Tizenhárom hónap után ismét derűlátó a magyar üzleti szektor: a vállalatok és a fogyasztók is bizakodnak

Októberben tovább javult a hangulat a magyar üzleti szektorban és a fogyasztók körében: a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb felmérése szerint a konjunktúraindex bő 1 ponttal emelkedett, elérve a tizenhárom havi csúcsot – számolt be az eredményekről a Világgazdaság.

Ez már a harmadik egymást követő hónap, hogy az üzleti bizalmi index növekedést mutat.

Mindeközben az ipari és az építőipari mutatók alig változtak, a kereskedelmi szektor 3, a szolgáltatói 2 ponttal erősödött. Az ipari, kereskedelmi és szolgáltatói indexek így több mint egy éve nem voltak ilyen magas szinten, jelezve a vállalatok derűlátását.

A fogyasztók bizalma is nőtt.

A GKI fogyasztói bizalmi index októberben bő 1 ponttal emelkedett, így tizennégy hónapja nem mértek ilyen optimista értéket. Bár az elmúlt év pénzügyi helyzetének megítélése nagyjából változatlan maradt, a következő tizenkét hónapra vonatkozó kilátások jelentősen javultak. A lakosság egyre derűsebben tekint a saját pénzügyeire, a nagy értékű fogyasztási cikkekre szánt kiadások növekedésére, miközben az inflációs várakozások mérséklődtek, és a munkanélküliség alakulását illető előrejelzések is kedvezőbbek.