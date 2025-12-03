Magyar Péter már tavaly is fizetős egészségügyről beszélt – itt a bizonyíték!

Kapaszkodjanak meg: így változtatna meg mindent az egészségügyben Magyar Péter
Eszement ötlet: bonus-malus rendszert vezetne be a Tisza.
Ezt nehéz lesz kimagyarázni.
Trombitás Kristóf influenszer szúrta ki, hogy Magyar Péter „már tavaly beszélt arról a fizetős egészségügyről, ami már a programjukban is benne van.” A rövid videó azóta felrobbantotta az internetet.
„Nyugat-Európában, vagy szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban úgy oldják meg, hogy
lehet külön biztosításokat kötni, nem nagy pénzekért egyébként. Erről most még nem szeretnék beszélni, mert megvádolnak, hogy én most ilyen magánbiztosító rendszert akarok csinálni,
vagy hasonlók” – hadarta el Magyar Péter a maga módján egy tiszás rendezvényen.
