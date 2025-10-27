Leszimulálták, milyen hatással van a bajnoki címre a Ferencváros újabb veresége

FTC–ZTE: nagyon nem megy a Fradinak otthon – a ligautolsó is elvitte a 3 pontot a Groupama Arénából
A Zalegerszeg 2–1-re tudott győzni Skribek Alen vezetésével a Groupama Arénában.
Lement az első kör a bajnokságban. A Ferencváros ugyan kikapott, de az elemzőoldal szerint továbbra is óriási esélye van a címvédésre.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros a mögöttünk hagyott labdarúgó NB I-es fordulóban óriási meglepetésre hazai pályán kikapott a meccs előtt sereghajtó Zalaegerszegtől. A Fradi ezzel az ötödik helyen áll, az egyik elemzőoldal pedig kiszámolta, mennyi esélye van a címvédőnek az újabb bajnoki címre.
A Football Meets Data nevű mértékadó elemzőoldal számításai szerint továbbra is a Ferencváros számít a bajnokság toronymagas esélyesének. Az NB I-ből 11 forduló ment le – bár van négy csapat, amely csak 10 meccset játszott –, tehát a bajnokság egyharmadánál járunk.
A Fradi ugyan kikapott, és ezzel három bajnoki óta nyeretlen, de ahogyan az elemző oldal fogalmazott, a hazai veresége nem nagyon csökkentette az esélyét a végső győzelemre, mivel a három nagy riválisa közül egyik sem tudott nyerni: a Paks és az ETO is kikapott, míg a Puskás Akadémia döntetlent játszott.
A bajnoki cím szempontjából a felcsútiak esélye két százalékkal nőtt (3,1 százalék), míg a Ferencvárosé négy százalékkal csökkent (72,6 százalék). Ez a Puskás esetében óriási előrelépés, míg a Fradi esetében nem számottevő romlás.
A dobogót tekintve nyolc százalékot javított a Puskás, míg ugyanennyit rontott a Paks. A bennmaradásért vívott küzdelemben a ZTE számára a bravúrgyőzelem nagyon sokat jelentett, hiszen 20 százalékkal nőtt az esélye, míg a Kazincbarcikáé kilenc százalékkal csökkent.
A Fradi jelenleg úgy ötödik a bajnokságban, hogy otthon öt meccsen csupán öt pontot gyűjtött. Egy mérkőzéssel kevesebbet játszva négy ponttal van az éllovas Paks mögött, és az NB I-ben legközelebb a negyedik helyen álló MTK ellen játszik, méghozzá odahaza.
A labdarúgó NB I 11. fordulójának eredményei
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2
Debreceni VSC–Újpest FC 5–2
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–2
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA