Kossuth tér Békemenet Fidesz Deák Dániel

„Ez volt a valaha volt legnagyobb Békemenet” – így értékelte az elemző a Fidesz felvonulását

2025. október 23. 17:28

Deák Dániel szerint a Békemenet világosan megmutatta, hogy a többség a patrióta oldalon van.

2025. október 23. 17:28
null

„Ez volt a valaha volt legnagyobb Békemenet, a Kossuth tér és az Alkotmány utca is teljesen megtelt, a Tisza Hősök terén megtartott rendezvényéhez képest legalább dupla akkora volt a tömeg, a Békemenet útvonala is jóval szélesebb volt, mint Magyar Péteréké” – olvasható Deák Dániel Facebook-bejegyzésében, amely szerint 

a Békemenet világosan megmutatta, hogy a többség a patrióta oldalon van. 

Az elemző úgy véli: mindez egy rendkívül nagy erődemonstráció volt, Orbán Viktor egy lelkes és elsöprő tömeg előtt tartotta meg beszédét, amelyben világossá tette, hogy a nemzeti érdekeket képviselve szembeszáll a brüsszeli háborús elképzelésekkel, nem adja fel a magyar békepárti politikát. Deák szerint a Békemenet után a kormányfő egyből az EU-csúcsra ment, ahol 

kemény vitákra és nyomásgyakorlásra lehet számítani. 

„Azonban ehhez nagy erőt adott a miniszterelnöknek a mai nap. Szintén fontos, hogy a háttérben zajlik a budapesti békecsúcs előkészítése, ami remélhetőleg a lehető leghamarabb megvalósul!” – zárta bejegyzését Deák Dániel.

Nyitókép: Facebook

szantofer
2025. október 23. 17:44
Há' ja. Csak hát fidesz elleni megmozduláson soha ennyi ember még nem volt.
CirmoS
2025. október 23. 17:44
Ez volt a közv. kutatás! Innentől hablatyolhat, hazudozhat holmi Pulai, Závecz, Medián, Idea meg a 21 kAtatóközpontnak csúfolt söpredék! Nem csak szotyispöti, de a " kutatóik " is csúnyán leégtek a mai napon! Pöti nyomulásán ( vonulásán ) kurva kevesen voltak, bocsika agyhalott trollok, de a libsi fővárosban neki százezreket kellene utcára vinni, nem?! Itt volt harmincezer?! A százezer is kevés lenne! A pridra idehurcolt külföldi csürhét most nem sikerült iderángatni?! Nem bizony, érdekes, hogy egyből kevesen voltak!
Takagi
2025. október 23. 17:43
+ a csendes többség. Biztosítva a 2/3.
csulak
2025. október 23. 17:40
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
