Adriai-tenger fejlesztés tájékoztatás Budapest Dubrovnik utazás autópálya

Nem kell már sokat várni – hamarosan Budapestről egészen az Adriáig utazhatunk autópályán

2025. augusztus 11. 07:22

A horvátok ígérete szerint néhány éven belül „egyenes út” vezethet Dubrovnikba is Magyarországról.

2025. augusztus 11. 07:22
A Tőzsdefórum arról számolt be, hogy majdnem húsz év után elkészült az M6-os autópályát a horvát 5C sztrádával összekötő utolsó szakasz. Ezzel megnyílt a lehetőség, hogy Budapestről Pélmonostoron, Eszéken és Szarajevón át egészen az Adriai-tengerig, Ploče városáig végig autópályán lehessen utazni.

Az utazási idő Budapest és Eszék között így mindössze két órára csökken

 – közölte a lap.

A cikk arra is emlékeztet, hogy a magyarországi autópálya-szakaszt (M6) a horvát határig már tavaly befejezték, ám a horvát oldalon ekkor még folytak a munkálatok.

A projekt költsége 46 millió euró volt, amelyet teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozott.

A rövid, ám annál fontosabb szakaszon nyolc úgynevezett műtárgy épült: egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A legnagyobb ezek közül a 318 méteres Karasica-viadukt, amely folyót és vasútvonalat is átível – sorolta a lap.

A következő lépés: Dubrovnik

A Tőzsdefórum megjegyezte, hogy az új autópálya-szakasz használatára még várni kell, mivel a hatósági eljárások várhatóan csak szeptemberre zárulnak le.

A horvát autópálya-üzemeltető, a HAC is megszólalt a fejlesztés kapcsán, és közölte: már a következő célra készülnek. Kiírták a pályázatokat az A1-es autópálya Dubrovnikig tartó befejezésének következő szakaszaira. Ha ez is elkészül, a magyar autósok végig autópályán érhetik el az Adria déli részét is. Az ígéretek szerint a fennmaradó útszakaszok megépítése 2028-ra várható – idézte a közleményt a lap.

Fotó: Ratnakorn Piyasirisorost

