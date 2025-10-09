Orbán Viktor: A fejlődéshez az kell, hogy ne brüsszeli kormánya legyen Magyarországnak

„Az lenne a nagy bravúr, ha az 1990-ben az iparvesztés miatt megszűnt városoknak megtalálnánk a jövőt. 2010 óta sokat tettünk ezért, ennek emblematikus eredménye, hogy a 21-es utat elhoztuk Salgótarjánig, a várost rákötötték az autópályára” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Salgótarjáni Városi Televíziónak adott interjúban.

A Magyar Nemzet összefoglalója szerint Orbán Viktor kiemelte,

megállapodás született arról, hogy megépítik a 21-es tehermentesítő szakaszát és elviszik az országhatárig, bekapcsolva a felvidéki ipar vérkeringésébe.

Az interjúban többmilliárdos közmű- és infrastruktúra-fejlesztést jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő továbbá azt is kijelentette,