Ahhoz, hogy megértsük, miért fáj mindez olyan nagyon az európai népléleknek – túl az áldozatok veszteségén –, vissza kell mennünk a XX. század diktatúráinak idejébe. Mert, ha szigorúan vesszük, ezek az országok napjainkban nem egy zsarnok vezető önkényuralmától szenvednek, nem egy diktátor szűkíti szinte elviselhetetlen mértékben a szabadságjogaikat, mégis, az érzet szinte ugyanaz: nem gyakorolhatom szabadon a vallásomat, nem élhetem meg az ahhoz kötődő hagyományaimat, nem lehetek a saját földrészemen, a saját országom állampolgáraként szabad, vallásgyakorló keresztény, mert bár törvény nem tiltja, de minden alkalommal amikor kísérletet teszek rá, azzal a tudattal teszem, hogy akár az életembe is kerülhet. Például inni egy forralt bort Berlinben, a karácsonyi vásáron.

De most már Brüsszelben sem: a multikulti és a woke európai bölcsőjében néhány nappal ezelőtt állították fel a karácsonyi betlehemet, amelynek szereplőit arc nélkül helyezték az installációra: a készítők bevallása szerint azért, hogy bárki bele tudja képzelni magát nemtől, bőrszíntől, vallástól és szexuális hovatartozástól függetlenül. Ám mindez még csak történet kerete, ugyanis nem sokkal később a betlehemi Kisjézus arctalan fejét valaki elrabolta – csak a fejét, így végül el kellett távolítani a megmaradt torzót a jászolból. (…)

Nem elhanyagolható körülmény egyébként az sem, hogy nem sokkal a fej eltűnése előtt a területen megafonokkal, kiabálva, a legkevésbé sem ünnepi hangulatban palesztinpárti tüntetők vonultak végig csapatostul. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják, ugyanakkor szerintem teljesen lényegtelen, hogy egy palesztinpárti tüntető, egy iszlám hátterű bevándorló, az LMBTQ-közösség valamely tagja vagy egy kétségbeesett belga állampolgár fosztotta meg a betlehemi Jézus figuráját a fejétől.

Lényegtelen, mert a kontextus maga sokkal felháborítóbb: Brüsszel főterén még úgy sem veszik emberszámba Isten fiát, hogy az összes létező etnikumnak, vallási és szexuális kisebbségnek, rassznak és kasztnak, nemzetiségnek, korosztálynak és ízlésnek megpróbálták megfelelővé tenni. Tudják, hogy ez mit jelent? Hogy a baj nem az érzéseinkkel vagy a kívülről érkezettek felé tett gesztusokkal van: hanem velünk, keresztényekkel, az identitásunkkal, a létezésünkkel. És ez nagy baj. Mert itt most mi vagyunk itthon, ez a mi házunk, a mi templomaink, a mi főtereink, a mi karácsonyi vásáraink és hagyományaink, a mi hitrendszerünk és szimbólumaink és a mi adventünk.”