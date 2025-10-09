Ft
Orbán Viktor Salgótarjánban: „Nagy céljaink vannak!” – megszületett a Nógrádi Manifesztum

2025. október 09. 16:49

A nógrádiak kimondták, mihez ragaszkodnak a világrendszerváltozás közepén.

2025. október 09. 16:49
null

Orbán Viktor miniszterelnök Lázár János építési és közlekedési miniszterrel csütörtökön látogatást tett Nógrád vármegye székhelyén, Salgótarjánban, ahol Salgótarján Kreicsi Bálint polgármesterrel áttekintették a város és környékének fejlesztési terveit.

Az egyeztetét követően a kormányfő közösségi oldalán értékelte a találkozót. Úgy fogalmazott:

annyit mondhatok: nagy céljaink vannak!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

„Lándzsát törtek” a számukra fontos értékek mellett 

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarjánban elfogadta a Nógrádi Manifesztumot is, melyben többek között leszögezték „lándzsát törnek” az általuk megkerülhetetlennek tekintett hitbéli, erkölcsi és közéleti fundamentumok mellett. „Ezen értékek ugyanis támaszt jelentettek a múltban, és segítségére vannak a nógrádiaknak az önazonosságuk megőrzésében azon a korszakhatáron is, amelyhez mostanra érkeztünk” – olvasható az erős hangú nyilatkozatban.

A manifesztum teljes szövegét változtatások nélkül közüljük:

NÓGRÁDI MANIFESZTUM


Nógrád vármegye ezeréves fennállása során vitézségben, tudományokban és művészetekben kimagasló elődjeink sokaságával gazdagította hazánk történelmét és kultúráját. Mi, nógrádiak, büszkeséggel emlékszünk mások mellett a magyar panteonba a bátorságával bekerülő Szondi Györgyre, dicső nemzeti múltunk őrére, Nagy Ivánra, a legszebb bankjegyeinket megtervező Horváth Endrére, az iskolaalapító Veres Pálnéra, valamint az irodalmunk halhatatlanjai között helyet foglaló Balassi Bálintra, Madách Imrére és Mikszáth Kálmánra.

Vármegyénk népe mindig is szorgalmas, vendégszerető, istenfélő és összetartó volt. Bárhová is sodorta az élet közösségünk tagjait, tudták, számíthatnak egymásra. A nógrádiak szellemi és morális alapjai az ezeréves keresztény magyar államiság és kultúra megingathatatlan tartóoszlopain nyugodnak.

Napjainkban azonban megkérdőjeleződnek az abszolút igazságok és a korábbiakban rendre biztonságot nyújtó örökkévaló értékek. Az általunk eleddig ismert világ átalakulóban van, véget ér a jelenleg fennálló nemzetközi rend, és világrendszerváltoztatás zajlik.

A változások árjában Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése szükségét érezte a Nógrádi Manifesztum kibocsátásának, hogy lándzsát törjön az általa megkerülhetetlennek tekintett hitbéli, erkölcsi és közéleti fundamentumok mellett. Ezen értékek ugyanis támaszt jelentettek a múltban, és segítségére vannak a nógrádiaknak az önazonosságuk megőrzésében azon a korszakhatáron is, amelyhez mostanra érkeztünk.


A Közgyűlés hiszi és vallja, hogy

  • a kereszténység államalkotó és nemzetmegtartó erővel bír.
  • Nógrád vármegye közéletében hangsúlyos érvényre juttatni a szolidaritáson, az emberi méltóságon, az igazságosságon és a közjón alapuló keresztény társadalmi tanításokat.
  • A népi vallásosság erős hagyományaival büszkélkedő Nógrádban az összetartó és gondoskodó közösségekre építő, szilárd keresztény örökségünk az, amely képes megóvni bennünket az énközpontúság, az anyagiasság és a vallástalanság térnyerésétől.
  • A nemzet nem idejétmúlt történelmi fogalom, hanem élő, szerves közösség. Megmaradásunk biztosítéka a magabíró, és az érdekei mentén határozottan kiálló magyar nemzetállam, Európa jövőjét pedig az egymást tisztelő, és egymással együttműködő szuverén nemzetállamok szövetsége jelenti.
  • A trianoni békeszerződéssel lakosságának harmadát, területének pedig megközelítőleg felét elveszítő, végvárrá lett Nógrád vármegye közössége pontosan tudja: határa csak az államnak van, a nemzetnek nincs. A határon túli és a diaszpórában élő magyarság ezért egyaránt az egységes magyar nemzet részét képezi.
  • Nógrád vármegye ezeréves vallási, nemzetiségi és kulturális sokszínűsége közös örökségünk. Megőrzendő az a helyi gazdagság, melyet a palóc, szlovák, sváb, roma és zsidó kultúrák sok évszázados békés együttélése, valamint egymásra gyakorolt kölcsönhatása eredményezett.
  • Az önmagában is sokrétű és érdemdús nógrádi közösség mindig is szívesen fogadta azokat, akik tisztelték és elfogadták az értékeit, összefogva munkálkodva Nógrád vármegye javáért.
  • A természetes módon és történelmileg kialakult sokféleség megóvása elengedhetetlenül fontos. Ennek szellemében a nógrádiaknak elidegeníthetetlen joguk eldönteni, kikkel és milyen formában szeretnének együtt élni. Elítélve a kirekesztést, de egyúttal a mesterséges beavatkozást is, a modern kori népvándorlás idején a más kultúrából érkezők ellenőrizetlen, illegális, tömeges bevándorlását, vagy betelepítését.
  • A teremtett környezet, így Nógrád vármegye természeti kincseinek védelme fokozott figyelmet érdemel. Abban a korban, amikor mindinkább felértékelődik a természeti javak és erőforrások súlya, a Közgyűlés örökül kívánja hagyni a jövő nemzedékei számára Nógrádot a legerdősültebb vármegyeként, tiszta és egészséges ivóvízzel, termőfölddel, illetve levegővel.
  • A környezetterhelés csökkentése és a helybéli gazdasági szereplők támogatása céljából nélkülözhetetlen a rövid ellátási láncok fejlesztése, a helyi termelők fenntartható gazdálkodásához szükséges feltételek biztosítása, továbbá a jó minőségű nógrádi árucikkek versenyképességének növelése.
  • A biológiai nem meghatározott, azt emberi beavatkozás és jogszabály nem írhatja felül. Az egy férfi és egy nő életszövetségeként létrejövő házasság szentség, és az ezen az életszövetségen alapuló hagyományos család a társadalmunk alapegysége. Amilyen erősek a családok, olyan erős a nemzet, valamint annak részeként maga Nógrád.


Ezeréves vármegyénk értékeinek megtartása biztosítja Nógrád jövőjét. Ennek okán, a fentiek szellemében, Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése munkára hívja a vármegye minden települési önkormányzatát, polgárát, továbbá a közös gyökerekre és a soha nem múló összetartozásra tekintettel a vármegyéből elszármazottokat. Minden szűkebb szülőhazáját szerető, azért felelősséget vállaló embert, aki képes osztozni annak bajaiban és örömeiben, hogy együtt tegyen Nógrád vármegye sikeréért!


Salgótarján, 2025. október 9.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

