Hiába az újabb égés, Európában topcsapatnak számít a Fradi

Leszimulálták, milyen hatással van a bajnoki címre a Ferencváros újabb veresége
A Fradi a bajnokságban szenved hazai pályán.
A bajnokságban botladozik a Ferencváros és csak az ötödik helyen áll. Európában azonban szárnyal a Fradi.
Mint a Mandiner is megírta, a Ferencváros kikapott odahaza a Zalaegerszegtől a labdarúgó NB I előző fordulójában. A Fradi egyelőre botladozik a bajnokságban – főleg hazai pályán –, viszont az európai kupaporondon szárnyal.
A Csakfoci utánajárt annak, mikor fordult legutóbb olyan elő, hogy a Ferencvárosnak ilyen rossz sorozata legyen hazai pályán. A Robbie Keane vezette együttes a legutóbbi hat tétmeccsén a Groupama Arénában nyeretlen maradt (három döntetlen és három vereség). Legutóbb két és fél hónapja, augusztus 12-én a bolgár Ludogorec elleni hazai Bajnokok Ligája-selejtezőjét nyerte meg 3–0-ra.
Az FTC-re most sorozatban három hazai tétmérkőzés vár:
szerdán a Magyar Kupában a másodosztályú Békéscsabát fogadja, szombaton a bajnokságban az MTK-t, majd jövő csütörtökön az Európa-ligában a Ludogorecet.
Visszatérve a múltra, a bolgár csapat felett aratott győzelem óta így teljesít otthon a Fradi:
Ilyen hatos széria pedig rég fordult elő a Fradinál, érdekesség, de – a Transfermarkt vonatkozó statisztikáit böngészve – amióta nemzetközi kupaszereplős a csapat (azaz papíron nehezebb meccseket is játszik), azóta nem is történt hasonló – hívta fel a figyelmet a csakfoci.hu majd hozzátette:
„Dejan Stankovicnak egy ötös nyeretlen hazai sorozat »jutott« a 2023–2024-es idényben – már ha beleszámítjuk a Puskás Akadémia elleni Magyar Kupa-meccset, amelynek a rendes játékideje iksz lett, de azt a hosszabbításban megnyerte a csapata (4–3). Ha nem számítjuk bele, akkor csak a Genk (1–1), Fehérvár (0–1), Mezőkövesd (0–0), Fiorentina (1–1) négyes széria miatt kellett magyarázkodnia.
Sztanyiszlav Csercseszov (is) ötösig jutott, ő a Kecskemét (1–1), Mezőkövesd (1–1), Puskás (1–2), Leverkusen (0–2), Fehérvár (2–2) sorozatra nem lehetett büszke.”
A Csakfoci szerint a legutóbbi, minimum hatos szériát két edző, a sorozat közben menesztett Ricardo Moniz, valamint utódja, Thomas Doll „követte el”. A holland tréner irányításával a gárda hazai pályán nem bírt a Honvéddal (1–2), a Mezőkövesddel (1–1), a Haladással (0–3), az Újpesttel (0–0, MK) és a Péccsel (1–2, itt telt be a pohár, és rúgták ki), míg az őt követő német tréner az ETO és a DVSC elleni 1–1-gyel kezdett hazai környezetben. Ez pedig több mint tíz éve történt, a 2013 októbere és 2014 márciusa közötti időszakban. Érdemes viszont hozzátenni, hogy akkor a Fradi még csak a hazai sorozatokban hozta össze ezt a sorozatot, a nemzetközi porondon nem kellett közben helytállnia.
A nemzetközi kupaporondon azonban nagyon jó formát mutat az együttes. A mostani idényben a selejtezőkkel együtt összesen kilenc találkozója volt, amelyen hat győzelmet, két döntetlent és egy vereséget számlál.
Ezzel a teljesítménnyel az egyik legjobb csapatnak számít Európában.
