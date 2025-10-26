„Fuh bakker, nagy baj van…” – elakadt a tiszás szava a brutális méretű Békemenet láttán (VIDEÓ)

Itt a bizonyíték a tiszások csalódottságára: lesokkolták őket a Békemenetes képek
„Nagyon lesokkolt az a kép, ahogy vonult a hosszú utcán a tömeg” – írta egyikük.
Teljesen kiakadt egy videózó tiszás, amikor szembejött vele a valóság.
Fuh bakker, nagy baj van… nagy, nagy baj van”
– mondogatta csalódott, kedvetlen hangon egy tiszás videós, aki a Békemenetet élőzte a Nyugati térnél a minap.
Oh, édes, jó Istenem! Hát mi nem ezt akartuk, nem ezt a lovat akartuk”
– tette hozzá hitetlenkedve.
Hogy még egyértelműbb legyen, azt is hangsúlyozta:
Nagy a baj és még annál is nagyobb. Borzasztó nagy baj van”.
Arról már korábban is beszámoltunk, hogy Tisza-szimpatizánsok mennyire kiakadtak a Békemenet sikerén.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nagyon lesokkolt az a kép, ahogy vonult a hosszú utcán a tömeg” – írta egyikük.
Október 23-ra egy nagy beszélgetést indítottak a Tisza Reddit-csoportjában, ahol a hozzászólók nem tudtak uralkodni az indulataikon: hol a Békemenet résztvevőit illették trágár jelzőkkel, hol pedig azon dühöngtek, hogy a fideszes rendezvény jóval több embert vonzott.
A délutáni Tisza-rendezvény kezdetekor az egyik kommentelő azért fohászkodott: „Csak legyenek többen mint a békamenet...”, majd egy másik hozzászóló válaszára, miszerint „nem többen kell lenni, hanem többnek kell látszódni”, úgy reagált,
nagyon lesokkolt az a kép, ahogy vonult a hosszú utcán a tömeg”.
Mások igyekeztek kifogásokat keresni. Valaki szerint az eső miatt nem ment ki elég ember Magyar Péterék rendezvényére, Orbánnak pedig „mákja volt” az idővel.
A kifogások keresése mellett ideges hangvételű megjegyzésekkel, trágárkodva szidták a békemenet résztvevőit. Különösen kiverte a biztosítékot egy tábla, amit Orbán Viktor is megosztott közösségi oldalán, amelyen az állt: „A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad”. A Fidesz szavazók degradálása mellett a tábla esztétikáját kifogásolták.
A beszélgetésből az is kiderült, hogy igaz volt a 24.hu által lehozott hír, miszerint a Tisza Sms-ben próbálta mozgósítani a híveit.
„Páromat tegnap előtt robot Magyar Péter hívta telefonon. 1-est kellett nyomnia, ha megy a felvonulásra” – vallotta be az egyik Tisza-szimpatizáns.
„Ez volt a valaha volt legnagyobb Békemenet, a Kossuth tér és az Alkotmány utca is teljesen megtelt, a Tisza Hősök terén megtartott rendezvényéhez képest legalább dupla akkora volt a tömeg, a Békemenet útvonala is jóval szélesebb volt, mint Magyar Péteréké” – értékelt az esemény után Deák Dániel politikai elemző.
„Minden idők legnagyobb Békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban, a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját” – jelentette ki a Magyar Nemzet megkeresésére Kiszelly Zoltán politológus.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője még október 23-a előtt azt jósolta, hogy minden idők legnagyobb Békemenete jöhet.
Ezt is ajánljuk a témában
„Olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, ami megmozdította a polgári tábort” – fogalmazott Kocsis Máté.
Mint mondta, „azért, mert ez a gátlástalan, minden hájjal megkent, kétszínű, nagyképű, arrogáns és önimádó barom az elmúlt másfél évben olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, olyan mocskos szájú, mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg, ami szerintem a polgári tábort megmozdította”.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály