10. 27.
hétfő
Hont András interjú média Havas Henrik Orbán Viktor

Havas Henrik a Facebookon esett neki Hont Andrásnak – az Öt újságírója azonnal lehűtötte a kedélyeket

2025. október 27. 21:22

„A szakma megszégyenítése" – így jellemezte Havas Hont András tevékenységét az Orbán-interjú kapcsán.

2025. október 27. 21:22
null

Havas Henrik hosszú Facebook-posztban értekezett arról, hogy egykori N1TV-s kollégája, Hont András a média világában központi figurává vált. Havas a bejegyzésben visszaemlékezett közös munkáikra, kiemelve, hogy Hont „apró, ugribugri figura” volt, aki gyakran elkésett a felvételekről, és 

nagyon sokszor csak azért hablatyolt, hogy szóhoz jusson”.

Ugyanakkor elismerte Hont műveltségét és tájékozottságát, és hangsúlyozta, hogy hosszú ideig értékelte kollégája munkáját, apróbb-cseprőbb hibáit szó nélkül hagyta. Havas Henrik ugyanakkor felhívta a figyelmet a szakmai felelősség kérdésére. 

„Tegyük fel a kérdést: mi van, ha nem Hont András készít interjút Orbán Viktorral, hanem én?”

– írta. 

Hozzátette: az, amit Hont művelt, 

a szakma megszégyenítése”,

és bár kedveli, a média valójában egy „meggondolóembert” csinált belőle, aki 

ha kell, ha nem, minden műsorba, még a legundorítóbba is elmegy”.

Havas arra is kitért, hogy a szereplése minősíti Hontot, de azok is, akikkel „jó pénzért hülyét csinál magából”.

Hont András a posztra reagálva szintén Facebookon válaszolt, ironikus hangnemben.

„Azt kérdezi Havas Henrik, hogy mi lett volna, ha az Orbán-interjút nem én csinálom, hanem ő. Bár nem engem kérdezett, de elmondom. Végighallgattunk volna harminchárom teljesen érdektelen sztorit, hogy ’65-ben az autószerelő-műhelyben mit mondott a szaki, hogy ’85-ben egy háttérbeszélgetésen mi hangzott el a jegybankban, hogy mi a helyzet az unokákkal Spanyolországban…” – fogalmazott Hont, érzékeltetve, hogy Havas felvetése esetében az interjú 

érdektelen részletekbe fulladt volna”

Azt is hozzáfűzte, hogy a miniszterelnök válaszait Havas valószínűleg nem várta volna meg, és mégis úgy érezhette volna, hogy „érdekes interjút készített”.

Hont emellett reagált Havas elismerésére is: „Örülök, hogy Havas Henrik szerint tényleg művelt és tájékozott vagyok. Cserébe azt tudom mondani, Henrik, maradj a mikronovelláidnál, azok valóban szórakoztatóak, még ha kitaláltak is.” 

Nyitókép: Képernyőkép

 

röviden
röviden
2025. október 27. 22:28
catalina11
2025. október 27. 22:26
„Azt kérdezi Havas Henrik, hogy mi lett volna, ha az Orbán-interjút nem én csinálom, hanem ő. Bár nem engem kérdezett, de elmondom. Végighallgattunk volna harminchárom teljesen érdektelen sztorit, hogy ’65-ben az autószerelő-műhelyben mit mondott a szaki, hogy ’85-ben egy háttérbeszélgetésen mi hangzott el a jegybankban, hogy mi a helyzet az unokákkal Spanyolországban…” – fogalmazott Hont, érzékeltetve, hogy Havas felvetése esetében az interjú érdektelen részletekbe fulladt volna”. KO!
Palatin
2025. október 27. 22:19
Érdekes fotó Henrikröl. Állítólag egy sebészorvosí vizsgálaton mutatja meg az orvosnak, - állandó orrvérzésre panaszkodván -, hogy meddig szokta az ujját feldugni az orrába. Polipokat keresett, de csak fikát talált.
Palatin
2025. október 27. 22:10
Havas mindig úgy néz ki a TV-ben és minden fotón, mintha egy kocsmai verekedésböl menekülve tévedt volna be a stúdióba. Henrik életének a legnagyobb sikerei és élményei abból tevödnek össze, hogy ö ki mindenkit ismert a "nagyok" közül. Ismerem ezt az embertípust nagyon jól. Ezek valahogy, tudat alatt úgy érzik, hogy a nagyszerü ismeröseik talán rájuk is vetnek egy pici kis napsugarat, amivel feldiszíthetik magukat. Az ilyen embereknek a baráti köre is ilyen. Összeülnek és nincs másról szó, csak másokról, hogy ki kiröl mit tud, ki mit hallott X.Y.-ról. Amit aztán egymástól hallottak, azt legközelebb már személyes élményként lehet tovább mesélni.
