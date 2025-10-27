Árad az éjsötét gyűlölet: most éppen Orbán Viktor édesanyját pécézték ki a tiszás „szeretetország” lakói

Csak a szokásos

Előbb essünk túl a most éppen tiszás megmondóemberré avanzsált, főállású ellenzéki elégedetlenkedők véleményén. A miniszterelnök édesanyjának Bojár Iván András és Hadházy Ákos is szentelt egy-egy maliciózus Facebook-bejegyzést.

Az író, művészettörténész azon kapta fel a vizet, hogy Orbán Győzőné nem átallotta megcáfolni a réges-régi, még az MSZP által forgalomba hozott suttogópropagandát, miszerint a miniszterelnök és családja cigány származású. Bojár mesterkélt felhorgadással moralizál:

Akkor lenne elviselhetőbb ország a miénk, ha akár a mostani miniszterelnökkel kapcsolatban a tényleges tettei és nem vélt cigány származása lenne a megítélésének alapja. ”

De ugye, ahogy az interjúban is elhangzik, nem a semmiből keletkezett ez a rosszindulatú inszinuáció, és nem is a miniszterelnök családja találta ki, így Bojár a tények tisztázása feletti felháborodása nemcsak érthetetlen, de teljesen értelmetlen is.