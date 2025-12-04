Schiffer András kiosztotta Magyar Pétert: mindenre, ami kellemetlen, ugyanaz a válasza

Egészen nevetséges, hogy Magyar Péter azzal védekezik, hogy a Tisza megszorítócsomagját is a mesterséges intelligenciával készítették a párt ellenfelei – mondta Schiffer András az ÖT YouTube-csatorna Közelkép című műsorában. Az ügyvéd szerint ez legfeljebb egy figyelmeztetés Magyar ellenfeleinek, hogy tényleg nem nagyon érdemes bevetni a mesterséges intelligenciát a kampányban, mivel a Tisza-vezér láthatóan már a kezdetektől fogva, ha bármilyen kellemetlen információ felmerül, gátlástalanul azt állítja, hogy azt mesterséges intelligenciával állították elő.

Ezért nem kellene nagyon babrálniuk a Tisza ellenfeleinek a mesterséges intelligenciával, mert úgyis bármire, ami neki kellemetlen, ráfogja, hogy AI”

– fogalmazott Schiffer. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a kiszivárgott megszorításokat tartalmazó tervezet nem a Tisza „hivatalos” programja, viszont a párt az utolsó hadművelete annak a társutas reformértelmiségnek, amely a rendszerváltás idején kisajátította a közbeszédet, és azóta kizárólag a neoliberális gazdasági megoldásokban hisz – amelyek éppen a kiszivárgott megszorítócsomagban szerepelnek.