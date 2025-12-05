Ft
12. 06.
szombat
pénzügy kormány Magyarország Fitch Ratings

Megjött az év utolsó ítélete Magyarországról

2025. december 05. 23:20

Egy világszerte tapasztalható leminősítési hullám kellős közepén Magyarország továbbra is megkapta a hitelminősítők bizalmát.

2025. december 05. 23:20
null

A Fitch Ratings ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását és továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat – negatív kilátások mellett.

 

2025-ben világszerte leminősítési hullám volt látható, amely számos európai és régiós országot érintett, ezért is komoly eredmény, hogy az elmúlt időszakban elkerültük a leminősítést, így mind a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – változatlanul befektetésre ajánlja hazánkat – adta hírül péntek este a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A tárca kiemeli: Magyarország iránti nemzetközi bizalmat a hitelminősítők értékelése mellett a kiemelkedően eredményes kötvénykibocsátások is visszaigazolják: idén az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat. 

Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra.

Az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

A magyar gazdaság stabil alapokon áll: továbbra is magas a foglalkoztatottság, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. 

Több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A kormány gazdaságpolitikája, a fogyasztásösztönző intézkedéseknek köszönhetően 2 százalékponttal húzza fel a GDP-t. Ezt támogatja a december 4-én aláírt bérmegállapodás is, amelynek értelmében 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal 322.800 forintra, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal 373.200 forintra nő.

Mint írják: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza. A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatják a hazai kkv-k beruházásait, ezáltal méretugrásukat és termelékenységük növelését. Bevezették a fix 3%-os kkv hitelt, megduplázták a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, elindította az 1+1 Program második ütemét, valamint megvalósítják a 150 új gyár programot. A kormány mindezek mellett egy 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, amely jelentősen csökkenti 230-240 ezer vállalkozás adó- és adminisztrációs terheit.

„Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány – a negatív külső gazdasági környezet és Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére is – minden szükséges forrást előteremt az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például: a fix 3%-os Otthon Start Program, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, vagy a 14. havi nyugdíj első heti részlete” – tették hozzá. 

Nyitókép: Jászai Csaba/MTI/MTVA

elcapo-2
2025. december 06. 00:47
Tiszás agyhalott trollok? Hol vagytok? Elmaradt a világvége?
Válasz erre
1
0
Mich99
2025. december 06. 00:18
A Pénzvilágban számít még a Valóság...
Válasz erre
1
0
kalyibagaliba
2025. december 05. 23:34
Az ellenzéki agyhalottaknak ez nem mond semmit, mert ezek az adatok nem egy hirtelen felindulásból számított adatok. Bizonyos adómentes fiataloknak meg ha nem tetszik, fizessenek be Önként annyi adót, mint idősebb társaik!
Válasz erre
4
0
indaniso
2025. december 05. 23:34
Kíváncsi vagyok, hogy miként fogják ebből kihozni a libsi trollok, hogy csődközeli helyzet, minden szar itt, és bezzeg Románia.
Válasz erre
3
0
