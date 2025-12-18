Akár napokig is elhúzódhat az EU-csúcs, amelyen Orbán Viktor az egyik főszereplő

2. AZ OROSZ VAGYON ELKOBZÁSA ESZKALÁCIÓ LENNE: Ursula von der Leyenék azon terve, hogy hozzányúlnának a befagyasztott orosz vagyonhoz, és abból Ukrajna és a háború finanszírozását oldanák meg, a háborús eszkaláció egyik újabb fontos szakasza lenne. Ezt Oroszország, Kína és az Egyesült Államok is ellenzi, tehát nincsen mögötte nagyhatalmi támogatás, Orbán Viktor is határozottan elutasítja, továbbá több más uniós tagállam is.

3. KÖZÖS UNIÓS HITELLEL PRÓBÁLKOZHATNAK: Miután teljes gazdasági csődöt jelentene az orosz vagyonhoz való hozzányúlás, a javaslat fogalmazódott meg Brüsszelben, hogy közös uniós hitellel biztosítanának fedezetet, amelyhez minden tagállamnak hozzá kellene járulnia. Magyarul: a magyaroknak is hitelt kellene felvenniük, hogy azt Ukrajnába küldjék a háborúba. Értelemszerűen Orbán Viktor ezt is ellenzi, vétót helyezett kilátásba.