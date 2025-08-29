Az otthon maradottakért: egy nagymama és két árva unoka Kárpátalján – segítsünk együtt!

Egyedül maradt a nagymama az unokákkal, miután meghalt a fia a fronton – sorsok Kárpátaljáról!
A kárpátaljai Rosinec Máriának meghalt a fia a fronton és most egyedül neveli az unokáit. Szerkesztőségünk adománygyűjtést szervezett nekik. Riportunk.
Szerkesztőségünket megrendítette a család története, ezért a Mandiner adománygyűjtést indít Rosinec Mária és unokái megsegítésére.
Adománygyűjtést indít a Mandiner, miután stábunk Kárpátalján forgatott, hogy bemutassuk a háború sújtotta mindennapokat, és azokat a magyar családokat, akik minden nehézség ellenére próbálnak talpon maradni. Ezen a forgatáson találkoztunk a 76 éves Rosinec Máriával, aki egyedül neveli két unokáját, miután fia életét vesztette a fronton. A család története valóban szívszorító – segítsünk nekik együtt!
Mária fia az orosz-ukrán háborúban halt meg, a tragédia után pedig menye Németországba költözött, hátrahagyva a gyermekeket. Azóta az idős nagymamára hárul az unokák teljes ellátása: ő eteti, öltözteti, iskoláztatja őket, szerény nyugdíjából próbálva fedezni a mindennapi kiadásokat. Minden erejével azon van, hogy biztonságot és szeretetet nyújtson a gyermekeknek.
Szerkesztőségünket megrendítette Mária története, ezért a Mandiner adománygyűjtést indít Rosinec Mária és unokái megsegítésére. Célunk az, hogy könnyebbé tegyük mindennapjaikat, s hosszabb távon biztos hátteret nyújtsunk számukra. A Mandiner egymillió forintot utalt az adományszámlára, a felajánlásokat október 1-ig várjuk.
Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
KEGYES Jótékonysági Alapítvány
Számlaszám: 11744003-24452786
IBAN: HU98117440032445278600000000
SWIFT: OTPVHUHB
Közlemény: Rosinec Mária
Bank: OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u. 16. • E-mail (Wise, Revolut esetén): [email protected]
A helyszínen készült riportot itt tekinthetik meg:
A támogatás menetéről és felhasználásáról a Mandiner.hu oldalon folyamatosan beszámolunk.
Segítsünk együtt!