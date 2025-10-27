Ft
10. 27.
hétfő
XIV. Leó pápa Vatikán Orbán Viktor

Üzent a Vatikánból a kormányfő: a pápa segítségét kérte a háborúellenes küzdelemben

2025. október 27. 12:41

Fontos tárgyalásokon vesz részt Orbán Viktor Rómában.

2025. október 27. 12:41
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta hétfőn Orbán Viktor miniszterelnököt. A kormányfő a pápa mellett tárgyal Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével is. 

Az audienciát követően a miniszterelnök a közösségi oldalán üzent a Vatikánból:

Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit”

– írta a kormányfő.

A miniszterelnököt vatikáni látogatására nemcsak a hivatalos delegáció kísérte el, hanem – a képek tanúsága szerint – az unokái is.

***

 

dejavu
2025. október 27. 13:04
miért nem Kiryll pátriárkához megy akkor?
neszteklipschik
2025. október 27. 13:02
Jéééé, a Szent atya fogadta "Belzebubot" és még egyet is értett vele! Kínos, mi? Gyásznap ez a lippsiknek, de holnap majd vígasztalódhatnak. A Patás ugyanis keddenként szokott megbukni... :-))
belbuda
2025. október 27. 12:55
Megkérte Őszentségét,hogy beszéljen a háborús bűnös tömeggyilkos Putlerrel hogy állítsa le végre az öldöklést...😥
makapaka2
2025. október 27. 12:44
Remélhetőleg az új Pápa is mellé fog állni a béke melleti harcban , és a családok védelmében.
