Minden idők legnagyobb Békemenete jöhet – ehhez pedig Magyar Péter is hozzájárult

Harc a lángok ellen: még kedd reggel is dolgoztak a tűzoltók Százhalombattán
Helyszíni tudósítás szerint a város szélén még kedd reggel is érezhető volt a benzin és a kén keverékére emlékeztető szúrós szag.
„Olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, ami megmozdította a polgári tábort” – fogalmazott Kocsis Máté.
Egyelőre kizárható, hogy a probléma terrorból eredő lenne. Jelenleg úgy néz ki, hogy a probléma technikai – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órájában kedd reggel a Mol százhalombattai olajfinomítójának tűzesetéről.
Aláhúzta:
az előzetes információk szerint az ország energiaellátását ez nem veszélyezteti.
Hozzátette: a Mol a délelőtt folyamán tájékoztatást fog adni.
Az eset után rengeteg rémhír kapott szárnyra. A Fidesz frakcióvezetője ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: nem magyar érdek álhíreket terjeszteni a történtekről.
„Ezt hívják hisztinek” – mondta Kocsis Máté arról, hogy az EU-ban támadják a Budapesti békecsúcsot és még vitanapot is szeretnének tartani róla az Európai Parlamentben.
Kocsis Máté kifejtette:
az EU vezetőit nem az zavarja, hogy Magyarországon jön létre két világhatalom béketalálkozója, hanem hogy ők nem ülhetnek a tárgyalóasztalnál.
A Fidesz frakcióvezetőjét a tiszás megszorításokról, köztük a nyugdíjak megadóztatásáról is kérdezték.
Mint mondta, nem újkeletű gondolatról van szó. Ez a véleménykülönbség fennáll legalább 2010 óta. A baloldali világkép elképzelése az, hogy az állam minél több pénzt beszed és aztán újraosztja.
A jobboldal szerint viszont az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél, hogy ők dönthessék el, mire költik.
A probléma az, hogy
a Tiszában ugyanazok a baloldali és liberális emberek jelentek meg, akiket már jól ismerünk
– mutatott rá Kocsis.
A Fidesz frakcióvezetője azt is hangsúlyozta,
arra kell figyelni, amit a szakértők mondanak, mert az fog történni, ezt maga Magyar Péter mondta, hiszen a Tisza vezetője azt hangoztatta, nem ő fog dönteni, hanem a szakértők.
Kocsis Máté szerint, amikor Magyar Péter rájön, hogy a tiszás szakértők megszólalásaival nem lehet választást nyerni, akkor mindig válságkommunikációba kezd. Olyankor „mindenkit letagad, kitaszít, meghazudtol” és azt állítja, hogy az adott szakértőnek semmi köze a Tiszához.
Hozzátette: de
valójában, ha Tisza-kormány lesz, erre kell számítani, nyugdíjak megadóztatására, az szja megemelésére, a vállalkozások terheinek növelésére, többkulcsos adóra.
„Élmény lehet ezzel az őrülttel dolgozni”
Magyar Péter nemrég azt állította, hogy reggelente 12 fős elnökségi ülést tartanak, amelyről Rogán Antal szóról szóra mindent hall.
„A lehallgatós világban Magyar Péter a bennfentes, mert én speciel például a családtagjaimat a konyhában nem szoktam lehallgatni Magyar Péterrel ellentétben” – fogalmazott.
Kocsis Máté azt a kérdést is feltette, vajon nem a sajátjainak üzent-e ezzel Magyar Péter.
„Képzeld el, hogy ott ültök tizenketten és pontosan tudjátok, hogy a pártelnök tegnap nagy nyilvánosság előtt a Rónai Egon propaganda műsorában bejelentette, hogy gyanakszik valakire. És a tizenkettő néz egymásra, forgatják a fejüket, hogy na vajon ki lehet az áruló, hogyan fogjuk lebuktatni, és így telik az egész délelőtt. Tehát élmény lehet ezzel az őrülttel dolgozni, komolyan mondom” – fogalmazott.
