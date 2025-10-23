Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Magyar Péter Reddit Békemenet Orbán Viktor

Itt a bizonyíték a tiszások csalódottságára: lesokkolták őket a Békemenetes képek

2025. október 23. 20:45

„Nagyon lesokkolt az a kép, ahogy vonult a hosszú utcán a tömeg” – írta egyikük.

2025. október 23. 20:45
null

Október 23-ra egy nagy beszélgetést indítottak a Tisza Reddit-csoportjában, ahol a hozzászólók nem tudtak uralkodni az indulataikon: hol a Békemenet résztvevőit illették trágár jelzőkkel, hol pedig azon dühöngtek, hogy a fideszes rendezvény jóval több embert vonzott.

Ezt is ajánljuk a témában

A délutáni Tisza-rendezvény kezdetekor az egyik kommentelő azért fohászkodott: „Csak legyenek többen mint a békamenet...”, majd egy másik hozzászóló válaszára, miszerint „nem többen kell lenni, hanem többnek kell látszódni”, úgy reagált, 

„nagyon lesokkolt az a kép, ahogy vonult a hosszú utcán a tömeg”.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Mások igyekeztek kifogásokat keresni. Valaki szerint az eső miatt nem ment ki elég ember Magyar Péterék rendezvényére, Orbánnak pedig „mákja volt” az idővel.

A kifogások keresése mellett ideges hangvételű megjegyzésekkel, trágárkodva szidták a békemenet résztvevőit. Különösen kiverte a biztosítékot egy tábla, amit Orbán Viktor is megosztott közösségi oldalán, amelyen az állt: „A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad”. A Fidesz szavazók degradálása mellett a tábla esztétikáját kifogásolták.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy igaz volt a 24.hu által lehozott hír, miszerint a Tisza Sms-ben próbálta mozgósítani a híveit.

„Páromat tegnap előtt robot Magyar Péter hívta telefonon. 1-est kellett nyomnia, ha megy a felvonulásra” – vallotta be az egyik Tisza-szimpatizáns.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csubszi
2025. október 23. 22:21
Amikor rádöbbennek, hogy ők a kisebbség:D Hjah, szembejön a valóság, picinyeim!
Válasz erre
1
0
jetilovag
2025. október 23. 22:00
ezt beszoptátok köcsög tisza szekta.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...nem kicsit...nagyon
Válasz erre
2
0
moliere-0
2025. október 23. 21:55
A valós helyzet az, hogy egyik párt sem haladja meg, vagy haladja meg sokkal a 40%-ot. De az egyiknek van, a másiknak nincs tartaléka. Lehet találgatni, hogy melyiknek van és nincs. Ugyanannak van tartaléka, amelyiknek elképzelése. Csak hogy segítsek. Ha a tartalékokat tudja mozgósítani a Fidesz, vagy a fideszét a Fidesznek a kiskakas, akkor el is dőlt. Ha nem, akkor nem dőlt el. Szerintem tehát nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a szigetelők biztosra mehetnének. Jobb, ha a fideszesek is így gondolkodnak, és nem pihennek bele, mert akkor azért meleg lehet. Így is csoda lenne a Fidesznek győzni, még ha a másik fél a kicsit kevésbé esélyes, mert már eleve minden társadalomban többségben vannak a hülyék. Itt is.
Válasz erre
2
2
moliere-0
2025. október 23. 21:50
Valamivel többen voltak a Fidesz rendezvényén, ez nyilvánvaló. És azt meg mindenki tudja, hogy a fideszesek valamivel, néha sokkal többel kiegyensúlyozottabbak, és értelmesebbek. A tiszások raplis formák, általában elbaszott magánélettel. Ez van. Tett rendbe az életed, és aztán ne ragaszkodj erőn felül a régi hülyeségeidhez, pl. kiskakas.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!