Leszimulálták, milyen hatással van a bajnoki címre a Ferencváros újabb veresége



A Fradi ugyan kikapott, és ezzel három bajnoki óta nyeretlen, de ahogyan az elemző oldal fogalmazott, a hazai veresége nem nagyon csökkentette az esélyét a végső győzelemre, mivel a három nagy riválisa közül egyik sem tudott nyerni: a Paks és az ETO is kikapott, míg a Puskás Akadémia döntetlent játszott.

A bajnoki cím szempontjából a felcsútiak esélye két százalékkal nőtt (3,1 százalék), míg a Ferencvárosé négy százalékkal csökkent (72,6 százalék). Ez a Puskás esetében óriási előrelépés, míg a Fradi esetében nem számottevő romlás.

A dobogót tekintve nyolc százalékot javított a Puskás, míg ugyanennyit rontott a Paks. A bennmaradásért vívott küzdelemben a ZTE számára a bravúrgyőzelem nagyon sokat jelentett, hiszen 20 százalékkal nőtt az esélye, míg a Kazincbarcikáé kilenc százalékkal csökkent.

Győzelmi kényszerben a Ferencváros

A Fradi jelenleg úgy ötödik a bajnokságban, hogy otthon öt meccsen csupán öt pontot gyűjtött. Egy mérkőzéssel kevesebbet játszva négy ponttal van az éllovas Paks mögött, és az NB I-ben legközelebb a negyedik helyen álló MTK ellen játszik, méghozzá odahaza.