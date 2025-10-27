Üzent a Vatikánból a kormányfő: a pápa segítségét kérte a háborúellenes küzdelemben

Magánaudiencián fogadja Orbán Viktort XIV. Leó pápa
A katolikus egyházfő hétfőn fogadja majd a magyar miniszterelnököt.
Fontos tárgyalásokon vesz részt Orbán Viktor Rómában.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta hétfőn Orbán Viktor miniszterelnököt. A kormányfő a pápa mellett tárgyal Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével is.
Az audienciát követően a miniszterelnök a közösségi oldalán üzent a Vatikánból:
Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit”
– írta a kormányfő.
A miniszterelnököt vatikáni látogatására nemcsak a hivatalos delegáció kísérte el, hanem – a képek tanúsága szerint – az unokái is.
Ezt is ajánljuk a témában
A katolikus egyházfő hétfőn fogadja majd a magyar miniszterelnököt.
***