Por, mámor, Nógrád

Veszettül tekerek le a lejtőn, csak úgy porzik utánam az út. A sárga Csepel kormányát alig bírom egyenesen tartani, suhanhatok vagy ötvennel. Növelni kell a tempót, hiszen lassan elhúzzák az esti harangszót, márpedig legkésőbb az este nyolc órai harangozás utolsó ütemére be kell gurulni a garázsba, anyám már ott vár az erkélyen, vigyázva, hogy időre haza­értem-e. Most is sikerül, pedig az utolsó utáni pillanatban indultam el.

Nehéz elszakadni a pataki Béke úttól, ahol nagymamámék laknak, ott jön össze ilyenkor nyáron a faluban a legtöbb gyerek. Mezítláb rohangálunk, csupa fekete a talpunk az aszfalt megolvadt szurkától. Demokrácia van: ha fiúk vannak többségben, akkor focizunk, ha lányok, akkor kavicsot gyűjtünk, vagy dinnyemagot köpünk, versengve, ki tud legmesszebbre.