Elszabadult a brit miniszterelnök: „Meg kell kétszereznünk Ukrajna támogatását”

Figyelmeztetett Oroszország: drasztikusan felgyorsultak az események – nukleáris fegyverek érkezhetnek Ukrajnába
Megkongatta a vészharangot az orosz titkosszolgálat.
A béke elsődleges akadálya Vlagyimir Putyin – hangsúlyozta az orosz invázió negyedik évfordulóján a brit miniszterelnök.
Keir Starmer a háború kitörésének negyedik évfordulóján arról beszélt, hogy Ukrajna „szabadságunk frontvonala” – számolt be a Guardian.
A brit miniszterelnök a keddi kabinetülésen beszédet mondott, amiben megdicsérte Ukrajna ellenálló képességét.
Starmer szerint „le kell győznünk azt a hamis állítást, hogy Oroszország győzedelmeskedik”, és hozzátette, hogy az elmúlt évben Oroszország csak az ukrán terület 0,8%-át foglalta el, „félmillió áldozatot követelve”.
Szerinte „mindannyian igazságos és tartós békét akarunk” Ukrajnában, és „az igazságos és tartós béke elérését illetően Putyin áll az útjában”. Starmer hozzátette:
„meg kell kétszereznünk Ukrajna támogatását”
képességekkel, erőforrásokkal és további szankciókkal, és az Egyesült Királyság ma bejelentette a legújabb célzott intézkedések sorozatát.
A brit miniszterelnök azt is elmondta:
„Ez nem egy távoli konfliktus, amely messze van az Egyesült Királyságtól. Sok szempontból ránk is vonatkozik. A szabadság, a demokrácia és az országok önrendelkezési jogának értékeiről van szó. …Ez máris hatással van ránk, túlmutatva a képességek, erőforrások, szankciók stb. terén végzett munkánkon, mert minden családot érint a megélhetési költségek emelkedése. …Hogy ez a konfliktus hogyan és mikor ér véget, nagyon hosszú ideig hatással lesz az Egyesült Királyságban élőkre, ezért is olyan fontos, hogy igazságos és tartós békét biztosítsunk.
Ukrajna a szabadságunk frontvonala, és ezt szem előtt kell tartanunk, amikor megemlékezünk a konfliktus kitörésének negyedik évfordulójáról.”
Nyitókép: Kin Cheung / POOL / AFP
