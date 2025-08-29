Ft
Rosinec Mária unoka nagymama Kárpátalja Mandiner

Az otthon maradottakért: egy nagymama és két árva unoka Kárpátalján – segítsünk együtt!

2025. augusztus 29. 10:48

Szerkesztőségünket megrendítette a család története, ezért a Mandiner adománygyűjtést indít Rosinec Mária és unokái megsegítésére.

2025. augusztus 29. 10:48
Adománygyűjtést indít a Mandiner, miután stábunk Kárpátalján forgatott, hogy bemutassuk a háború sújtotta mindennapokat, és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére próbálnak talpon maradni. Ezen a forgatáson találkoztunk a 76 éves Rosinec Máriával, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia életét vesztette a fronton. A család története valóban szívszorító – segítsünk nekik együtt!

Megrázó sorsok és példamutató kitartás

Mária fia az orosz-ukrán háborúban halt meg, a tragédia után pedig menye Németországba költözött, hátrahagyva a gyermekeket. Azóta az idős nagymamára hárul az unokák teljes ellátása: ő eteti, öltözteti, iskoláztatja őket, szerény nyugdíjából próbálva fedezni a mindennapi kiadásokat. Minden erejével azon van, hogy biztonságot és szeretetet nyújtson a gyermekeknek.

Adománygyűjtés indult

Szerkesztőségünket megrendítette Mária története, ezért a Mandiner adománygyűjtést indít Rosinec Mária és unokái megsegítésére. Célunk az, hogy könnyebbé tegyük mindennapjaikat, s hosszabb távon biztos hátteret nyújtsunk számukra. A Mandiner egymillió forintot utalt az adományszámlára, a felajánlásokat október 1-ig várjuk.

Hogyan segíthetnek?

Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:

KEGYES Jótékonysági Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786

IBAN: HU98117440032445278600000000

SWIFT: OTPVHUHB

Közlemény: Rosinec Mária

Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. • E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]

A helyszínen készült riportot itt tekinthetik meg: 

A támogatás menetéről és felhasználásáról a Mandiner.hu oldalon folyamatosan beszámolunk.

Segítsünk együtt!

 

Kerezs
2025. augusztus 29. 10:58
A segítségbe beletartozik, ha anyukát valaki előkeríti és gondviselésre készteti, vagy csak futtatja és átutalja a pénzt?
