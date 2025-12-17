Ft
12. 17.
szerda
mercosur magyarország franciaország mezőgazdaság ukrajna

Kimondta a francia lap: tévúton járnak, Magyarország mutatja a példát

2025. december 17. 13:17

A Le Point szerint a francia agrárium válságát valójában a kormány és Ukrajna okozza.

2025. december 17. 13:17
A francia Le Point magazin legfrissebb elemzése szerint a francia mezőgazdaság hanyatlásának igazi oka nem a Mercosur-egyezmény vagy a brazil import, hanem elsősorban az ukrán agrártermékek korlátozás nélküli beáramlása, valamint Franciaország saját hibás agrárpolitikája. Míg Párizs diplomáciai energiáit a dél-amerikai megállapodás blokkolására fordítja – amelynek hatása mindössze az európai marhahús-fogyasztás 1 százalékára korlátozódna –, egy másik, sokkal súlyosabb front nyílt meg csendben: Ukrajna.

Az ukrán mezőgazdaság alacsony termelési költségeivel ellehetetleníti az európai gazdákat. A számok magukért beszélnek. A 2023-ban bevezetett liberalizáció – amely Ukrajna támogatására irányult az orosz agresszió ellen – nyomán 2024 júliusáig 800 ezer tonna ukrán cukor öntötte el az európai piacot.

Ez több mint négyszerese annak a 180 ezer tonnának, amit a Mercosur-egyezmény hat év alatt engedne be a legrosszabb forgatókönyv szerint.

2023-ban pedig 6,2 millió tonna ukrán búza érkezett az EU-ba, amit csirkehús és kukorica import követett hasonló lendülettel.

Jean-Luc Demarty, az Európai Bizottság egykori kereskedelmi főigazgatója egyértelműen fogalmaz: Franciaországnak inkább az ukrán import korlátozására kellene összpontosítania, mint a brazil megállapodás blokkolására. „A francia agrárium visszaesése elsősorban európai versenytársak miatt következett be, nem külső szereplők miatt” – hangsúlyozza.

A francia mezőgazdasági kereskedelmi többlet 2011-ben még 11,9 milliárd euró volt, 2023-ra azonban 5,3 milliárdra zsugorodott, és 2025-re akár negatívvá válhat – ilyen utoljára 1978-ban fordult elő.

A Le Point szerint míg Franciaország a Mercosur ellen mozgósít, addig a keleti tagállamok – élükön Magyarországgal – aktívan küzdenek az ukrán agrárimport korlátozásáért. Magyarország már évek óta következetesen kiáll a hazai gazdák védelmében: csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek uniós szintű korlátozásokat követeltek Ukrajnával szemben. A tiltakozások hatására az EU 2024 júliusában végül bevezetett „korrekciós intézkedéseket” hét ukrán termékre. A francia lap szerint a keleti országok – különösen Magyarország – példát mutattak azzal, hogy nem hagyták szó nélkül az olcsó ukrán áruk beáramlását. A francia agrárium válsága nem külső ellenségeken, hanem belső problémákon és az ukrán importon múlik.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Idriss BIGOU-GILLES / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
akitiosz
2025. december 17. 15:23
Amit Dr. Torgyán József miniszter megértett de az EU nem ért meg az az, hogy Európának érdemes dél-Amerikával kereskednie mezőgazdaságilag. Egyszerűen azért, mert amikor itt tél van, akkor ott nyár és viszont. Azaz nem konkurenciajelleggel üzemelnek, hanem jól kiegészítik egymást, így friss gyümölcsök lehetnek Európában is és dél-Amerikában is télen-nyáron.
Válasz erre
0
0
Tegnap
2025. december 17. 14:59
Magyarországon a kormány védi az agráriumot. Franciaországban Macron kormányzása alatt a francia agrárium megfeleződött. Franciaország agrártemékekben nettó importáló ország lett. A még megmaradt igazi franciák csak törik a kezüket hogy az EU és Macron milyen sikeresen pusztítja az országukat. Hát igen, kinek mit intéz a kormánya.
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2025. december 17. 13:54
Európa népei megérdemlik, hogy lenyomják a torkukon az élj egy kicsit szarabbul felfogást. /minden nép maga válassza a kormányát!/ Aztán amikor bekövetkezik és hőzöngsz, még tesznek rá egy lapáttal, sokat költ az állam jóléti intézkedésekre, meg kell kurtítani, mert finanszírozhatatlan.
Válasz erre
1
0
Agricola
2025. december 17. 13:48
Kimondta a francia lap: tévúton járnak. Máté Péter énekelte: Tévúton járok, sajnos néha-néha én, de bárhová megyek, te ott állsz az út végén.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!