10. 25.
szombat
Hadházy benne van a trutymóban nyakig

2025. október 25. 19:56

Bevetted az esti gyógyszert, Áki?

2025. október 25. 19:56
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„Hadházy benne van a trutymóban nyakig.

De tényleg, mennyire kellemetlen, amikor egy idős asszony a Békemeneten mosolyogva porrá zúzza az összes hazugságot, amit terjesztesz, és amire az egész politikai pályafutásodat építed?!

Történt, hogy egy ismeretlen srác a Békemeneten véletlenszerűen beszélgetett emberekkel, és az egyik interjúalany Orbán Viktor édesanyja volt. Ezen a srác lepődött meg legjobban, de ha már lehetősége volt, megkérdezte Hatvanpusztáról, zebrákról és minden egyébről.

És Orbán Viktor édesanyja válaszolt.

Minden kérdésre.

Mosolyogva, tényszerűen.

Ott áll egy asszony, akiben semmi kétség, semmi félelem, semmi bizonytalanság nincs.

Aki egyszerre megnyerő és lehengerlő.

Aki tudja, hogy az igazság az ő oldalán van, de ezt nem hangoztatja, viszont ha már megkérdezték, elmondja.

Az interjút először a 444 szemlézte.

És akkor jön Hadházy. Ezek után megérkezik a lyukas zoknik reklámarca, a bolond, aki trágár üzeneteket ír táblákra, és ezekkel rohangál a Parlamentben, az őrült, akit az utcán is elkerülnek.

És mit mond az ápolóktól éppen elszökő diliházi beutalt? Azt, hogy Orbán Viktor az anyja szoknyája mögé bújik.

Bevetted az esti gyógyszert, Áki?

A balliberális ellenzék nem méltó Orbán Viktor édesanyjához. A miniszterelnök édesanyja ezt láthatóan jó kedéllyel, mosolyogva veszi tudomásul.

Erzsike néni mosolyogni fog akkor is, amikor a fia majd áprilisban kiáll egy színpadra, és bejelenti a Fidesz-KDNP újabb hatalmas politikai győzelmét.

Ui.: Hadházyt meg visszaadjuk a lovaknak. Igaz, a lovak is többet érdemelnek.”

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

westend
2025. október 25. 21:34
most elképzeltem miféle választók lehetnek arrafelé, ahol ezt a lukaszoknis xanaxzabálót képviselőnek választják. Fatornyos falumba' - ha szerencséje van - kapna talán 2%-ot...
Titi
2025. október 25. 21:19
Ez a szemét parazita tántorgott egyik pártból a másikba, mindenhonnan kiutálták, volt, hogy majdnem pofán vágták. Ez a nyomorult végül a zuglóiak jóvoltából ott ülhetne a Parlamentben, ha hajlandó lenne. Csak annyi időre megy be, hogy a fizetését megkapja, a szemét tetű. Soha egy mondatot nem hallottam tőle zuglói ügyekkel kapcsolatban, még a parkolási ügyben is lapított a korrupció ellenesség élharcosa. Ehelyett oda dugja az ótvaros ragyás pofáját, amihez semmi köze. Hazudik, mint a vízfolyás, nagyon csodálkozom, hogy még nem vágta jól pofán valaki. Ez tipikusan az a féreg, akitől az embernek kinyílik a bicska a zsebében. Remélem a következő ciklusban elbukik, és mehet vissza a "balettbe ugrálni"! Egyébként őkelme beszámolhatna arról, hogy miből telik neki magánrepülőre, mi lett az idős bácsi lakásával, akit kiszekált, miből telik bécsi lakásra, az apja, az anyja milyen jogcímen, miből vett állami földet 2015-ben? Várjuk a válaszokat, mocskos gané!
nemenvagyoken
2025. október 25. 21:19
Nem értem, hogy miért nem lehet visszavonni a mentelmi jogát, és gyorsított eljárásban börtönbe zárni. Neki nem az a feladata, hogy szerzetesekkel veszekedjen, vagy hogy idegen portákon leskelődjön. Szégyen, hogy a libsiknek ilyen "politikusokra" van igényük. Ez már tényleg a moslékosbödön legalja.
Palatin
2025. október 25. 20:55
Vadházy nagy pofával: "Orbán csak lófaxt csinált." Majd egészen halkan: "De öszintén meg kell mondani, sajnos még az is remekül sikerült neki." Hadházy egy veretes, tehetségtelen idióta. Tegye azt, amire kiképezték, ivartalanítsa a kandúrokat, ahhoz talán ért, de ebben sem vagyok biztos. Lehet, hogy még csödöröket is tud kasztrálni, ha mások lefogják. Söt mi több, Hadházy még a saját képviselöi mandátumát is ki tudja herélni. A padlása feltehetöen tele van lovak nemi szerveivel, néha behoz egyet-egyet a parlamentbe is egója erösítéseként. Óda az ivartalanító Vadházyról, akit még az állatok is utálnak... Lódoktorként nem jutott messzire, Ez érthetö, hisz nem volt túl jó híre. A parlamentböl is lóistállót csinált, Gyermetegen, ostobán csak rínyált. Mindenröl csak lófax jut eszébe, Ám kapa való e link tahó kezébe. Gyomok között ö az ugar szépe, Kár, hogy romlott esze és a lépe.
