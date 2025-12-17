Kimondta a francia lap: tévúton járnak, Magyarország mutatja a példát

Az EU Ukrajna „védelmében” megint az európai gazdákat bünteti
A szankciós politika megint az európaiaknak üt vissza.
A Le Point szerint a francia agrárium válságát valójában a kormány és Ukrajna okozza.
A francia Le Point magazin legfrissebb elemzése szerint a francia mezőgazdaság hanyatlásának igazi oka nem a Mercosur-egyezmény vagy a brazil import, hanem elsősorban az ukrán agrártermékek korlátozás nélküli beáramlása, valamint Franciaország saját hibás agrárpolitikája. Míg Párizs diplomáciai energiáit a dél-amerikai megállapodás blokkolására fordítja – amelynek hatása mindössze az európai marhahús-fogyasztás 1 százalékára korlátozódna –, egy másik, sokkal súlyosabb front nyílt meg csendben: Ukrajna.
Az ukrán mezőgazdaság alacsony termelési költségeivel ellehetetleníti az európai gazdákat. A számok magukért beszélnek. A 2023-ban bevezetett liberalizáció – amely Ukrajna támogatására irányult az orosz agresszió ellen – nyomán 2024 júliusáig 800 ezer tonna ukrán cukor öntötte el az európai piacot.
Ez több mint négyszerese annak a 180 ezer tonnának, amit a Mercosur-egyezmény hat év alatt engedne be a legrosszabb forgatókönyv szerint.
2023-ban pedig 6,2 millió tonna ukrán búza érkezett az EU-ba, amit csirkehús és kukorica import követett hasonló lendülettel.
Jean-Luc Demarty, az Európai Bizottság egykori kereskedelmi főigazgatója egyértelműen fogalmaz: Franciaországnak inkább az ukrán import korlátozására kellene összpontosítania, mint a brazil megállapodás blokkolására. „A francia agrárium visszaesése elsősorban európai versenytársak miatt következett be, nem külső szereplők miatt” – hangsúlyozza.
A francia mezőgazdasági kereskedelmi többlet 2011-ben még 11,9 milliárd euró volt, 2023-ra azonban 5,3 milliárdra zsugorodott, és 2025-re akár negatívvá válhat – ilyen utoljára 1978-ban fordult elő.
A Le Point szerint míg Franciaország a Mercosur ellen mozgósít, addig a keleti tagállamok – élükön Magyarországgal – aktívan küzdenek az ukrán agrárimport korlátozásáért. Magyarország már évek óta következetesen kiáll a hazai gazdák védelmében: csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek uniós szintű korlátozásokat követeltek Ukrajnával szemben. A tiltakozások hatására az EU 2024 júliusában végül bevezetett „korrekciós intézkedéseket” hét ukrán termékre. A francia lap szerint a keleti országok – különösen Magyarország – példát mutattak azzal, hogy nem hagyták szó nélkül az olcsó ukrán áruk beáramlását. A francia agrárium válsága nem külső ellenségeken, hanem belső problémákon és az ukrán importon múlik.
A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.
