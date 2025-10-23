Itt a bizonyíték a tiszások csalódottságára: lesokkolták őket a Békemenetes képek

„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után
„Köszönjük!” – írta a miniszterelnök.
„Nagyon lesokkolt az a kép, ahogy vonult a hosszú utcán a tömeg” – írta egyikük.
Október 23-ra egy nagy beszélgetést indítottak a Tisza Reddit-csoportjában, ahol a hozzászólók nem tudtak uralkodni az indulataikon: hol a Békemenet résztvevőit illették trágár jelzőkkel, hol pedig azon dühöngtek, hogy a fideszes rendezvény jóval több embert vonzott.
A délutáni Tisza-rendezvény kezdetekor az egyik kommentelő azért fohászkodott: „Csak legyenek többen mint a békamenet...”, majd egy másik hozzászóló válaszára, miszerint „nem többen kell lenni, hanem többnek kell látszódni”, úgy reagált,
A baloldali sajtó is elismerte, jóval kevesebben vettek részt a Tisza Párt rendezvényén, mint amit a szervezők vártak.
Mások igyekeztek kifogásokat keresni. Valaki szerint az eső miatt nem ment ki elég ember Magyar Péterék rendezvényére, Orbánnak pedig „mákja volt” az idővel.
A kifogások keresése mellett ideges hangvételű megjegyzésekkel, trágárkodva szidták a békemenet résztvevőit. Különösen kiverte a biztosítékot egy tábla, amit Orbán Viktor is megosztott közösségi oldalán, amelyen az állt: „A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad”. A Fidesz szavazók degradálása mellett a tábla esztétikáját kifogásolták.
A beszélgetésből az is kiderült, hogy igaz volt a 24.hu által lehozott hír, miszerint a Tisza Sms-ben próbálta mozgósítani a híveit.
„Páromat tegnap előtt robot Magyar Péter hívta telefonon. 1-est kellett nyomnia, ha megy a felvonulásra” – vallotta be az egyik Tisza-szimpatizáns.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala