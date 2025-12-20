Karácsonyi káosz Európában: sztrájkok bénítják meg a reptereket és a határokat

- A easyJet földi kiszolgáló személyzete december 19–22. és 26–29. között sztrájkol a London Luton Airporton, ami a check-in és a poggyászkezelés lassulását okozhatja.
- A London Heathrow Airporton december 22–24-én és 26-án a Scandinavian Airlines (SAS) kabinszemélyzetének munkabeszüntetése várható.
A szakszervezet szerint a dolgozók bérezése olyan alacsony, hogy egyesek élelmiszerbankokra szorulnak, amikor a drága skandináv célállomásokra utaznak.
Spanyolországban a nyár óta húzódó konfliktus folytatódik: a Ryanair spanyol földi kiszolgáló partnere, az Azul Handling dolgozói december 31-ig heti több napon és több idősávban sztrájkolnak.
Emiatt hosszabb sorokra és poggyászkésésekre kell számítani számos nagy repülőtéren, köztük Madridban, Barcelonában, Malagában, Alicantéban és Palmán.
Olaszországban a karácsony utáni időszak sem lesz nyugodt: