egyesült királyság olaszországban spanyolországban földi kiszolgáló repülőtéri dolgozók

Karácsonyi káosz Európában: sztrájkok bénítják meg a reptereket és a határokat

2025. december 20. 13:02

Repülőtéri dolgozók sztrájkjai, csomagkezelési fennakadások és új uniós határellenőrzések nehezítik a karácsonyi utazást: több országban akár órákig tartó késésekre is fel kell készülni.

null

Az idei karácsonyi időszakban ismét komoly utazási káoszra kell számítani Európa-szerte, miután több országban repülőtéri dolgozók és földi kiszolgálók jelentettek be sztrájkokat – írta meg az Euronews. A munkabeszüntetések oka mindenhol hasonló: 

alacsony bérek, rossz munkakörülmények és a dolgozók szerint „Grincs-szerű” munkáltatói magatartás éppen az év legforgalmasabb időszakában. 

Egyes akciókat hónapokkal előre bejelentettek, másokat viszont az utolsó pillanatban, ami különösen kiszámíthatatlanná teszi az utazást.

Az Egyesült Királyságban London környéki repülőterek kerültek a figyelem középpontjába. 

  • A easyJet földi kiszolgáló személyzete december 19–22. és 26–29. között sztrájkol a London Luton Airporton, ami a check-in és a poggyászkezelés lassulását okozhatja. 
  • A London Heathrow Airporton december 22–24-én és 26-án a Scandinavian Airlines (SAS) kabinszemélyzetének munkabeszüntetése várható. 

A szakszervezet szerint a dolgozók bérezése olyan alacsony, hogy egyesek élelmiszerbankokra szorulnak, amikor a drága skandináv célállomásokra utaznak.

Spanyolországban a nyár óta húzódó konfliktus folytatódik: a Ryanair spanyol földi kiszolgáló partnere, az Azul Handling dolgozói december 31-ig heti több napon és több idősávban sztrájkolnak. 

Emiatt hosszabb sorokra és poggyászkésésekre kell számítani számos nagy repülőtéren, köztük Madridban, Barcelonában, Malagában, Alicantéban és Palmán. 

Olaszországban a karácsony utáni időszak sem lesz nyugodt: 

január 9-én országos repülőtéri sztrájk jön, míg január végén Veronában és Milánóban is fennakadások várhatók.

A helyzetet tovább súlyosbítja az EU új Entry/Exit System (EES) határ-ellenőrzési rendszerének fokozatos bevezetése. A schengeni térségbe belépő, nem uniós állampolgároknak – például brit és amerikai utazóknak – biometrikus adatokat kell rögzíteniük, ami már most is komoly torlódásokat okoz. Az Airport Council International Europe szerint egyes repülőtereken, különösen 

Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban, a várakozási idő akár három órára is nőhet,

és előfordult, hogy az utasok emiatt lekésték járataikat. A karácsonyi utazás így idén különösen alapos tervezést és folyamatos ellenőrzést igényel.

Nyitókép: Bodo Marks / AFP

