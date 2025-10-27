Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bojár Iván András Tisza Párt Hadházy Ákos Orbán Győző Facebook Békemenet komment Orbán Viktor

Árad az éjsötét gyűlölet: most éppen Orbán Viktor édesanyját pécézték ki a tiszás „szeretetország” lakói

2025. október 27. 21:16

„Házhoz ment a lóf*szért a vén szipirtyó”, „mosolygós gyilkos”, „hazug banya”. Ilyen és ehhez hasonló kulturált megnyilvánulásokat kapott Orbán Győzőné.

2025. október 27. 21:16
null

Az október 23-ai, rekord számú résztvevővel lezajlott Békemenet egyik kisebb szenzációja volt Orbán Viktor miniszterelnök édesanyjának, spontán interjúja, akit egy youtuber szólított le és kérdezett a rendezvényen.

A nyilvánosságot és a közéleti reflektorfényt egyébként kerülő Orbán Győzőné jókedvűen elbeszélgetett Kersák Istvánnal, és készségesen válaszolt minden kérdésre. Többek között

Magyar Péterrel és a Tisza Párttal kapcsolatban is kifejtette, meg tudja érteni az ellenzéki szimpatizánsokat is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nos, úgy tűnik, hogy az ellenzéki véleményformálók és a Tisza-féle, sokszor hivatkozott, eljövendő „szeretetország” lakói már korántsem képesek megértőek lenni egy 80-as éveiben járó nővel.

Csak a szokásos

Előbb essünk túl a most éppen tiszás megmondóemberré avanzsált, főállású ellenzéki elégedetlenkedők véleményén. A miniszterelnök édesanyjának Bojár Iván András és Hadházy Ákos is szentelt egy-egy maliciózus Facebook-bejegyzést.

Az író, művészettörténész azon kapta fel a vizet, hogy Orbán Győzőné nem átallotta megcáfolni a réges-régi, még az MSZP által forgalomba hozott suttogópropagandát, miszerint a miniszterelnök és családja cigány származású. Bojár mesterkélt felhorgadással moralizál:

Akkor lenne elviselhetőbb ország a miénk, ha akár a mostani miniszterelnökkel kapcsolatban a tényleges tettei és nem vélt cigány származása lenne a megítélésének alapja. ”

De ugye, ahogy az interjúban is elhangzik, nem a semmiből keletkezett ez a rosszindulatú inszinuáció, és nem is a miniszterelnök családja találta ki, így Bojár a tények tisztázása feletti felháborodása nemcsak érthetetlen, de teljesen értelmetlen is.

Hadházy Ákos a kedvenc rögeszméjével, a hatvanpusztai zebrákkal meg az általa kastélynak képzelt gazdasággal kapcsolatban tolvajozza és hazugozza Orbán Viktort és hazugozza az édesanyját.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Menczer Tamás

Facebook

Idézőjel

Hadházy benne van a trutymóban nyakig

Bevetted az esti gyógyszert, Áki?

Az igazán gyomorforgató tartalmakat azonban a kommentelőknek sikerült produkálni, nemcsak a két említett poszt alatt, hanem Facebook-szerte.

„...már épp emlegettük!”

A következő hozzászólások még a szalonképesebb kommentek táborából származnak, Bojár és Hadházy oldalai mellett többek között egy tiszás közösségi csoportból, de válogattunk Nyerges Csenge influenszer, a Patrióta, illetve kollégánk, Szilvay Gergely Facebook-oldaláról is.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: YouTube
 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
catalina11
2025. október 27. 22:06
epét hánynak a libernyákok..
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. október 27. 21:56
Orbán az új Puskás. Az egész világ normális, békeszeretö oldala ismeri és tiszteli. A nyugati médiák olvasói kommentárjai tele vannak dícséretekkel, elismeréssel. Az Orbán-Szijjártó duót az Aranycsapat Puskás-Hidegkuti duójához lehet hasonlítani. Zseniálisak, az egész európai, politikai felhozatalt fölényesen verik. Magyar Péter viszont másra nem képes, csak morzsolgatja betegesen az Orbán-fóbiás zsolozsmáit szüntelenül, ahogy egy öreg néni a templomban az "üdvözlégy Máriát" Eközben Poloska tapad keresztapjára, Weberre, és keresztanyjára von der Leyenre, mint takony a tüzfalra. Brüsszel kivánságait leolvassa a szájukról, mielött kimondanák. Magyar Péter pszichológiai alkatát tekintve mintha Szálasinak és Marosánnak egy "érdekes", de meglehetösen silány keveréke lenne. MP a pszichopatológiáját, hatalomittasságát, beteges lelki mozgató rugóit mintha Szálasitól örökölte volna. Höbörgö, agressziv, gyülölettöl csöpögö, nagyokat mondó bunkóságát, népbutító talentumát pedig Marosántól.
Válasz erre
3
0
kiss.istvan770
•••
2025. október 27. 21:55 Szerkesztve
Ennyi butának, gonosznak, irigynek született tehetségtelen ember csak "szeretetországban" lehet.
Válasz erre
1
0
Palatin
2025. október 27. 21:54
A rendszerváltást Petike azért azért szorgalmazza, hogy végre az új, éhes szúyogok, - mint ö maga -, is degeszre szivhassák magukat a mezitlábas magyarok vérén, izzadságán és egyéb testnedvein. A rendszerváltás igy szúnyogcserévé egyszerüsödik, ami már önmagában is egy nyereség. De ráfizetés is, mert a régi szúnyogok már legalább jóllaktak és értik a dolgukat. Majd ti is rájöttök erre, esendö híveim. Egy év múlva ti tiszások azon kapjátok magatokat, hogy Magyar Pétert még sokkal dühösebben támadjátok, szidjátok, ócsároljátok, mint most Orbánt, mert ö még rosszabb lesz. Gyerekek,... de tényleg,... minek ez, kell ez?*
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!