vlagyimir putyin egyesült királyság keir starmer ukrajna oroszország

Elszabadult a brit miniszterelnök: „Meg kell kétszereznünk Ukrajna támogatását”

2026. február 24. 13:50

A béke elsődleges akadálya Vlagyimir Putyin – hangsúlyozta az orosz invázió negyedik évfordulóján a brit miniszterelnök.

2026. február 24. 13:50
null

Keir Starmer a háború kitörésének negyedik évfordulóján arról beszélt, hogy Ukrajna „szabadságunk frontvonala” – számolt be a Guardian. 

A brit miniszterelnök a keddi kabinetülésen beszédet mondott, amiben megdicsérte Ukrajna ellenálló képességét. 

Starmer szerint „le kell győznünk azt a hamis állítást, hogy Oroszország győzedelmeskedik”, és hozzátette, hogy az elmúlt évben Oroszország csak az ukrán terület 0,8%-át foglalta el, „félmillió áldozatot követelve”.

Szerinte „mindannyian igazságos és tartós békét akarunk” Ukrajnában, és „az igazságos és tartós béke elérését illetően Putyin áll az útjában”. Starmer hozzátette: 

„meg kell kétszereznünk Ukrajna támogatását”

képességekkel, erőforrásokkal és további szankciókkal, és az Egyesült Királyság ma bejelentette a legújabb célzott intézkedések sorozatát.

A brit miniszterelnök azt is elmondta:

„Ez nem egy távoli konfliktus, amely messze van az Egyesült Királyságtól. Sok szempontból ránk is vonatkozik. A szabadság, a demokrácia és az országok önrendelkezési jogának értékeiről van szó. …Ez máris hatással van ránk, túlmutatva a képességek, erőforrások, szankciók stb. terén végzett munkánkon, mert minden családot érint a megélhetési költségek emelkedése. …Hogy ez a konfliktus hogyan és mikor ér véget, nagyon hosszú ideig hatással lesz az Egyesült Királyságban élőkre, ezért is olyan fontos, hogy igazságos és tartós békét biztosítsunk. 

Ukrajna a szabadságunk frontvonala, és ezt szem előtt kell tartanunk, amikor megemlékezünk a konfliktus kitörésének negyedik évfordulójáról.”

Nyitókép: Kin Cheung / POOL / AFP

elcapo-2
2026. február 24. 15:41
Ennek az angol gyökérnek a ügyészségi "munkája" alatt volt a fiatalkorú lányok tömeges megerőszakolása az pakik, arabok, afgánok által! Egyébként valaki világosítsa már fel ezt a kőbunkót a valóságról. Az általa említett " Oroszország csak az ukrán terület 0,8%-át foglalta el...." szemben , a 2022. februári orosz invázió óta az orosz erők Ukrajna területének jelentős részét, becslések szerint mintegy 18,3–20%-át foglalták el és tartják ellenőrzésük alatt. Ez magában foglalja a 2014-ben annektált Krímet és a keleti/déli országrészeket, összesen több mint 116 000 négyzetkilométernyi területet. És ez az tetű Anglia miniszterelnöke!
Válasz erre
0
0
lapado
•••
2026. február 24. 15:14 Szerkesztve
"az elmúlt évben Oroszország csak az ukrán terület 0,8%-át foglalta el" És ez az Oroszország fenyegeti a több ezer kilométerre lévő, NATO-tag Nagy-Britannia szabadságát?
Válasz erre
1
0
lapado
•••
2026. február 24. 15:08 Szerkesztve
Kétszerezze meg. Ki tartja vissza? Nem tagjai az EU-nak, azt csinálnak a saját pénzükkel, amit akarnak. Elverhetik az összeset szerencsejátékon is. Az is kidobott pénz lenne, de ott legalább van némi esélyük nyerni is.
Válasz erre
3
0
nzoltan-818
•••
2026. február 24. 15:06 Szerkesztve
Tegyétek, ha tudjátok és ha van mivel! De legalább most ne mások pénzével "emberkedjetek", mint eddig mindig a történelmetek során. Midig mások vérével, mások gazdaságának kirablásával, egymásra uszításával és mások katonai erejének segítsége mögé bújva voltatok sikeresek. Most sem teszek mást mit amit eddig. Egymásnak uszítottátok az kisorosz ukránokat a testvér oroszokkal, és a balga EU-val fizettetitek meg a háború költségeit. Végre világosan kéne látni, hogy hány háború, közük az első és a második világháború is a ti aknamunkáitok eredménye volt. Az utóbbiba majdnem belebuktatok, de a következőben talán nem fogjátok megúszni a végzetet.
Válasz erre
0
0
