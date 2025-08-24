Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Drums Est Médiacsoport Sólyom László Schiffer András Pesti Est Lang András MagNet Bank

Elhunyt Lang András, a MagNet Bank egykori stratégiai kommunikációs igazgatója

2025. augusztus 24. 17:20

Lang András az előző ciklusban Szentendre önkormányzati képviselője volt.

2025. augusztus 24. 17:20
null

Elhunyt Lang András, a Pesti Est és az Est Médiacsoport alapítója, zenész és politikai aktivista – osztotta meg Schiffer András a Facebookon.

Schiffer posztja szerint Lang a Drums és az Energomat billentyűseként zenélt, valamint Sólyom László köztársasági elnöki kampányában is szerepet vállalt.

Lang 2007-ben kilépett a Pesti Esttől, 2009-2010 között a MagNet Bank stratégiai kommunikációs igazgatójaként dolgozott, majd 2010-2012 között a pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf iskolában tevékenykedett. 2013-tól a szentendrei Kacsakő Bisztrót vezette.

Lang András az előző ciklusban Szentendre önkormányzati képviselője volt.

Nyitókép forrása: Schiffer András Facebook-oldala 

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2025. augusztus 24. 17:39
A Drums zenéjét szerettem, nyugodjék békében..
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!