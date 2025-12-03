Schiffer András: Isten őrizzen minket Magyar Péterék „szakértői kormányától”

Magyar Péter már tavaly is fizetős egészségügyről beszélt – itt a bizonyíték!
Ezt nehéz lesz kimagyarázni.
A „szakértői kormányzás” elnevezés mindig a nemzetközi pénzpiacok tombolását takarja – vallja az ügyvéd.
A Magyar Jelen műsorában, a Nyílt sisakban Schiffer András ügyvéd Magyar Péter és a Tisza Párt könnyen megjósolható jövőjéről beszélt.
„Isten őrizzen minket a szakértői kormánytól! A szakértői kormányzás mindig a nemzetközi pénzpiacok tombolását takarja.
Ahogyan régen a klasszikus drámaíró fogalmazott, »a szakértelem ócska bolsevista trükk«, és ebben mélyen igaza volt”
– mondta.
Hozzátette: „Tehát, ha valamit biztosan nem szeretnék, az a szakértői kormányzás, de amikor
Magyar Péter mellett feltűnik előbb Kármán András, utána megszellőztetik, kiszivárogtatják Orbán Anitát, majd következő nap felbukkan egy közös szelfi Kapitány István volt impexes Shell-vezérrel,
akkor arról lehet képünk, hogy amit ő össze fog rakni, azt szakértőinek fogják nevezni, de az ég irgalmazzon minket egy szakértői kormányzástól.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala