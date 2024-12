Idén is Magyarország nyerte a díjat, mögöttünk kullog egész Európa

A budapesti Szent István téri Bazilika előtti rendezvény 2023-ban egymásután negyedszer lett a legjobb európai karácsonyi vásár, idén pedig a „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” címmel díjazta a European Best Destinations – hívta fel a figyelmet az Index. A legnagyobb magyarországi adventi vásárok kivételes helyzetben vannak, és a legmagasabb látogatószámmal rendelkező vásárok rangsorában is szerepeltek, ahogyan ezt több forrás is, közöttük az EnjoyTravel 50 városra kiterjedő 2022-es gyűjtése megállapítja.

A lapnak nyilatkozó szakértő arra emlékeztetett, hogy a karácsonyi vásárok sokkal szélesebb demográfiai csoportot vonzanak, mint általában a helyi piacokon zajló kereskedelem, ilyen módon új ügyfeleket csalogatva minden korosztályból és kultúrából az ünnepi vásárokra. A karácsonyi vásárokat sok látogató inkább szabadidős élménynek mint vásárlási élménynek tekinti, és egyre sűrűbbek az európai karácsonyi vásárok összehasonlítása a médiában, illetve különféle internetes szavazásokon.

A budapesti karácsonyi vásár idei újabb sikeréről Orbán Balázs is posztolt a Facebookon. A miniszterelnök politikai igazgatója felidézte,

nem véletlen, hogy Budapest Európa egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja.

A bejegyzéshez hozzászólók többsége szerint is különleges a magyar főváros legnagyobb adventi vására. Egyes kommentelők ugyanakkor kifogásolták a magas árakat.

Orbán Balázs bejegyzését Schiffer András ügyvéd sem hagyta szó nélkül, aki elpanaszolta, hogy a karácsonyi vásárban nem lehetett készpénzzel fizetni. Több hozzászóló ugyanakkor pont a készpénzmentes fizetés előnyeit emelte ki.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter