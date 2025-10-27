Újabb csapás az autósokra: elszabadulnak az árak a magyar kutakon – rég nem látott drágulás jön!

Ide vezetnek a szankciók: jelentős üzemanyag-drágulás jöhet hétfőn – érdemes még a hétvégén tankolni
A döntés az ukrajnai háború miatt született, és komoly hatással lehet a globális energiapiacra.
Kedden ismét emelkedik az üzemanyagok beszerzési ára, nem is kicsivel.
Drágulás várható a hazai benzinkutakon: kedden ismét emelkedik az üzemanyagok beszerzési ára. A benzin literenként bruttó 5, a gázolaj pedig bruttó 10 forinttal kerül majd többe. Ahogy arról beszámoltunk, a hátterében a nemzetközi olajpiac áremelkedése, valamint az Oroszországot érintő új szankciók állnak.
A holtankoljak.hu beszámolója szerint rég nem látott ütemben drágulnak az üzemanyagok Magyarországon. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára az elmúlt napokban mintegy 5 százalékkal emelkedett, elsősorban az új olajszankciók bejelentésének hatására, amelyek az orosz exportot sújtják. A változások nyomán a hazai nagykereskedelmi árak is követik a nemzetközi trendet.
A drágulás hatása már kedden megjelenhet a kutakon, ugyanakkor hétfőn még a következő átlagárakon lehet tankolni:
