) a horvát határig már tavaly befejezték, ám a horvát oldalon ekkor még folytak a munkálatok.

A projekt költsége 46 millió euró volt, amelyet teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozott.

A rövid, ám annál fontosabb szakaszon nyolc úgynevezett műtárgy épült: egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A legnagyobb ezek közül a 318 méteres Karasica-viadukt, amely folyót és vasútvonalat is átível – sorolta a lap.