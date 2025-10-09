Orbán Viktor Salgótarjánban: „Nagy céljaink vannak!” – megszületett a Nógrádi Manifesztum

Bebizonyosodott, hogy valóban Orbán az utolsó remény: kiderült, ki volt csütörtökön a miniszterelnök „potyautasa” (FOTÓK)
Gondolkodás nélkül segített a kormányfő.
A nógrádiak kimondták, mihez ragaszkodnak a világrendszerváltozás közepén.
Orbán Viktor miniszterelnök Lázár János építési és közlekedési miniszterrel csütörtökön látogatást tett Nógrád vármegye székhelyén, Salgótarjánban, ahol Salgótarján Kreicsi Bálint polgármesterrel áttekintették a város és környékének fejlesztési terveit.
Az egyeztetét követően a kormányfő közösségi oldalán értékelte a találkozót. Úgy fogalmazott:
annyit mondhatok: nagy céljaink vannak!”
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarjánban elfogadta a Nógrádi Manifesztumot is, melyben többek között leszögezték „lándzsát törnek” az általuk megkerülhetetlennek tekintett hitbéli, erkölcsi és közéleti fundamentumok mellett. „Ezen értékek ugyanis támaszt jelentettek a múltban, és segítségére vannak a nógrádiaknak az önazonosságuk megőrzésében azon a korszakhatáron is, amelyhez mostanra érkeztünk” – olvasható az erős hangú nyilatkozatban.
A manifesztum teljes szövegét változtatások nélkül közüljük:
NÓGRÁDI MANIFESZTUM
Nógrád vármegye ezeréves fennállása során vitézségben, tudományokban és művészetekben kimagasló elődjeink sokaságával gazdagította hazánk történelmét és kultúráját. Mi, nógrádiak, büszkeséggel emlékszünk mások mellett a magyar panteonba a bátorságával bekerülő Szondi Györgyre, dicső nemzeti múltunk őrére, Nagy Ivánra, a legszebb bankjegyeinket megtervező Horváth Endrére, az iskolaalapító Veres Pálnéra, valamint az irodalmunk halhatatlanjai között helyet foglaló Balassi Bálintra, Madách Imrére és Mikszáth Kálmánra.
Vármegyénk népe mindig is szorgalmas, vendégszerető, istenfélő és összetartó volt. Bárhová is sodorta az élet közösségünk tagjait, tudták, számíthatnak egymásra. A nógrádiak szellemi és morális alapjai az ezeréves keresztény magyar államiság és kultúra megingathatatlan tartóoszlopain nyugodnak.
Napjainkban azonban megkérdőjeleződnek az abszolút igazságok és a korábbiakban rendre biztonságot nyújtó örökkévaló értékek. Az általunk eleddig ismert világ átalakulóban van, véget ér a jelenleg fennálló nemzetközi rend, és világrendszerváltoztatás zajlik.
A változások árjában Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése szükségét érezte a Nógrádi Manifesztum kibocsátásának, hogy lándzsát törjön az általa megkerülhetetlennek tekintett hitbéli, erkölcsi és közéleti fundamentumok mellett. Ezen értékek ugyanis támaszt jelentettek a múltban, és segítségére vannak a nógrádiaknak az önazonosságuk megőrzésében azon a korszakhatáron is, amelyhez mostanra érkeztünk.
A Közgyűlés hiszi és vallja, hogy
Ezeréves vármegyénk értékeinek megtartása biztosítja Nógrád jövőjét. Ennek okán, a fentiek szellemében, Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése munkára hívja a vármegye minden települési önkormányzatát, polgárát, továbbá a közös gyökerekre és a soha nem múló összetartozásra tekintettel a vármegyéből elszármazottokat. Minden szűkebb szülőhazáját szerető, azért felelősséget vállaló embert, aki képes osztozni annak bajaiban és örömeiben, hogy együtt tegyen Nógrád vármegye sikeréért!
Salgótarján, 2025. október 9.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Gondolkodás nélkül segített a kormányfő.