Vad elmélet született Ukrajnában: Putyin hasonmásával tárgyal ezekben a percekben Trump

Itt vannak az első fotók a Trump-Putyin csúcsról (GALÉRIA)
A találkozót a Mandineren is élőben követheti.
Az ukrán pszichológus az arckifejezésekre, gesztusokra és kézfogásokra hívta fel a figyelmet.
Vlagyimir Putyin hasonmása Alaszkában tartózkodik, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – írja az ukrán TCH.
Ezt Dmitro Popov pszichológus nyilatkozta a KYIV24 adásában.
Popov felhívja a figyelmet az arckifejezésekre, gesztusokra és kézfogásokra is az amerikai elnök és az orosz elnök találkozója során.
A pszichológus megjegyzi, hogy Trump alulról, míg Putyin felülről nyúlt ki.
Popov elemzése szerint az, aki alulról nyújtja a kezét, tiszteletet mutat; ez nem az alárendeltség jele, hanem az udvariasság és a beszélgetőpartner elismerésének demonstrációja.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson
