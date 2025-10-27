Ft
10. 28.
kedd
háború lukoil Oroszország szankciók

„A Lukoilnak vége” – Trump miatt térdre kényszerült az orosz olajóriás

2025. október 27. 22:45

Oroszország egyik legnagyobb ipari konglomerátuma kénytelen leállítani nemzetközi tevékenységét.

2025. október 27. 22:45
null

Donald Trump legutóbbi geopolitikai húzása komoly következményekkel járt: a Lukoil, Oroszország egyik legnagyobb ipari konglomerátuma kénytelen leállítani nemzetközi tevékenységét, miután kemény amerikai szankciók célkeresztjébe került. A moszkvai központú energiavállalat hétfő este kiadott közleményében megerősítette, hogy megkezdte külföldi érdekeltségeinek értékesítésére vonatkozó előkészületeit.

A társaság döntését – mint fogalmaztak – „a Társaságot és leányvállalatait érintő korlátozó intézkedések bevezetése miatt” hozták meg, ami arra kényszerítette a Lukoilt, hogy „bejelentse nemzetközi eszközeinek értékesítésére irányuló szándékát.” 

A lépés tehát nemcsak taktikai, hanem kényszerű stratégiai válasz az Egyesült Államok szankciópolitikájára.

Egy korábbi, névtelenséget kérő Lukoil-vezető a Politicónak elárulta, hogy a döntés következtében a vállalat bevétele és nyeresége „mintegy 30 százalékkal” zuhanhat, mivel el kell adniuk három finomítót, valamint világszerte mintegy ötezer benzinkútjuk felét. 

A Lukoilnak vége”

– fogalmazott a forrás tömören, de sokatmondóan. A drasztikus döntés mindössze néhány nappal azután született, hogy az Egyesült Államok feketelistára tette a Lukoilt és a Rosznyeftet, egy váratlan szankciócsomag részeként. Washington hivatalos indoklása szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert 

Oroszország továbbra sem mutat valódi elkötelezettséget a békefolyamat iránt.”

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

kbexxx
2025. október 28. 00:56
Most mindent felszámolnak ,nem is gondolnak arra ha rendelkezik a háborút ,nem lehet zökkenőmentesen szállítani ,a lebontott infrastruktúrával nyugatra ,pedig kelleni fog . De itt ,nem a józan ész dominál. Rohadtul padlót fog az EU. De lehet, hogy ez is a cél!
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. október 28. 00:11
A háború folytatódik csak hibrid eszközökkel. Az olaj után jönnek a WC csészék stb. :)
Válasz erre
1
0
stormy
2025. október 27. 23:58
ha a háboru elején leatomozza kievet se lenen rosszabb a viszony és már elundult volna az enyhulés.
Válasz erre
2
2
NeMá
•••
2025. október 27. 23:19 Szerkesztve
Ki veszi meg? 2500 at megtart?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!