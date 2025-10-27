Üzent a Vatikánból a kormányfő: a pápa segítségét kérte a háborúellenes küzdelemben

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta hétfőn Orbán Viktor miniszterelnököt. A kormányfő a pápa mellett tárgyal Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével is.

Az audienciát követően a miniszterelnök a közösségi oldalán üzent a Vatikánból:

Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit”

– írta a kormányfő.

A miniszterelnököt vatikáni látogatására nemcsak a hivatalos delegáció kísérte el, hanem – a képek tanúsága szerint – az unokái is.