Tisza Párt Kossuth Rádió összeférhetetlenség bírák Schiffer András Magyar Péter applikáció

A Tisza-vezér magát meg nem hazudtolva engem ócsáról a Kossuth Rádió fb-oldalán

2025. november 24. 06:38

A bírák által letöltött applikációk ügyében a Tisza Párt elnöke egyet tehetett volna.

2025. november 24. 06:38
null
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„A bírák által letöltött applikációk ügyében a Tisza Párt elnöke egyet tehetett volna: a feléje áradó bizalom megköszönése mellett nyomatékkal megkéri a pártjával kapcsolatba lépett bírákat, hogy haladéktalanul töröljék magukat, mivel politikai megnyilvánulásuk összeférhetetlen a jogállamisággal. Nem ezt tette.

Ehelyett magát meg nem hazudtolva engem ócsáról a Kossuth Rádió fb-oldalán (és hergeli ellenem a fanatikusait), mert bátorkodtam szóvá tenni, hogy Magyarországon 1989 óta szigorúan tilos bíráknak bármilyen politikai tevékenységet kifejteniük. Ez a fedezet ugyanis akkor, amikor például a hatalom számára kellemetlen bírói ítéletek tiszteletben tartását követeljük. A Tisza-vezér reakciója egyetlen dolgot igazol: sokféle célja lehet, de a jogállam helyreállítása biztosan nem tartozik közéjük."

Nyitókép: Mandiner/Földházy Árpád

 

