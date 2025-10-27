„A Lukoilnak vége” – Trump miatt térdre kényszerült az orosz olajóriás

Donald Trump legutóbbi geopolitikai húzása komoly következményekkel járt: a Lukoil, Oroszország egyik legnagyobb ipari konglomerátuma kénytelen leállítani nemzetközi tevékenységét, miután kemény amerikai szankciók célkeresztjébe került. A moszkvai központú energiavállalat hétfő este kiadott közleményében megerősítette, hogy megkezdte külföldi érdekeltségeinek értékesítésére vonatkozó előkészületeit.

A társaság döntését – mint fogalmaztak – „a Társaságot és leányvállalatait érintő korlátozó intézkedések bevezetése miatt” hozták meg, ami arra kényszerítette a Lukoilt, hogy „bejelentse nemzetközi eszközeinek értékesítésére irányuló szándékát.”

A lépés tehát nemcsak taktikai, hanem kényszerű stratégiai válasz az Egyesült Államok szankciópolitikájára.

Egy korábbi, névtelenséget kérő Lukoil-vezető a Politicónak elárulta, hogy a döntés következtében a vállalat bevétele és nyeresége „mintegy 30 százalékkal” zuhanhat, mivel el kell adniuk három finomítót, valamint világszerte mintegy ötezer benzinkútjuk felét.