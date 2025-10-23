Ide vezetnek a szankciók: jelentős üzemanyag-drágulás jöhet hétfőn – érdemes még a hétvégén tankolni

Amerika bekeményít: szankcionálják a két legnagyobb orosz olajcéget
Az Egyesült Államok új szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai békeegyezmény megkötése érdekében.
A döntés az ukrajnai háború miatt született, és komoly hatással lehet a globális energiapiacra.
Az olajárak közel öt százalékkal emelkedtek csütörtökön, miután az Egyesült Államok újabb szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalatával, a Rosznyeftyvel és a Lukoillal szemben – írta a Reuters.
A Brent olaj hordónkénti ára az új szankciók hírére 65,58 dollárra emelkedett, az amerikai WTI pedig 61,43 dollárra – ami közel három dolláros, azaz mintegy öt százalékos drágulást jelent az előző napi árhoz képest (62,59, illetve 58,50 dollár). A növekedést tovább fokozta, hogy kínai állami olajcégek felfüggesztették a két orosz vállalattól, a Rosznyeftyvtől és a Lukoiltól származó tengeri olajvásárlásokat. A lépés tovább szűkítheti az orosz olaj piacát, miközben India – Moszkva egyik legfontosabb partnere – szintén kénytelen lehet visszafogni importját.
A szankciók célja, hogy elvágják Oroszország háborús bevételeit, de elemzők szerint a hatásuk attól függ, talál-e Moszkva új vásárlókat Ázsiában.
Az amerikai döntést követően Nagy-Britannia is hasonló intézkedéseket hozott, az Európai Unió pedig 19. szankciós csomagjában az orosz LNG-importot is betiltotta.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
