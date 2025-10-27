Tizenhárom hónap után ismét derűlátó a magyar üzleti szektor: a vállalatok és a fogyasztók is bizakodnak

Optimista fordulat a gazdaságban: derűlátás jellemzi a magyarokat
A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága minden ágazatban javult.
Az ipari, kereskedelmi és szolgáltatói szektor bizalmi mutatói hosszú idő után érték el a legmagasabb szintet.
Októberben tovább javult a hangulat a magyar üzleti szektorban és a fogyasztók körében: a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb felmérése szerint a konjunktúraindex bő 1 ponttal emelkedett, elérve a tizenhárom havi csúcsot – számolt be az eredményekről a Világgazdaság.
Ez már a harmadik egymást követő hónap, hogy az üzleti bizalmi index növekedést mutat.
Mindeközben az ipari és az építőipari mutatók alig változtak, a kereskedelmi szektor 3, a szolgáltatói 2 ponttal erősödött. Az ipari, kereskedelmi és szolgáltatói indexek így több mint egy éve nem voltak ilyen magas szinten, jelezve a vállalatok derűlátását.
A fogyasztók bizalma is nőtt.
A GKI fogyasztói bizalmi index októberben bő 1 ponttal emelkedett, így tizennégy hónapja nem mértek ilyen optimista értéket. Bár az elmúlt év pénzügyi helyzetének megítélése nagyjából változatlan maradt, a következő tizenkét hónapra vonatkozó kilátások jelentősen javultak. A lakosság egyre derűsebben tekint a saját pénzügyeire, a nagy értékű fogyasztási cikkekre szánt kiadások növekedésére, miközben az inflációs várakozások mérséklődtek, és a munkanélküliség alakulását illető előrejelzések is kedvezőbbek.
A felmérés alapján az üzleti szolgáltatások szektora a legoptimistább, itt a létszámbővítést tervezők aránya meghaladja az elbocsátásokra készülőkét. Az építőipar ezzel szemben továbbra is a legóvatosabb, míg a gazdálkodási környezet kiszámíthatóságát minden ágazatban javuló tendencia jellemzi. A vállalatok és a fogyasztók hangulata egyaránt azt jelzi, hogy a bővítés és a stabil gazdasági növekedés kezd ismét fókuszba kerülni a hazai gazdaságban.
Összességében az ipari, kereskedelmi és szolgáltatói szektor bizalmi indexei hosszú idő után érték el a legmagasabb szintet, jelezve, hogy a hazai vállalkozások körében az optimizmus és a gazdasági kilátások iránti bizalom ismét erősödik.
Nyitókép: Magyar Nemzeti Bank Facebook-oldala
***