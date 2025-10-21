Minden idők legnagyobb Békemenete jöhet – ehhez pedig Magyar Péter is hozzájárult

Magyar Péterék egyre rosszabbul állnak

Kocsis Máté azt a médiában felröppent hírt is a helyére tette, miszerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborában azt mondta, „nem állunk jól”.

A Fidesz frakcióvezetője elmondta, Orbán Viktor ezt arra mondta, hogy egyes választókerületek elnökeinek fokozniuk kell a kampánytevékenységek, mert nem állnak jól, de ezt nem a teljes politikai közösségre értette.

„Jól állunk” – húzta alá Kocsis, aki elmondta, hogy az elmúlt egy hét terepmunkája és aláírásgyűjtése is ezt támasztja alá.

Kocsis Máté kifejtette, „nekem az az érzésem, hogy nem is feltétlenül az van, hogy mi állunk jól, hanem az van, hogy Magyar Péter áll egyre rosszabbul. A személyes megítélése. Ha megnézed az online térben, ha megnézed a nyilvános utcai rendezvényeit, ha megnézed a róla szóló híradásokat, ha megnézed őt magát, egyre rosszabb állapotban van. Ha megnézed a közhangulatot, a rengeteg ügyet, amivel bukdácsolnak, – gyakorlatilag nyár közepe óta ők bukdácsolnak – álhírek, hazugságok, adóemelés, ilyen botrány, olyan botrány, adatszivárgások, lehülyézések”.

Mint mondta, ahogy egyre közeledik a választás, a Tisza-szavazók

egyre inkább elbizonytalanodnak abban, hogy vajon jó váltás-e azt a miniszterelnököt lecserélni, aki a világ vezető hatalmait képes Magyarországra hozni

és nem azért, hogy bemutassa nekik a Lánchidat, hanem azért, hogy a szomszédunkban zajló háborút és ezt az egész közép-kelet-európai folyamatot jó irányba terelje”, egy olyan emberre, „aki lehallgatja a feleségét, aki kétszínű, aki hazug, akinek a szavában nem lehet megbízni, aki minden nap megváltoztatja a mondandóját, aki megtagadja a legközvetlenebb munkatársait, ha úgy szolgálja, az érdeke”

A műsor végén Kocsis Máté mindenkit arra buzdított, hogy menjenek el az október 23-i Békemenetre.

Az az érzésem, hogy ez könnyen lehet, hogy minden idők legnagyobb létszámú Békemenete lesz,

és azt is megmondom, hogy miért gondolom így. Először is azért, mert ez a gátlástalan, minden hájjal megkent, kétszínű, nagyképű, arrogáns és önimádó barom az elmúlt másfél évben olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, olyan mocskos szájú, mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg, ami szerintem a polgári tábort megmozdította” – fogalmazott Kocsis Máté.

„Ez az ember azon túl, hogy fölgyújtogatta a társadalmi viszonyokat, semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat a magyarok számára” – húzta alá.

A teljes beszélgetést itt nézheti meg:

Fotó: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád