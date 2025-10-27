Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna XIV Leó XII Pius békemisszió Ferenc pápa Orbán Viktor

A Vatikán is főszerepet vállal a háborúk lezárásában: „A háború mindig vereség!”

2025. október 27. 22:40

Orbán Viktor nem először találkozik a katolikus egyház vezetőjével annak érdekében, hogy véget érjen az orosz-ukrán háború.

2025. október 27. 22:40
null

„Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit” – jelezte közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök azt követően, hogy XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta hétfőn a kormányfőt.  

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar miniszterelnök először járt XIV. Leó pápánál a Vatikánban azóta, hogy idén májusban megválasztották a katolikus egyházfőt. Az ugyanakkor nem újdonság, hogy Orbán Viktor a Vatikánt is fontos szövetségesnek tartja, békemissziója keretében az idén elhunyt Ferenc pápát is arra kérte, tegyen meg mindent a béke érdekében, elsősorban az orosz-ukrán konfliktus lezárása érdekében.

A Vatikánban is a béke pártján állnak

Hasonlóan Ferenc pápához, XIV. Leó is azt hangsúlyozza, 

a háború mindig vereség!

Korábban úgy fogalmazott, „soha nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz, kísértésként el kell utasítanunk a modern fegyverek csábítását”. Leó pápa többször is felidézte a második világháború alatt a katolikus egyházat vezető XII. Pius pápa szavait:

Békével semmi sem vész el, háborúval minden elvész.

Arra is emlékeztetett, hogy Pius pápa szavait akkor nem hallották meg, 1939 után soha nem látott méreteket öltött a pusztítás. 

Ferenc pápa Moszkvába is elment volna békét teremteni

XIV. Leó pápa elődje, Ferenc pápa is egyértelműen a béke mellett és a háborúk ellen szólalt fel. Következetesen, 2013-as megválasztásáról háborúellenes, pacifista üzenetet közvetített. 

Ferenc pápa elutasította a „justum bellum”, vagyis az igazságos háború egyházi tanait, ezzel világossá téve, hogy a katolikus egyház akkor sem tekint igazolhatónak háborút, ha a felek egy igazságos ügy érdekében harcolnak. 

Nem foglalt állást egyértelműen az orosz-ukrán konfliktusban, amelynek 2022-es kirobbanását követően úgy fogalmazott, 

nincsenek jók és rosszak, háború van, amelyet minden fél elveszít.

Ferenc pápánál tavaly decemberben járt Orbán Viktor, miután 2024 nyarán – az Európai Unió kritikája mellett – Ukrajnába, Oroszországba, Kínába és az Egyesült Államokba is elutazott, hogy a világ vezetőit arra kérje, segítsék a konfliktus lezárását. A kormányfő vatikáni látogatását ennek a békemissziónak a folytatásaként értékelhetjük. 

Ferenc pápa szintén a béke pártján állt a kezdetektől, már 2022-ben felajánlotta, hogy ellátogat Moszkvába, hogy személyesen győzze meg Vlagyimir Putyin elnököt az ukrajnai hadműveletek leállításáról. A találkozóra végül soha nem került sor, de Moszkva akkor nem tartotta időszerűnek a látogatást. 

Nyitókép: Facebook

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. október 27. 23:33
Na és létezik bármilyen bevált békés megoldás azokra a problémákra, amelyeket háborúkkal szoktak megoldani? Állítólag az országhatárokat nem lehet háborúval megváltoztatni (lásd Trianon). Miért, békésen lehet? Hogyan?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!