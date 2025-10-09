Ft
Orbán Viktor: A fejlődéshez az kell, hogy ne brüsszeli kormánya legyen Magyarországnak

2025. október 09. 23:02

Orbán Viktor exkluzív interjút adott a Salgótarjáni Városi Televíziónak, amelyben bejelentette, abban állapodtak meg a polgármesterrel, hogy felveszik Salgótarjánt arra a listára, amelyet a nagy nemzetközi beruházások számára felajánlanak.

2025. október 09. 23:02
null

„Az lenne a nagy bravúr, ha az 1990-ben az iparvesztés miatt megszűnt városoknak megtalálnánk a jövőt. 2010 óta sokat tettünk ezért, ennek emblematikus eredménye, hogy a 21-es utat elhoztuk Salgótarjánig, a várost rákötötték az autópályára” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Salgótarjáni Városi Televíziónak adott interjúban.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Orbán Viktor kiemelte, 

megállapodás született arról, hogy megépítik a 21-es tehermentesítő szakaszát és elviszik az országhatárig, bekapcsolva a felvidéki ipar vérkeringésébe.

Az interjúban többmilliárdos közmű- és infrastruktúra-fejlesztést jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő továbbá azt is kijelentette, 

abban állapodtak meg a polgármesterrel, hogy felveszik Salgótarjánt arra a listára, amelyet a nagy nemzetközi beruházások számára felajánlanak.

Mint mondta, ebben Lázár János építési és közlekedési miniszternek is fontos szerepe van, ugyanis a településen vannak olyan területek, amelyek a MÁV tulajdonában vannak, ugyanakkor alkalmasak lennének munkahelyteremtésre.

Orbán Viktor felidézte, hogy a korábbi polgármesterrel is jó viszonyt ápolt, de a tempó nem a Fideszben megszokott volt, neki most az a fontos, hogy a következő tíz év legyen jó.

„2026-ban fontos választás jön, mert az unióban a magyarok számára rossz döntések születnek. Nem olyan gazdaságpolitikát kell csinálni, ami a salgótarjániaknak előnytelen, ráadásul háborúpárti”

– mutatott rá a kormányfő.

Orbán Viktor emlékeztetett: 

a jelenlegi kormány alatt a város megújult, pénzügyi lehetőséget kapott, 33 milliárdnál is többet adtak az egészségügyre a modern onkológiai központ létrehozásával, valamint megmentették a környék emlékeit is.

„Ami Salgótarjánban és környékén történt, az kizárólag állami forrásból ment” – mutatott rá.

„Az építésügyi kormányzat és a helyi önkormányzat az egész várost próbálja revitalizálni, ezen dolgoznak a szakembereik. 

Ahhoz, hogy a város tovább tudjon fejlődni, az kell, hogy ne brüsszeli kormánya legyen Magyarországnak, illetve az, hogy a városnak kormánypárti vezetése legyen. 

A kormány nélkül ez a város nem tud lendületet venni” – fogalmazott a miniszterelnök, sok sikert kívánva a város lakóinak.

A teljes interjút itt tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó
 

 

