10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter Békemenet

„Fuh bakker, nagy baj van…” – elakadt a tiszás szava a brutális méretű Békemenet láttán (VIDEÓ)

2025. október 26. 16:40

Teljesen kiakadt egy videózó tiszás, amikor szembejött vele a valóság.

2025. október 26. 16:40
null

Fuh bakker, nagy baj van… nagy, nagy baj van” 

– mondogatta csalódott, kedvetlen hangon egy tiszás videós, aki a Békemenetet élőzte a Nyugati térnél a minap.

Oh, édes, jó Istenem! Hát mi nem ezt akartuk, nem ezt a lovat akartuk” 

– tette hozzá hitetlenkedve.

Hogy még egyértelműbb legyen, azt is hangsúlyozta: 

Nagy a baj és még annál is nagyobb. Borzasztó nagy baj van”.

Arról már korábban is beszámoltunk, hogy Tisza-szimpatizánsok mennyire kiakadtak a Békemenet sikerén.

Október 23-ra egy nagy beszélgetést indítottak a Tisza Reddit-csoportjában, ahol a hozzászólók nem tudtak uralkodni az indulataikon: hol a Békemenet résztvevőit illették trágár jelzőkkel, hol pedig azon dühöngtek, hogy a fideszes rendezvény jóval több embert vonzott.

A délutáni Tisza-rendezvény kezdetekor az egyik kommentelő azért fohászkodott: „Csak legyenek többen mint a békamenet...”, majd egy másik hozzászóló válaszára, miszerint „nem többen kell lenni, hanem többnek kell látszódni”, úgy reagált,

nagyon lesokkolt az a kép, ahogy vonult a hosszú utcán a tömeg”.

Mások igyekeztek kifogásokat keresni. Valaki szerint az eső miatt nem ment ki elég ember Magyar Péterék rendezvényére, Orbánnak pedig „mákja volt” az idővel.

A kifogások keresése mellett ideges hangvételű megjegyzésekkel, trágárkodva szidták a békemenet résztvevőit. Különösen kiverte a biztosítékot egy tábla, amit Orbán Viktor is megosztott közösségi oldalán, amelyen az állt: „A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad”. A Fidesz szavazók degradálása mellett a tábla esztétikáját kifogásolták.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy igaz volt a 24.hu által lehozott hír, miszerint a Tisza Sms-ben próbálta mozgósítani a híveit.

„Páromat tegnap előtt robot Magyar Péter hívta telefonon. 1-est kellett nyomnia, ha megy a felvonulásra” – vallotta be az egyik Tisza-szimpatizáns.

Magyar Péter elviselhetetlen stílusa megmozdította a polgári tábort

„Ez volt a valaha volt legnagyobb Békemenet, a Kossuth tér és az Alkotmány utca is teljesen megtelt, a Tisza Hősök terén megtartott rendezvényéhez képest legalább dupla akkora volt a tömeg, a Békemenet útvonala is jóval szélesebb volt, mint Magyar Péteréké”értékelt az esemény után Deák Dániel politikai elemző.

„Minden idők legnagyobb Békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban, a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját” jelentette ki a Magyar Nemzet megkeresésére Kiszelly Zoltán politológus.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője még október 23-a előtt azt jósolta, hogy minden idők legnagyobb Békemenete jöhet.

Mint mondta, „azért, mert ez a gátlástalan, minden hájjal megkent, kétszínű, nagyképű, arrogáns és önimádó barom az elmúlt másfél évben olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, olyan mocskos szájú, mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg, ami szerintem a polgári tábort megmozdította”.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
 

Összesen 105 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
nogradi
2025. október 26. 19:17
Béláim, Eperjes ellopta a sót 0rbán mögött. Pedig volt minden ukrajna, brüsszel meg háború, de nem volt "56, nem voltak szovjetek és nem voltak hősök.
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2025. október 26. 19:15
Ez történik amikor a bolsilibsi Tiszás szembesül azzal, hogy nem , hogy kormányváltó hangulat nincs, de készül az újabb 2/3.😛😆😆😆
Válasz erre
0
0
agnes13
2025. október 26. 19:13
Még mindig csodálkozom, hogy mennyien ülnek fordítva a lovon! Azt gondolják ezek a… , ha megnyeri ez a képződmény majd minden kedvezmény… megmarad! Akkor döbbennének rá, hogy mennyivel rosszabbul fognak ők is élni! Csak akkor már késő lenne! De szerencsére nem lesz, mert még mindig több a normális ésszel gondolkodó szavazó!
Válasz erre
1
0
Hesperia
2025. október 26. 19:10
Ez nagyon érdekes és hitelesnek is tűnik, de felmerül bennem azért pár kérdés. Honnan és hogyan szerezte meg Bohár Dani ezt a vágatlan privát videót? A FB-on bejegyzés alatt még a készítő (tiszás) hölgy képe is látható, ahogy ott helyben az utcán lencsevégre lett kapva. Sőt, inkább szelfinek tűnik... De ezek az anyagok közölhetők így, a beleegyezése nélkül? Vagy esetleg ő maga rakta ki őket valamelyik szósölre, és Bohár onnan vette át? Ennyire meg csak nem lúzerek már...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!