Nem várt esemény történt az uniós csúcson: durva balegyenest vittek be Von der Leyennek (VIDEÓ)

Az Európai Tanács november 18-ai ülésén a tagállami vezetőknek sikerült közös zárókövetkeztetéseket elfogadniuk a napirend szinte valamennyi pontjában, egyetlen kivétellel: Ukrajna pénzügyi támogatásáról a tárgyalások lezárulta után, külön dokumentumban születhet megállapodás – írta a Politico.

A Közel-Kelettel kapcsolatban az EU üdvözölte a gázai övezetben tett friss békekísérleteket, és megerősítette elkötelezettségét egy „átfogó, igazságos és tartós béke” mellett, amely „a kétállami megoldáson alapul”.