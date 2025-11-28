Ft
11. 29.
szombat
Most fogja elsírni magát Kollár Kinga: Amerikából érkezett a kijózanító pofon – nem reménykedhetnek tovább a tiszások

Most fogja elsírni magát Kollár Kinga: Amerikából érkezett a kijózanító pofon – nem reménykedhetnek tovább a tiszások

2025. november 28. 23:59

Nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt Brüsszelben megálmodták.

2025. november 28. 23:59
null

A Moody’s ismét megerősítette Magyarország Baa2 államadósság-besorolását, így a hitelminősítő a Standard and Poor’s-hoz és a Fitch Ratingshez hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel péntek este.

A közlemény szerint a magyar gazdaság biztos alapokon áll:

a foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. Több mint 2 éve folyamatosan nőnek a reálbérek, így bővül a fogyasztás és újabb rekordokat dönt a hazai turizmus. A kormány a háborús ellenszélben is adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a magyar családokat és vállalkozásokat.

Töretlen a bizalom Magyarország iránt, ezt a hitelminősítők értékelése mellett a kötvénykibocsátások is rendre visszaigazolják – írta a tárca. Az idei devizakötvény-aukciók kiemelkedően eredményesnek bizonyultak, az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat.

Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra.

Az NGM szerint az erős befektetői és piaci bizalmat a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is jelzi. A politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra, a képzett munkaerő, valamint a hazánkba érkező FDI kiemelkedően magas jövedelmezősége továbbra is vonzóvá teszik Magyarországot. A nyugati mellett nő a keleti, kínai és dél-koreai befektetések aránya is, így a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány – a negatív külső gazdasági környezet ellenére is – minden szükséges forrást előteremt az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például: a fix 3 százalékos Otthon Start Program, a fix 3 százalékos kkv hitel, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, a 14. havi nyugdíj vagy a Demján Sándor Program. A kormány mindezt a fiskális fegyelem fenntartása mellett valósítja meg.

A közlemény szerint a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, ezt rövid távon a fogyasztásvezérelt, míg hosszú távon a beruházásvezérelt növekedésre alapozza. A hosszú távon fenntartható növekedés elérése érdekében a kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k beruházásait, ezáltal méretugrásukat és termelékenységük növelését. A kormány azonban itt nem áll meg: bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, elindította az 1+1 Program második ütemét, valamint megvalósítja a 150 új gyár programot.

A kormány a háborús ellenszélben is adócsökkentésekkel és olcsó finanszírozással segíti a magyar vállalkozásokat.

Ennek újabb lépéseként egy 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programot hajt végre, amely jelentősen csökkenti 230-240 ezer vállalkozás adó- és adminisztrációs terheit – írta a Moody's pénteki döntését kommentáló közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Kollár Kinga drámai kijelentése

A Mandiner is beszámolt róla, mit mondott Kollár Kinga egy esetleges kormányváltás kapcsán. A tiszás politikus szerint az tesz jót az ellenzéknek, ha romlik a magyar emberek életminősége. „Csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. (…)

Ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket.

És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban” – jelentette ki korábban a Tisza Párt EP-képviselője.

Hasonló véleményen van Daniel Freund is

Korábban a Mandiner arról is beszámolt, hogy Daniel Freund EP-képviselő szerint Orbán Viktorra leginkább pénzügyi nyomással lehet hatni.

Jelenleg 18 milliárd eurónyi uniós forrás van befagyasztva többek között emberi jogi és korrupciós aggályok miatt. Viszont ezúttal elszámolhatta magát a brüsszeli politikus, ugyanis többek között éppen ilyen helyzetek miatt állapodott meg Donald Trump amerikai elnökkel a magyar miniszterelnök.

Ezen megállapodás pedig nagyjából 20 milliárd dollár körüli „védőpajzsot” jelenthet Magyarország számára.

Mindezek ismeretében nem igazán áll jól a Tisza Párt szénája.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

(MTI / Mandiner)

