„A Lukoilnak vége” – Trump miatt térdre kényszerült az orosz olajóriás

Kedden ismét emelkedik az üzemanyagok beszerzési ára, nem is kicsivel.
Oroszország egyik legnagyobb ipari konglomerátuma kénytelen leállítani nemzetközi tevékenységét.
Donald Trump legutóbbi geopolitikai húzása komoly következményekkel járt: a Lukoil, Oroszország egyik legnagyobb ipari konglomerátuma kénytelen leállítani nemzetközi tevékenységét, miután kemény amerikai szankciók célkeresztjébe került. A moszkvai központú energiavállalat hétfő este kiadott közleményében megerősítette, hogy megkezdte külföldi érdekeltségeinek értékesítésére vonatkozó előkészületeit.
A társaság döntését – mint fogalmaztak – „a Társaságot és leányvállalatait érintő korlátozó intézkedések bevezetése miatt” hozták meg, ami arra kényszerítette a Lukoilt, hogy „bejelentse nemzetközi eszközeinek értékesítésére irányuló szándékát.”
A lépés tehát nemcsak taktikai, hanem kényszerű stratégiai válasz az Egyesült Államok szankciópolitikájára.
Egy korábbi, névtelenséget kérő Lukoil-vezető a Politicónak elárulta, hogy a döntés következtében a vállalat bevétele és nyeresége „mintegy 30 százalékkal” zuhanhat, mivel el kell adniuk három finomítót, valamint világszerte mintegy ötezer benzinkútjuk felét.
A Lukoilnak vége”
– fogalmazott a forrás tömören, de sokatmondóan. A drasztikus döntés mindössze néhány nappal azután született, hogy az Egyesült Államok feketelistára tette a Lukoilt és a Rosznyeftet, egy váratlan szankciócsomag részeként. Washington hivatalos indoklása szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert
Oroszország továbbra sem mutat valódi elkötelezettséget a békefolyamat iránt.”
