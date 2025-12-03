Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szakértői kormány Tisza Párt Schiffer András Orbán Anita Magyar Péter Kármán András Kapitány István

Schiffer András: Isten őrizzen minket Magyar Péterék „szakértői kormányától”

2025. december 03. 09:15

A „szakértői kormányzás” elnevezés mindig a nemzetközi pénzpiacok tombolását takarja – vallja az ügyvéd.

2025. december 03. 09:15
null

A Magyar Jelen műsorában, a Nyílt sisakban Schiffer András ügyvéd Magyar Péter és a Tisza Párt könnyen megjósolható jövőjéről beszélt.

„Isten őrizzen minket a szakértői kormánytól! A szakértői kormányzás mindig a nemzetközi pénzpiacok tombolását takarja. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Ahogyan régen a klasszikus drámaíró fogalmazott, »a szakértelem ócska bolsevista trükk«, és ebben mélyen igaza volt” 

– mondta.

Hozzátette: „Tehát, ha valamit biztosan nem szeretnék, az a szakértői kormányzás, de amikor 

Magyar Péter mellett feltűnik előbb Kármán András, utána megszellőztetik, kiszivárogtatják Orbán Anitát, majd következő nap felbukkan egy közös szelfi Kapitány István volt impexes Shell-vezérrel, 

akkor arról lehet képünk, hogy amit ő össze fog rakni, azt szakértőinek fogják nevezni, de az ég irgalmazzon minket egy szakértői kormányzástól.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
•••
2025. december 03. 12:18 Szerkesztve
A szakértés kommunista trükk! /Csurka István +/ Erős Pál vérbíró családja ezt csinálja!! Magyar 🐒🐓 Júdás Péter az unoka! Közveszélyes elem! Szemünk a pályán legyen! /MJK ® tábora/
Válasz erre
1
0
madre79
2025. december 03. 12:01
Nem kell sem a szaros, sem a bandája!
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. december 03. 11:06
Ismerjük a "szakértői kormányzást" a pufajkás Horn Gyula idejéből... Köszönjük, nem kérünk belőle!
Válasz erre
2
0
Türelem
2025. december 03. 10:30
Szegény András, az igazi értelmiségi, biztosan szomorú lenne, ha a hatosztályos primitív bunkók -karcos, gyozo,nuevo, kalmanok - hozzászólását látná.....egyből a magyar ugar jutna az eszébe....
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!