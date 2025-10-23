Itt a bizonyíték a tiszások csalódottságára: lesokkolták őket a Békemenetes képek

Mások igyekeztek kifogásokat keresni. Valaki szerint az eső miatt nem ment ki elég ember Magyar Péterék rendezvényére, Orbánnak pedig „mákja volt” az idővel.

A kifogások keresése mellett ideges hangvételű megjegyzésekkel, trágárkodva szidták a békemenet résztvevőit. Különösen kiverte a biztosítékot egy tábla, amit Orbán Viktor is megosztott közösségi oldalán, amelyen az állt: „A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad”. A Fidesz szavazók degradálása mellett a tábla esztétikáját kifogásolták.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy igaz volt a 24.hu által lehozott hír, miszerint a Tisza Sms-ben próbálta mozgósítani a híveit.