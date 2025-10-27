Újabb csapás az autósokra: elszabadulnak az árak a magyar kutakon – rég nem látott drágulás jön!

A holtankoljak.hu beszámolója szerint rég nem látott ütemben drágulnak az üzemanyagok Magyarországon. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára az elmúlt napokban mintegy 5 százalékkal emelkedett, elsősorban az új olajszankciók bejelentésének hatására, amelyek az orosz exportot sújtják. A változások nyomán a hazai nagykereskedelmi árak is követik a nemzetközi trendet.

A drágulás hatása már kedden megjelenhet a kutakon, ugyanakkor hétfőn még a következő átlagárakon lehet tankolni: