Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Vad elmélet született Ukrajnában: Putyin hasonmásával tárgyal ezekben a percekben Trump

2025. augusztus 15. 22:44

Az ukrán pszichológus az arckifejezésekre, gesztusokra és kézfogásokra hívta fel a figyelmet.

2025. augusztus 15. 22:44
null

Vlagyimir Putyin hasonmása Alaszkában tartózkodik, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – írja az ukrán TCH.

Ezt Dmitro Popov pszichológus nyilatkozta a KYIV24 adásában.

Popov felhívja a figyelmet az arckifejezésekre, gesztusokra és kézfogásokra is az amerikai elnök és az orosz elnök találkozója során.

A pszichológus megjegyzi, hogy Trump alulról, míg Putyin felülről nyúlt ki.

Popov elemzése szerint az, aki alulról nyújtja a kezét, tiszteletet mutat; ez nem az alárendeltség jele, hanem az udvariasság és a beszélgetőpartner elismerésének demonstrációja.

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elfújta az ellenszél
2025. augusztus 15. 23:19
Ukrán pszichológus az olyan, mint a wudu etika szakértő
Válasz erre
0
0
akkkkorki
2025. augusztus 15. 23:04
Hogy ezek a vademberek milyen hülyék!!!
Válasz erre
1
0
cutcopy
2025. augusztus 15. 23:03
"Trump alulról, míg Putyin felülről nyúlt ki." Lehet, de itt a magasságkülönbség miatt volt, orvost kérnénk a pszichológus úrhoz..
Válasz erre
2
0
Karvaly
2025. augusztus 15. 23:01
Sőt, Trump hasonmása tárgyal Putyin hasonmásával, miközben ugyanott, egy hátsó irodában tárgyal az igazi Trump és Putyin. Azért kísérte egy kisebb gép mindkét elnöki repülőt, azon ültek az igazi elnökök. Hülyeségeket nem azért nem írnak az emberek, mert olyan nehéz, hanem azért, mert nem akarnak. :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!