10. 09.
csütörtök
potyautas jobboldal telefon Fidesz Lázár János benzinkút Orbán Viktor miniszterelnök

Bebizonyosodott, hogy valóban Orbán az utolsó remény: kiderült, ki volt csütörtökön a miniszterelnök „potyautasa” (FOTÓK)

2025. október 09. 10:57

Gondolkodás nélkül segített a kormányfő.

2025. október 09. 10:57
null

Orbán Viktor egy kifejezetten vicces posztot osztott meg a Facebook-oldalán. A miniszterelnök arról osztott meg fotókat, hogy találkozott egy benzinkúton Lázár Jánossal.

Jó reggelt, Viktor! Fel tudnál venni a kúton?”

– írta le röviden a kormányfő, miről beszéltek korábban telefonon az építési és közlekedési miniszterrel.

Nyitókép: Alex HALADA / AFP

llnnhegyi
2025. október 09. 11:20
Az ötödik kettőharmados győzelem olyan könnyedén jutunk hozzá, hogy szinte észre sem vesszük. Az ellenzék oldalán tesznek meg mindent ezért! Ezerrel, tízezerrel! Ők maguk sem veszik észre! Kéri Laci bácsi ezért nem ért semmit.
langyostiszasok
2025. október 09. 11:06
Így van, pont azt mutatja a miniszterelnök úr, hogy jön az ötödik FIDESZ 3/4.
