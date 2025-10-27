A Vatikán is főszerepet vállal a háborúk lezárásában: „A háború mindig vereség!”

a háború mindig vereség!

Korábban úgy fogalmazott, „soha nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz, kísértésként el kell utasítanunk a modern fegyverek csábítását”. Leó pápa többször is felidézte a második világháború alatt a katolikus egyházat vezető XII. Pius pápa szavait:

Békével semmi sem vész el, háborúval minden elvész.

Arra is emlékeztetett, hogy Pius pápa szavait akkor nem hallották meg, 1939 után soha nem látott méreteket öltött a pusztítás.

Ferenc pápa Moszkvába is elment volna békét teremteni