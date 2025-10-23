Ide vezetnek a szankciók: jelentős üzemanyag-drágulás jöhet hétfőn – érdemes még a hétvégén tankolni

A döntés az ukrajnai háború miatt született, és komoly hatással lehet a globális energiapiacra.

A Brent olaj hordónkénti ára az új szankciók hírére 65,58 dollárra emelkedett, az amerikai WTI pedig 61,43 dollárra – ami közel három dolláros, azaz mintegy öt százalékos drágulást jelent az előző napi árhoz képest (62,59, illetve 58,50 dollár). A növekedést tovább fokozta, hogy kínai állami olajcégek felfüggesztették a két orosz vállalattól, a Rosznyeftyvtől és a Lukoiltól származó tengeri olajvásárlásokat. A lépés tovább szűkítheti az orosz olaj piacát, miközben India – Moszkva egyik legfontosabb partnere – szintén kénytelen lehet visszafogni importját.