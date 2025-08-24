Elhunyt Lang András, a MagNet Bank egykori stratégiai kommunikációs igazgatója

Elhunyt Lang András, a Pesti Est és az Est Médiacsoport alapítója, zenész és politikai aktivista – osztotta meg Schiffer András a Facebookon.

Schiffer posztja szerint Lang a Drums és az Energomat billentyűseként zenélt, valamint Sólyom László köztársasági elnöki kampányában is szerepet vállalt.

Lang 2007-ben kilépett a Pesti Esttől, 2009-2010 között a MagNet Bank stratégiai kommunikációs igazgatójaként dolgozott, majd 2010-2012 között a pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf iskolában tevékenykedett. 2013-tól a szentendrei Kacsakő Bisztrót vezette.

Lang András az előző ciklusban Szentendre önkormányzati képviselője volt.

