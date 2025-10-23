Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olajvállalat üzemanyag Moszkva árak Oroszország szankciók olajár Egyesült Államok

Ide vezetnek a szankciók: jelentős üzemanyag-drágulás jöhet hétfőn – érdemes még a hétvégén tankolni

2025. október 23. 16:42

A döntés az ukrajnai háború miatt született, és komoly hatással lehet a globális energiapiacra.

2025. október 23. 16:42
null

Az olajárak közel öt százalékkal emelkedtek csütörtökön, miután az Egyesült Államok újabb szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalatával, a Rosznyeftyvel és a Lukoillal szemben – írta a Reuters.

Ezt is ajánljuk a témában

A döntés az ukrajnai háború miatt született, és komoly hatással lehet a globális energiapiacra.

A Brent olaj hordónkénti ára az új szankciók hírére 65,58 dollárra emelkedett, az amerikai WTI pedig 61,43 dollárra – ami közel három dolláros, azaz mintegy öt százalékos drágulást jelent az előző napi árhoz képest (62,59, illetve 58,50 dollár). A növekedést tovább fokozta, hogy kínai állami olajcégek felfüggesztették a két orosz vállalattól, a Rosznyeftyvtől és a Lukoiltól származó tengeri olajvásárlásokat. A lépés tovább szűkítheti az orosz olaj piacát, miközben India – Moszkva egyik legfontosabb partnere – szintén kénytelen lehet visszafogni importját.

A szankciók célja, hogy elvágják Oroszország háborús bevételeit, de elemzők szerint a hatásuk attól függ, talál-e Moszkva új vásárlókat Ázsiában. 

Az amerikai döntést követően Nagy-Britannia is hasonló intézkedéseket hozott, az Európai Unió pedig 19. szankciós csomagjában az orosz LNG-importot is betiltotta.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. október 23. 17:43
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Magyar Péter a háború folytatása mellett áll azaz, a kárpátaljai magyarokat küldené a halálba.
Válasz erre
0
0
obakapimaki
2025. október 23. 17:41
Megy a műszak a pedomoSSlék ork-rain felszopó, szargerincű troll gecihordájánál.. Kommunista szombatot tartanak.. 😂🤡🤡💩💩🇺🇦💩💩
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. október 23. 17:21
"hatásuk attól függ, talál-e Moszkva új vásárlókat Ázsiában" Abban az Ázsiában ahol az emberiség több mint fele él..?
Válasz erre
4
0
kimirszen
2025. október 23. 16:51
A százhalombattai balesethez nincs köze. Ugye?
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!