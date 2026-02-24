Elszabadult a brit miniszterelnök: „Meg kell kétszereznünk Ukrajna támogatását”

„meg kell kétszereznünk Ukrajna támogatását”

képességekkel, erőforrásokkal és további szankciókkal, és az Egyesült Királyság ma bejelentette a legújabb célzott intézkedések sorozatát.

A brit miniszterelnök azt is elmondta:

„Ez nem egy távoli konfliktus, amely messze van az Egyesült Királyságtól. Sok szempontból ránk is vonatkozik. A szabadság, a demokrácia és az országok önrendelkezési jogának értékeiről van szó. …Ez máris hatással van ránk, túlmutatva a képességek, erőforrások, szankciók stb. terén végzett munkánkon, mert minden családot érint a megélhetési költségek emelkedése. …Hogy ez a konfliktus hogyan és mikor ér véget, nagyon hosszú ideig hatással lesz az Egyesült Királyságban élőkre, ezért is olyan fontos, hogy igazságos és tartós békét biztosítsunk.