Hiába az újabb égés, Európában topcsapatnak számít a Fradi

szerdán a Magyar Kupában a másodosztályú Békéscsabát fogadja, szombaton a bajnokságban az MTK-t, majd jövő csütörtökön az Európa-ligában a Ludogorecet.

Visszatérve a múltra, a bolgár csapat felett aratott győzelem óta így teljesít otthon a Fradi:

Ferencváros–Puskás Akadémia 1–2 (bajnoki)

Ferencváros–Qarabag (azeri) 1–3 (BL-selejtező)

Ferencváros–Diósgyőri VTK 2–2 (bajnoki)

Ferencváros–Viktoria Plzen (cseh) 1–1 (El-alapszakasz)

Ferencváros–Paksi FC 2–2 (bajnoki)

Ferencváros–Zalaegerszegi TE 1–2 (bajnoki)

Ilyen hatos széria pedig rég fordult elő a Fradinál, érdekesség, de – a Transfermarkt vonatkozó statisztikáit böngészve – amióta nemzetközi kupaszereplős a csapat (azaz papíron nehezebb meccseket is játszik), azóta nem is történt hasonló – hívta fel a figyelmet a csakfoci.hu majd hozzátette:

„Dejan Stankovicnak egy ötös nyeretlen hazai sorozat »jutott« a 2023–2024-es idényben – már ha beleszámítjuk a Puskás Akadémia elleni Magyar Kupa-meccset, amelynek a rendes játékideje iksz lett, de azt a hosszabbításban megnyerte a csapata (4–3). Ha nem számítjuk bele, akkor csak a Genk (1–1), Fehérvár (0–1), Mezőkövesd (0–0), Fiorentina (1–1) négyes széria miatt kellett magyarázkodnia.