Európa háborúja már nem a fronton, hanem a hálózataiban dől el 

E nélkül az erőforrás nélkül Európa egyszerűen nem tudja kiépíteni azokat az erős optikai gerinchálózatokat, fejlett 5G-/6G-rendszereket, felhő- és edge-infrastruktúrákat, műholdas kapcsolatokat és adatközpontokat, amelyek ma már nem csupán a gazdasági verseny-, hanem a védelmi képességek alapját is jelentik.

Beruházási fordulat és egységes belső piac kell

Ahhoz, hogy Európa lépést tartson a gyorsan változó biztonsági környezettel, radikális szemléletváltásra van szükség. A szakpolitikának a hálózatok biztonságát és ellenálló képességét kell a középpontba helyeznie – ami meg kell jelenjen a szabályozásban, a fúziós vizsgálatokban, a spektrumpolitikában és a kormányzati támogatási programokban egyaránt.

A belső távközlési piac további harmonizálása elengedhetetlen. Ehhez egyértelműbb, egyszerűbb és valóban egységes uniós szabályozási keretre van szükség – a Digital Networks Act (DNA) éppen ezt a célt szolgálhatja. Csak egy valóban integrált, nagy befektetéseket vonzó és skálázható európai távközlési piac képes biztosítani azt a technológiai és pénzügyi erőt, amely nélkül a kontinens védelmi képessége hosszú távon fenntarthatatlan.

A tét nem kevesebb, mint hogy Európa képes-e megvédeni polgárait és szuverenitását egy olyan korban, amikor a háború már nemcsak a csatatéren, hanem a kábeleinkben és szervereinkben is zajlik.