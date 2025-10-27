Árad az éjsötét gyűlölet: most éppen Orbán Viktor édesanyját pécézték ki a tiszás „szeretetország” lakói

Elkapták a Békemeneten Orbán Viktor édesanyját egy interjúra: minden kérdésre válaszolt, Hatvanpusztára, a zebrákra, még a cigányozásra is (VIDEÓ)
Orbán Győzőné nyíltan és őszintén válaszolt a kérdésekre és azt sem titkolta, mit gondol a zebrákról.
„Házhoz ment a lóf*szért a vén szipirtyó”, „mosolygós gyilkos”, „hazug banya”. Ilyen és ehhez hasonló kulturált megnyilvánulásokat kapott Orbán Győzőné.
Az október 23-ai, rekord számú résztvevővel lezajlott Békemenet egyik kisebb szenzációja volt Orbán Viktor miniszterelnök édesanyjának, spontán interjúja, akit egy youtuber szólított le és kérdezett a rendezvényen.
A nyilvánosságot és a közéleti reflektorfényt egyébként kerülő Orbán Győzőné jókedvűen elbeszélgetett Kersák Istvánnal, és készségesen válaszolt minden kérdésre. Többek között
Magyar Péterrel és a Tisza Párttal kapcsolatban is kifejtette, meg tudja érteni az ellenzéki szimpatizánsokat is.
Nos, úgy tűnik, hogy az ellenzéki véleményformálók és a Tisza-féle, sokszor hivatkozott, eljövendő „szeretetország” lakói már korántsem képesek megértőek lenni egy 80-as éveiben járó nővel.
Előbb essünk túl a most éppen tiszás megmondóemberré avanzsált, főállású ellenzéki elégedetlenkedők véleményén. A miniszterelnök édesanyjának Bojár Iván András és Hadházy Ákos is szentelt egy-egy maliciózus Facebook-bejegyzést.
Az író, művészettörténész azon kapta fel a vizet, hogy Orbán Győzőné nem átallotta megcáfolni a réges-régi, még az MSZP által forgalomba hozott suttogópropagandát, miszerint a miniszterelnök és családja cigány származású. Bojár mesterkélt felhorgadással moralizál:
Akkor lenne elviselhetőbb ország a miénk, ha akár a mostani miniszterelnökkel kapcsolatban a tényleges tettei és nem vélt cigány származása lenne a megítélésének alapja. ”
De ugye, ahogy az interjúban is elhangzik, nem a semmiből keletkezett ez a rosszindulatú inszinuáció, és nem is a miniszterelnök családja találta ki, így Bojár a tények tisztázása feletti felháborodása nemcsak érthetetlen, de teljesen értelmetlen is.
Hadházy Ákos a kedvenc rögeszméjével, a hatvanpusztai zebrákkal meg az általa kastélynak képzelt gazdasággal kapcsolatban tolvajozza és hazugozza Orbán Viktort és hazugozza az édesanyját.
Az igazán gyomorforgató tartalmakat azonban a kommentelőknek sikerült produkálni, nemcsak a két említett poszt alatt, hanem Facebook-szerte.
A következő hozzászólások még a szalonképesebb kommentek táborából származnak, Bojár és Hadházy oldalai mellett többek között egy tiszás közösségi csoportból, de válogattunk Nyerges Csenge influenszer, a Patrióta, illetve kollégánk, Szilvay Gergely Facebook-oldaláról is.
Fotó: YouTube