Újabb csapás az autósokra: elszabadulnak az árak a magyar kutakon – rég nem látott drágulás jön!

2025. október 27. 17:35

Kedden ismét emelkedik az üzemanyagok beszerzési ára, nem is kicsivel.

2025. október 27. 17:35
Drágulás várható a hazai benzinkutakon: kedden ismét emelkedik az üzemanyagok beszerzési ára. A benzin literenként bruttó 5, a gázolaj pedig bruttó 10 forinttal kerül majd többe. Ahogy arról beszámoltunk, a hátterében a nemzetközi olajpiac áremelkedése, valamint az Oroszországot érintő új szankciók állnak.

A holtankoljak.hu beszámolója szerint rég nem látott ütemben drágulnak az üzemanyagok Magyarországon. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára az elmúlt napokban mintegy 5 százalékkal emelkedett, elsősorban az új olajszankciók bejelentésének hatására, amelyek az orosz exportot sújtják. A változások nyomán a hazai nagykereskedelmi árak is követik a nemzetközi trendet.

A drágulás hatása már kedden megjelenhet a kutakon, ugyanakkor hétfőn még a következő átlagárakon lehet tankolni: 

  • a 95-ös benzin literje 574, 
  • míg a gázolajé 578 forint. 

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

