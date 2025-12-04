Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt megszorítócsomag Schiffer András Magyar Péter

Schiffer András kiosztotta Magyar Pétert: mindenre, ami kellemetlen, ugyanaz a válasza

2025. december 04. 16:53

A Tisza a neoliberális elit utolsó lehetősége.

2025. december 04. 16:53
null

Egészen nevetséges, hogy Magyar Péter azzal védekezik, hogy a Tisza megszorítócsomagját is a mesterséges intelligenciával készítették a párt ellenfelei – mondta Schiffer András az ÖT YouTube-csatorna Közelkép című műsorában. Az ügyvéd szerint ez legfeljebb egy figyelmeztetés Magyar ellenfeleinek, hogy tényleg nem nagyon érdemes bevetni a mesterséges intelligenciát a kampányban, mivel a Tisza-vezér láthatóan már a kezdetektől fogva, ha bármilyen kellemetlen információ felmerül, gátlástalanul azt állítja, hogy azt mesterséges intelligenciával állították elő.

Ezért nem kellene nagyon babrálniuk a Tisza ellenfeleinek a mesterséges intelligenciával, mert úgyis bármire, ami neki kellemetlen, ráfogja, hogy AI”

– fogalmazott Schiffer. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a kiszivárgott megszorításokat tartalmazó tervezet nem a Tisza „hivatalos” programja, viszont a párt az utolsó hadművelete annak a társutas reformértelmiségnek, amely a rendszerváltás idején kisajátította a közbeszédet, és azóta kizárólag a neoliberális gazdasági megoldásokban hisz – amelyek éppen a kiszivárgott megszorítócsomagban szerepelnek.

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 18 komment

Sorrend:
nemecsek-3
2025. december 04. 18:07
"...és azóta kizárólag a neoliberális gazdasági megoldásokban hisz ..." Ebben 1 dolog nem stimmel. Akikről szó van soha a büdös életben gazdasági megoldásokban nem gondolkodtak ezért lefordítom amit Schiffer valójában gondolt, -hisz ezért hagyta ott az egész bagázst - de végtelenül toleránsan fogalmazott meg még most is. Tehát a neoliberális gazdasági megoldás azt jelenti, hogyan lehet egy országot kifosztani az utolsó fillérig és a népet neoliberális rabszolgává tenni.
Válasz erre
0
0
evpus
•••
2025. december 04. 18:02 Szerkesztve
Poloska jellemzői: olyan, mint egy benőtt szőrtüsző, rohadt belül, áruló, rosszindulatú, beteg, frusztrált, sértődött, enervált, neveletlen, idegbeteg, gőgös, indulatos, beképzelt, szemtelen, nárcisztikus, pszichopata, sunyi, hazug, piás, telefontolvaj, gnóm, hazaáruló pojáca, akit a brüsszeli gazdik fizetnek és irányítanak. 2026-ban veszíteni fog és marad a jelenleg is jól fizető állásában a kényelmes mentelmi jogával és megszavaz minden szemétséget a hazája ellen! Rosszabb, mint Gyurcsány volt! Kérdezni nem lehet tőle, mert dühös lesz!
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. december 04. 18:01
AI - hihi 😁 A balfaszok szerint még a tiszafostos Gyurcsánytól megörökölt "szakértői" is csak hologramok, akik egymással versengve propagálják a megszorításokat. Nagyon keservesen vergődnek, de már bebizonyították, hogy minden megnyilvánulásuk kizárólag hazugság. Tankönyvi példa az utókornak, hogy kizárólag hazugságokra építettek egy pártot.
Válasz erre
1
0
Türelem
2025. december 04. 17:57
Kedves András! Közted és mp között fényévnyi a távolság intellektuálisan, felkészültség, műveltség, nemzeti elkötelezettség - igen a zsidó értelmiség, a zsidóság gondolkodó része nemzetben gondolkodik, s látja a Brüsszel, s azok kiszolgálói, pl mp szülte veszélyeket - , a globális folyamatok, erővonal átrendeződések felismerése tekintetében. Sajnos a magyar zsidóság önsorsrontó része ezt nem ismeri fel. Tragikus, hogy a zsidóság egy része Szálasi utódaival, mp tapsolóival került egy platformra. A nemzet megmaradását az idegen érdekeket képviselő mp bukása jelenti.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!