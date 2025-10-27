Havas Henrik a Facebookon esett neki Hont Andrásnak – az Öt újságírója azonnal lehűtötte a kedélyeket

Havas arra is kitért, hogy a szereplése minősíti Hontot, de azok is, akikkel „jó pénzért hülyét csinál magából”.

Hont András a posztra reagálva szintén Facebookon válaszolt, ironikus hangnemben.

„Azt kérdezi Havas Henrik, hogy mi lett volna, ha az Orbán-interjút nem én csinálom, hanem ő. Bár nem engem kérdezett, de elmondom. Végighallgattunk volna harminchárom teljesen érdektelen sztorit, hogy ’65-ben az autószerelő-műhelyben mit mondott a szaki, hogy ’85-ben egy háttérbeszélgetésen mi hangzott el a jegybankban, hogy mi a helyzet az unokákkal Spanyolországban…” – fogalmazott Hont, érzékeltetve, hogy Havas felvetése esetében az interjú

érdektelen részletekbe fulladt volna”.

Azt is hozzáfűzte, hogy a miniszterelnök válaszait Havas valószínűleg nem várta volna meg, és mégis úgy érezhette volna, hogy „érdekes interjút készített”.