„Olyan előzményekkel, hogy lehallgatta a családját, gyanúsítgatja minden kézzelfogható bizonyíték nélkül a legközvetlenebb munkatársait, tehát nem egy huszonhatodik letagadható, megtagadható Tisza-sziget tagjáról van szó, hanem állítólag az a legbelsőbb tizenkét emberről” – tette hozzá Kocsis.
Szerinte Magyar Péter „képtelen emberekkel együttműködni, ő magába szerelmes. Neki nem az ország fontos, hanem a saját gyarapodása. Ő nem segíteni akar, hanem bosszút állni. Ez egy kétszínű ember, kétszínű ember mindig is az volt.”
„Azt mondja, hogy neki az ország fontos. Ott mindenkinek tudnia kell, hogy nem, Magyar Péternek, Magyar Péter fontos. (...) Ha ő azt mondja, hogy ő szeretetországot épít, nem, akkor mindenkinek tudnia kell, hogy ilyen gyűlölködés még soha nem volt ebben az országban, amilyet ő rászabadított. És ezt végtelenségig lehet sorolni. Tehát az ő kétszínűsége, hogyha leírható lenne tudományos alapon, akkor azt egyetemeken tanítanák. Ő a prototípusa, ha szabad ilyet mondani a kétszínűségnek is. Ezekben az ügyekben ez mind-mind előbukkan” – fejtette ki.
Kocsis Máté azt a médiában felröppent hírt is a helyére tette, miszerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborában azt mondta, „nem állunk jól”.
A Fidesz frakcióvezetője elmondta, Orbán Viktor ezt arra mondta, hogy egyes választókerületek elnökeinek fokozniuk kell a kampánytevékenységek, mert nem állnak jól, de ezt nem a teljes politikai közösségre értette.
„Jól állunk” – húzta alá Kocsis, aki elmondta, hogy az elmúlt egy hét terepmunkája és aláírásgyűjtése is ezt támasztja alá.
Kocsis Máté kifejtette, „nekem az az érzésem, hogy nem is feltétlenül az van, hogy mi állunk jól, hanem az van, hogy Magyar Péter áll egyre rosszabbul. A személyes megítélése. Ha megnézed az online térben, ha megnézed a nyilvános utcai rendezvényeit, ha megnézed a róla szóló híradásokat, ha megnézed őt magát, egyre rosszabb állapotban van. Ha megnézed a közhangulatot, a rengeteg ügyet, amivel bukdácsolnak, – gyakorlatilag nyár közepe óta ők bukdácsolnak – álhírek, hazugságok, adóemelés, ilyen botrány, olyan botrány, adatszivárgások, lehülyézések”.
Mint mondta, ahogy egyre közeledik a választás, a Tisza-szavazók
egyre inkább elbizonytalanodnak abban, hogy vajon jó váltás-e azt a miniszterelnököt lecserélni, aki a világ vezető hatalmait képes Magyarországra hozni
és nem azért, hogy bemutassa nekik a Lánchidat, hanem azért, hogy a szomszédunkban zajló háborút és ezt az egész közép-kelet-európai folyamatot jó irányba terelje”, egy olyan emberre, „aki lehallgatja a feleségét, aki kétszínű, aki hazug, akinek a szavában nem lehet megbízni, aki minden nap megváltoztatja a mondandóját, aki megtagadja a legközvetlenebb munkatársait, ha úgy szolgálja, az érdeke”
A műsor végén Kocsis Máté mindenkit arra buzdított, hogy menjenek el az október 23-i Békemenetre.
Az az érzésem, hogy ez könnyen lehet, hogy minden idők legnagyobb létszámú Békemenete lesz,
és azt is megmondom, hogy miért gondolom így. Először is azért, mert ez a gátlástalan, minden hájjal megkent, kétszínű, nagyképű, arrogáns és önimádó barom az elmúlt másfél évben olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, olyan mocskos szájú, mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg, ami szerintem a polgári tábort megmozdította” – fogalmazott Kocsis Máté.
„Ez az ember azon túl, hogy fölgyújtogatta a társadalmi viszonyokat, semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat a magyarok számára” – húzta alá.
A teljes beszélgetést itt nézheti meg:
