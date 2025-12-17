Kimondta a francia lap: tévúton járnak, Magyarország mutatja a példát

A francia Le Point magazin legfrissebb elemzése szerint a francia mezőgazdaság hanyatlásának igazi oka nem a Mercosur-egyezmény vagy a brazil import, hanem elsősorban az ukrán agrártermékek korlátozás nélküli beáramlása, valamint Franciaország saját hibás agrárpolitikája. Míg Párizs diplomáciai energiáit a dél-amerikai megállapodás blokkolására fordítja – amelynek hatása mindössze az európai marhahús-fogyasztás 1 százalékára korlátozódna –, egy másik, sokkal súlyosabb front nyílt meg csendben: Ukrajna.

Az ukrán mezőgazdaság alacsony termelési költségeivel ellehetetleníti az európai gazdákat. A számok magukért beszélnek. A 2023-ban bevezetett liberalizáció – amely Ukrajna támogatására irányult az orosz agresszió ellen – nyomán 2024 júliusáig 800 ezer tonna ukrán cukor öntötte el az európai piacot.