A hideg együttműködés melege: Washington jégtörő üzlete

Az Északi-sark mára a geopolitikai versengés egyik legforróbb terepévé vált. Miközben Oroszország több mint negyven jégtörőt tart a flottájában, Kína pedig már négyet üzemeltet (az ötödiket most gyártják), Washington mindössze hárommal tudja képviselni magát a jeges térben – azok is inkább múzeumi darabok. Az összehasonlítás Oroszországgal szemben talán nem fair: annak előnyét részben földrajzi adottságai magyarázzák, miután hatalmas sarkvidéki partvonala és egész évben működő kikötői vannak. Kína már kínosabb történet: egy olyan országról van szó, amelynek sem arktiszi partvonalai, sem kikötői nincsenek, ennek ellenére képes volt megelőzni az Egyesült Államokat jégtörőképességben – egyértelműen jelezve ezzel, hogy az Északi-sark a globális befolyásszerzés új frontvonala. A kontraszt ugyanakkor vészcsengő az amerikai nemzetbiztonság számára: az olvadó jégtakaróval együtt új hajózási útvonalak, energiatermelési területek és hatalmi övezetek születnek,

az Egyesült Államok azonban még mindig a partvonalról figyeli a játszmát egy túl kicsi és túl öreg flottával.

Most azonban felcsillant a remény a horizonton. A Foreign Policy Research Institute (FPRI) összegzője szerint egy Finnországgal nemrég megkötött megállapodás az új jégtörőflotta építéséről talán az első valódi lépés lehet afelé, hogy Washington visszaszerezze befolyását az északi, fagyott vizeken. Az üzlet stratégiai jelentőségű, egyben bemutatja az Egyesült Államok azon ritka pillanatainak egyikét, amikor Washington egy másik (ráadásul európai) országra bízza nemzetbiztonsági stratégiája gyakorlati kivitelezésének egy kis, de annál lényegesebb szeletét.

Csúszkálva, botladozva

Az Egyesült Államok teljes, mindössze három hajóból álló jégtörőflottáját a parti őrség tartja életben. Szó szerint. A hajók ugyanis annyira leharcolt állapotban vannak, hogy már csak jóindulattal lehet működőképesnek nevezni őket. A Polar Star egy 1976-os veterán, az utolsó igazi nehézjégtörő, amely még szolgálatban van, és többnyire az Antarktiszon teljesít feladatot. Annyira öreg, hogy az alkatrészeit az ipari kannibalizmus legszebb hagyományait felelevenítve régóta kiszuperált testvérhajójából, a Polar Seaből bontják ki, hogy működőképes maradjon. A Healy, amely egy 1999-ben vízre bocsátott középkategóriás hajó, inkább tudományos kutatásokhoz és járőrözéshez használható, semmint erődemonstrációra.