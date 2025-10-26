„Fuh bakker, nagy baj van…” – elakadt a tiszás szava a brutális méretű Békemenet láttán (VIDEÓ)

Október 23-ra egy nagy beszélgetést indítottak a Tisza Reddit-csoportjában, ahol a hozzászólók nem tudtak uralkodni az indulataikon: hol a Békemenet résztvevőit illették trágár jelzőkkel, hol pedig azon dühöngtek, hogy a fideszes rendezvény jóval több embert vonzott.

A délutáni Tisza-rendezvény kezdetekor az egyik kommentelő azért fohászkodott: „Csak legyenek többen mint a békamenet...”, majd egy másik hozzászóló válaszára, miszerint „nem többen kell lenni, hanem többnek kell látszódni”, úgy reagált,

nagyon lesokkolt az a kép, ahogy vonult a hosszú utcán a tömeg”.

Mások igyekeztek kifogásokat keresni. Valaki szerint az eső miatt nem ment ki elég ember Magyar Péterék rendezvényére, Orbánnak pedig „mákja volt” az idővel.

A kifogások keresése mellett ideges hangvételű megjegyzésekkel, trágárkodva szidták a békemenet résztvevőit. Különösen kiverte a biztosítékot egy tábla, amit Orbán Viktor is megosztott közösségi oldalán, amelyen az állt: „A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad”. A Fidesz szavazók degradálása mellett a tábla esztétikáját kifogásolták.