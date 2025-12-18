Ft
Brüsszel Ukrajna orosz-ukrán háború EU-csúcs Orbán Viktor

Akár napokig is elhúzódhat az EU-csúcs, amelyen Orbán Viktor az egyik főszereplő

2025. december 18. 08:51

A brüsszeli források már egy akár szombatig elhúzódó találkozóról beszélnek, ugyanis mindenképpen meg akarják valamilyen formában oldani Ukrajna finanszírozását.

2025. december 18. 08:51
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Akár napokig is elhúzódhat az EU-csúcs, amelyen Orbán Viktor az egyik főszereplő. Gyorselemzés 5 pontban!

1. ORBÁN VIKTOR A FŐSZEREPLŐ: Jól mutatja, hogy Orbán Viktor kiemelt figyelmet kap az EU-csúcson, hogy tegnap még a belga kormányfő is azt kiabálta a teraszáról az újságíróknak: a magyar kormányfővel szeretne egyeztetni. A háttérben is rengeteg tárgyaláson vesz részt Orbán Viktor, aki szinte meg sem áll Brüsszelben.

2. AZ OROSZ VAGYON ELKOBZÁSA ESZKALÁCIÓ LENNE: Ursula von der Leyenék azon terve, hogy hozzányúlnának a befagyasztott orosz vagyonhoz, és abból Ukrajna és a háború finanszírozását oldanák meg, a háborús eszkaláció egyik újabb fontos szakasza lenne. Ezt Oroszország, Kína és az Egyesült Államok is ellenzi, tehát nincsen mögötte nagyhatalmi támogatás, Orbán Viktor is határozottan elutasítja, továbbá több más uniós tagállam is.

3. KÖZÖS UNIÓS HITELLEL PRÓBÁLKOZHATNAK: Miután teljes gazdasági csődöt jelentene az orosz vagyonhoz való hozzányúlás, a javaslat fogalmazódott meg Brüsszelben, hogy közös uniós hitellel biztosítanának fedezetet, amelyhez minden tagállamnak hozzá kellene járulnia. Magyarul: a magyaroknak is hitelt kellene felvenniük, hogy azt Ukrajnába küldjék a háborúba. Értelemszerűen Orbán Viktor ezt is ellenzi, vétót helyezett kilátásba.

4. KIFÁRASZTÁSSAL PRÓBÁLKOZNAK URSULÁÉK: A brüsszeli források már egy akár szombatig elhúzódó találkozóról beszélnek, ugyanis mindenképpen meg akarják valamilyen formában oldani Ukrajna finanszírozását. Orbán Viktor jelezte, hogy őt nem lehet kifárasztani; ha kell, napokon át képviseli a magyar érdekeket. Segítségére van, hogy nincsen egyedül, Csehországot is patrióta vezető képviseli.

5. GAZDATÜNTETÉS IS LESZ BRÜSSZELBEN: Nem elég, hogy az EU-csúcson hatalmas harc várható, az épület előtt gazdatüntetés lesz, több ezer traktort várnak Brüsszelbe. A gazdák a brüsszeli agrárpolitika átalakítása ellen tiltakoznak. A tüntetésen magyar gazdák is ott lesznek.”

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
valaki-954
2025. december 18. 11:07
A magyarok érdeke az, hogy egy jottányit sem engedünk a brüsszeli diktátoroknak.
Válasz erre
0
0
DFK
2025. december 18. 10:29
Egyszerű pedig:aki pénzelni akarja Ukrajnát, az adjon a saját zsebéből.
Válasz erre
1
0
csulak
2025. december 18. 09:50
miert kell kotelezoen penzt adni egy NEM EU-s orszagnak ?
Válasz erre
2
0
borsos-2
2025. december 18. 09:38
"Segítségére van, hogy nincsen egyedül, Csehországot is patrióta vezető képviseli." Ez azért megütötte a fülemet Hol a ficó? A múltkor még lelkesen fényezte magát, mint Magyarország nagy barátja és szövetségese! Most meg a Benes dekrétum felélesztésén túl semmit nem hallani a kicsi tótról!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!