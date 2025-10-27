A Vatikán is főszerepet vállal a háborúk lezárásában: „A háború mindig vereség!”

Üzent a Vatikánból a kormányfő: a pápa segítségét kérte a háborúellenes küzdelemben
Fontos tárgyalásokon vesz részt Orbán Viktor Rómában.
Orbán Viktor nem először találkozik a katolikus egyház vezetőjével annak érdekében, hogy véget érjen az orosz-ukrán háború.
„Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit” – jelezte közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök azt követően, hogy XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta hétfőn a kormányfőt.
A magyar miniszterelnök először járt XIV. Leó pápánál a Vatikánban azóta, hogy idén májusban megválasztották a katolikus egyházfőt. Az ugyanakkor nem újdonság, hogy Orbán Viktor a Vatikánt is fontos szövetségesnek tartja, békemissziója keretében az idén elhunyt Ferenc pápát is arra kérte, tegyen meg mindent a béke érdekében, elsősorban az orosz-ukrán konfliktus lezárása érdekében.
Hasonlóan Ferenc pápához, XIV. Leó is azt hangsúlyozza,
a háború mindig vereség!
Korábban úgy fogalmazott, „soha nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz, kísértésként el kell utasítanunk a modern fegyverek csábítását”. Leó pápa többször is felidézte a második világháború alatt a katolikus egyházat vezető XII. Pius pápa szavait:
Békével semmi sem vész el, háborúval minden elvész.
Arra is emlékeztetett, hogy Pius pápa szavait akkor nem hallották meg, 1939 után soha nem látott méreteket öltött a pusztítás.
XIV. Leó pápa elődje, Ferenc pápa is egyértelműen a béke mellett és a háborúk ellen szólalt fel. Következetesen, 2013-as megválasztásáról háborúellenes, pacifista üzenetet közvetített.
Ferenc pápa elutasította a „justum bellum”, vagyis az igazságos háború egyházi tanait, ezzel világossá téve, hogy a katolikus egyház akkor sem tekint igazolhatónak háborút, ha a felek egy igazságos ügy érdekében harcolnak.
Nem foglalt állást egyértelműen az orosz-ukrán konfliktusban, amelynek 2022-es kirobbanását követően úgy fogalmazott,
nincsenek jók és rosszak, háború van, amelyet minden fél elveszít.
Ferenc pápánál tavaly decemberben járt Orbán Viktor, miután 2024 nyarán – az Európai Unió kritikája mellett – Ukrajnába, Oroszországba, Kínába és az Egyesült Államokba is elutazott, hogy a világ vezetőit arra kérje, segítsék a konfliktus lezárását. A kormányfő vatikáni látogatását ennek a békemissziónak a folytatásaként értékelhetjük.
Ferenc pápa szintén a béke pártján állt a kezdetektől, már 2022-ben felajánlotta, hogy ellátogat Moszkvába, hogy személyesen győzze meg Vlagyimir Putyin elnököt az ukrajnai hadműveletek leállításáról. A találkozóra végül soha nem került sor, de Moszkva akkor nem tartotta időszerűnek a látogatást.
