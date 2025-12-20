Karácsonyi káosz Európában: sztrájkok bénítják meg a reptereket és a határokat

Az idei karácsonyi időszakban ismét komoly utazási káoszra kell számítani Európa-szerte, miután több országban repülőtéri dolgozók és földi kiszolgálók jelentettek be sztrájkokat – írta meg az Euronews. A munkabeszüntetések oka mindenhol hasonló:

alacsony bérek, rossz munkakörülmények és a dolgozók szerint „Grincs-szerű” munkáltatói magatartás éppen az év legforgalmasabb időszakában.

Egyes akciókat hónapokkal előre bejelentettek, másokat viszont az utolsó pillanatban, ami különösen kiszámíthatatlanná teszi az utazást.