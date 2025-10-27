Havas Henrik a Facebookon esett neki Hont Andrásnak – az Öt újságírója azonnal lehűtötte a kedélyeket

Pápai audiencia, Meloni-találkozó és a Szent Péter-bazilika: így zajlott Orbán Viktor vatikáni látogatása (VIDEÓ)
„A szakma megszégyenítése” – így jellemezte Havas Hont András tevékenységét az Orbán-interjú kapcsán.
Havas Henrik hosszú Facebook-posztban értekezett arról, hogy egykori N1TV-s kollégája, Hont András a média világában központi figurává vált. Havas a bejegyzésben visszaemlékezett közös munkáikra, kiemelve, hogy Hont „apró, ugribugri figura” volt, aki gyakran elkésett a felvételekről, és
nagyon sokszor csak azért hablatyolt, hogy szóhoz jusson”.
Ugyanakkor elismerte Hont műveltségét és tájékozottságát, és hangsúlyozta, hogy hosszú ideig értékelte kollégája munkáját, apróbb-cseprőbb hibáit szó nélkül hagyta. Havas Henrik ugyanakkor felhívta a figyelmet a szakmai felelősség kérdésére.
„Tegyük fel a kérdést: mi van, ha nem Hont András készít interjút Orbán Viktorral, hanem én?”
– írta.
Hozzátette: az, amit Hont művelt,
a szakma megszégyenítése”,
és bár kedveli, a média valójában egy „meggondolóembert” csinált belőle, aki
ha kell, ha nem, minden műsorba, még a legundorítóbba is elmegy”.
Havas arra is kitért, hogy a szereplése minősíti Hontot, de azok is, akikkel „jó pénzért hülyét csinál magából”.
Hont András a posztra reagálva szintén Facebookon válaszolt, ironikus hangnemben.
„Azt kérdezi Havas Henrik, hogy mi lett volna, ha az Orbán-interjút nem én csinálom, hanem ő. Bár nem engem kérdezett, de elmondom. Végighallgattunk volna harminchárom teljesen érdektelen sztorit, hogy ’65-ben az autószerelő-műhelyben mit mondott a szaki, hogy ’85-ben egy háttérbeszélgetésen mi hangzott el a jegybankban, hogy mi a helyzet az unokákkal Spanyolországban…” – fogalmazott Hont, érzékeltetve, hogy Havas felvetése esetében az interjú
érdektelen részletekbe fulladt volna”.
Azt is hozzáfűzte, hogy a miniszterelnök válaszait Havas valószínűleg nem várta volna meg, és mégis úgy érezhette volna, hogy „érdekes interjút készített”.
Hont emellett reagált Havas elismerésére is: „Örülök, hogy Havas Henrik szerint tényleg művelt és tájékozott vagyok. Cserébe azt tudom mondani, Henrik, maradj a mikronovelláidnál, azok valóban szórakoztatóak, még ha kitaláltak is.”
