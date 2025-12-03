Ft
Tisza Párt Tisza-adó magánbiztosító Magyar Péter egészségügy

Magyar Péter már tavaly is fizetős egészségügyről beszélt – itt a bizonyíték!

2025. december 03. 06:30

Ezt nehéz lesz kimagyarázni.

2025. december 03. 06:30
null

Trombitás Kristóf influenszer szúrta ki, hogy Magyar Péter „már tavaly beszélt arról a fizetős egészségügyről, ami már a programjukban is benne van.A rövid videó azóta felrobbantotta az internetet.

„Nyugat-Európában, vagy szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban úgy oldják meg, hogy 

lehet külön biztosításokat kötni, nem nagy pénzekért egyébként. Erről most még nem szeretnék beszélni, mert megvádolnak, hogy én most ilyen magánbiztosító rendszert akarok csinálni,

 vagy hasonlók” – hadarta el Magyar Péter a maga módján egy tiszás rendezvényen.

Nyitókép: Facebook

Összesen 12 komment

regi-nyarakon21
2025. december 03. 08:00
Neki biztos nem nagy pénz, de nem kap mindenki ajándékba egy gellérthegyi lakást:)
kalmanok
2025. december 03. 07:57
„Úgy bazmeg, hogy elromolhat bármi, amit használnak” – fakadt ki Takács Péter, aki szerint nem direkt szopatják a kisgyerekes családokat
johannluipigus
2025. december 03. 07:38
A focista felesége csak a magyar emberek javát akarja.
Potymog
2025. december 03. 07:24
"lehet külön biztosításokat kötni, nem nagy pénzekért egyébként" Azoknak, akik fizetéstől-fizetésig élnek, minden pénz nagy pénz, és meglehetősen sokan vannak, akik így élnek. Az általános egészségügyi ellátás fontos, hogy ne legyen külön fizetős. Sajnos így is képesek terjedni leginkább elhanyagolásból eredő, fertőző betegségek, mint például a TBC, vagy a fertőző májgyulladás, aminek egyik okozója a működő TAJ szám meglétének feltétele.
