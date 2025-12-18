Ft
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Giorgia Meloni Ursula von der Leyen Mercosur EU-csúcs Európai Unió Európai Tanács

Nem várt esemény történt az uniós csúcson: durva balegyenest vittek be Von der Leyennek (VIDEÓ)

2025. december 18. 20:45

Az uniós csúcson az Európai Bizottság vezetője, Ursula von der Leyen arról tájékoztatta a tagállami vezetőket, hogy az EU–latin-amerikai kereskedelmi megállapodást, az úgynevezett Mercosur-egyezményt nem ezen a szombaton írják alá, hanem egy hónappal később. Zelenszkijék esetleges finanszírozásáról külön nyilatkozat várható.

2025. december 18. 20:45
null

Az Európai Tanács november 18-ai ülésén a tagállami vezetőknek sikerült közös zárókövetkeztetéseket elfogadniuk a napirend szinte valamennyi pontjában, egyetlen kivétellel: Ukrajna pénzügyi támogatásáról a tárgyalások lezárulta után, külön dokumentumban születhet megállapodás – írta a Politico.

A Közel-Kelettel kapcsolatban az EU üdvözölte a gázai övezetben tett friss békekísérleteket, és megerősítette elkötelezettségét egy „átfogó, igazságos és tartós béke" mellett, amely „a kétállami megoldáson alapul".

Idézőjel

Akár napokig is elhúzódhat az EU-csúcs, amelyen Orbán Viktor az egyik főszereplő

A brüsszeli források már egy akár szombatig elhúzódó találkozóról beszélnek, ugyanis mindenképpen meg akarják valamilyen formában oldani Ukrajna finanszírozását.

A hibrid fenyegetések ügyében az uniós vezetők elítélték az EU és tagállamai ellen irányuló „minden közelmúltbeli hibrid támadást". A Politico szerint a szöveg külön kiemeli Oroszország és Fehéroroszország fokozódó akcióit, és gyorsított intézkedéseket sürget a kritikus infrastruktúra védelme, valamint a megelőzés, elrettentés és reagálás terén.

A költségvetési kérdésekben a tagállamok abban állapodtak meg, hogy

legkésőbb 2026 végéig meg kell egyezni a következő többéves pénzügyi keretről, hogy 2028 elején ne szakadjon meg az uniós források folyósítása.

A bővítési politikát illetően a csúcs deklarálta: fel kell gyorsítani az új tagállamok felvételének folyamatát, miközben az Unión belüli intézményi és politikai reformokat is elő kell készíteni a következő csatlakozási hullámra.

Az uniós csúcson az Európai Bizottság vezetője, Ursula von der Leyen arról is tájékoztatta a tagállami vezetőket, hogy az EU–latin-amerikai kereskedelmi megállapodást, az úgynevezett Mercosur-egyezményt nem ezen a szombaton írják alá, hanem egy hónappal később.

Egy uniós diplomata szerint a halasztás oka az volt, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kérésére Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök időt akart adni arra, hogy megnyugtassák az olasz gazdákat. Az olasz fél attól tart, hogy az egyezmény olcsó dél-amerikai baromfi- és marhahússal hozná hátrányos helyzetbe az európai termelőket.

***

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

 

