„Ez volt a valaha volt legnagyobb Békemenet” – így értékelte az elemző a Fidesz felvonulását

„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után
A kormányfő Facebook-oldalán jelentkezett.
Deák Dániel szerint a Békemenet világosan megmutatta, hogy a többség a patrióta oldalon van.
„Ez volt a valaha volt legnagyobb Békemenet, a Kossuth tér és az Alkotmány utca is teljesen megtelt, a Tisza Hősök terén megtartott rendezvényéhez képest legalább dupla akkora volt a tömeg, a Békemenet útvonala is jóval szélesebb volt, mint Magyar Péteréké” – olvasható Deák Dániel Facebook-bejegyzésében, amely szerint
a Békemenet világosan megmutatta, hogy a többség a patrióta oldalon van.
Az elemző úgy véli: mindez egy rendkívül nagy erődemonstráció volt, Orbán Viktor egy lelkes és elsöprő tömeg előtt tartotta meg beszédét, amelyben világossá tette, hogy a nemzeti érdekeket képviselve szembeszáll a brüsszeli háborús elképzelésekkel, nem adja fel a magyar békepárti politikát. Deák szerint a Békemenet után a kormányfő egyből az EU-csúcsra ment, ahol
kemény vitákra és nyomásgyakorlásra lehet számítani.
„Azonban ehhez nagy erőt adott a miniszterelnöknek a mai nap. Szintén fontos, hogy a háttérben zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése, ami remélhetőleg a lehető leghamarabb megvalósul!” – zárta bejegyzését Deák Dániel.
