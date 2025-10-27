Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Paks Puskás Akadémia Fradi Zalaegerszeg Ferencváros NB I FTC

Leszimulálták, milyen hatással van a bajnoki címre a Ferencváros újabb veresége

2025. október 27. 15:44

Lement az első kör a bajnokságban. A Ferencváros ugyan kikapott, de az elemzőoldal szerint továbbra is óriási esélye van a címvédésre.

2025. október 27. 15:44
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros a mögöttünk hagyott labdarúgó NB I-es fordulóban óriási meglepetésre hazai pályán kikapott a meccs előtt sereghajtó Zalaegerszegtől. A Fradi ezzel az ötödik helyen áll, az egyik elemzőoldal pedig kiszámolta, mennyi esélye van a címvédőnek az újabb bajnoki címre.

A bajnokságban szenved a Ferencváros
A bajnokságban szenved a Ferencváros (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

A Football Meets Data nevű mértékadó elemzőoldal számításai szerint továbbra is a Ferencváros számít a bajnokság toronymagas esélyesének. Az NB I-ből 11 forduló ment le – bár van négy csapat, amely csak 10 meccset játszott –, tehát a bajnokság egyharmadánál járunk.


A Fradi ugyan kikapott, és ezzel három bajnoki óta nyeretlen, de ahogyan az elemző oldal fogalmazott, a hazai veresége nem nagyon csökkentette az esélyét a végső győzelemre, mivel a három nagy riválisa közül egyik sem tudott nyerni: a Paks és az ETO is kikapott, míg a Puskás Akadémia döntetlent játszott.

A bajnoki cím szempontjából a felcsútiak esélye két százalékkal nőtt (3,1 százalék), míg a Ferencvárosé négy százalékkal csökkent (72,6 százalék). Ez a Puskás esetében óriási előrelépés, míg a Fradi esetében nem számottevő romlás.

A dobogót tekintve nyolc százalékot javított a Puskás, míg ugyanennyit rontott a Paks. A bennmaradásért vívott küzdelemben a ZTE számára a bravúrgyőzelem nagyon sokat jelentett, hiszen 20 százalékkal nőtt az esélye, míg a Kazincbarcikáé kilenc százalékkal csökkent.

Győzelmi kényszerben a Ferencváros

A Fradi jelenleg úgy ötödik a bajnokságban, hogy otthon öt meccsen csupán öt pontot gyűjtött. Egy mérkőzéssel kevesebbet játszva négy ponttal van az éllovas Paks mögött, és az NB I-ben legközelebb a negyedik helyen álló MTK ellen játszik, méghozzá odahaza.

Ezt is ajánljuk a témában

A labdarúgó NB I 11. fordulójának eredményei
Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1
Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1
Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1
Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2
Debreceni VSC–Újpest FC 5–2
Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–2

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nagyvakond
2025. október 27. 16:27
(Szerintem csak szimulálták, nem *leszimulálták.)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!