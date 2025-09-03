Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Kollár Kinga Tisza-adó Magyar Péter Európai Parlament uniós források Európai Bizottság Európai Unió

Ilyet még nem látott Magyarország: Kollár Kinga szavazata a bizonyíték, hogy a Tisza Párt két irányból támadja a tanárokat

2025. szeptember 03. 05:20

A Tisza Párt EP-képviselője nagyon sajnálja, hogy az Európai Bizottság az uniós források egy részét elutalta Magyarországnak – Kollár Kinga azt az álláspontot támogatta, mely alapján nem lehetett volna megemelni a pedagógusok bérét. A Tisza Párt most a magasabb fizetést adóztatná meg brutálisan.

2025. szeptember 03. 05:20
null
Klein Ron

Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága még áprilisban 22 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett megszavazott egy állásfoglalást a költségvetési bizottság, valamint a gazdasági és monetáris bizottság felé. A 30 oldalas dokumentum alapvetően a szokásos mantrákat tartalmazza, például nagyobb hatalmat remél az Európai Bizottsággal szemben, továbbá több befolyást kér a tagországok önkormányzatainak és civil szervezeteinek – a megválasztott nemzeti kormányokkal szemben.

A 23. pont viszont egy súlyos állítást tartalmaz.

Felvezetésképp kiemeli az uniós szupermérföldkövek szerepét az Európai Unió pénzügyi érdekében a jogállamisági hiányosságokkal szemben, valamint megjegyzi, hogy egy tagállam – itt kétségkívül Magyarországra utal a szövegezés – még nem teljesítette a saját mérföldköveit.

Sőt, a dokumentumra igennel szavazók sajnálattal veszik tudomásul, hogy az Európai Bizottság „idő előtt” oldott fel bizonyos forrásokat a helyreállítási alapból (RRF), még mielőtt a „szükséges reformok” hatályba léptek volna.

Az indítvány figyelmeztet: ez az idő előtti feloldás aláássa a Bizottság hitelét „a Szerződések őrének szerepében”, és veszélyes precedenst teremthet, amelyet a jövőben nem szabad megismételni.

 

Kollár Kinga következetesen kiáll a magyar érdekek ellen

Az állásfoglalásra igennel voksolt a DK-s Molnár Csaba és a szélsőségesen magyarellenes Daniel Freund mellett Kollár Kinga is, míg a Patrióták három tagja, így a Fidesz EP-képviselője, Vicsek Annamária nemmel szavazott.

Kollár Kingáról tehát kijelenthető, hogy következetes politikus, hiszen a költségvetési ellenőrző bizottságban beszélt arról is, hogy a jogállamisági eljárás nagyon hatékony, mert súlyos hatással van a magyar államra, és ez negatívan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.

Csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. (…) Ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban

– mondta a tiszás felbukkanásáig Luxemburgban élő, madeirai ingatlannal is rendelkező Kollár Kinga.

A fenti dokumentum „igen" szavazata pedig azt bizonyítja, hogy Magyar Péter EP-képviselője nemcsak, hogy örül annak, ha Magyarország nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, hanem a már elutalt pénzek miatt is bánkódik.

Ezt is ajánljuk a témában

Kollár Kinga leginkább a tanárok béremelését sajnálhatja

Mint 2023 decemberében megírtuk: írásos eljárásban az Európai Bizottság megfelelőnek ismerte el az Országgyűlés által májusban elfogadott igazságügyi reformcsomagot, és felszabadította a kohéziós források azon részét, amelyet az igazságügyi horizontális feljogosító feltétel blokkolt. Magyarország számára ennek megfelelően 10,2 milliárd euró (akkori árfolyamon 3900 milliárd forint) kohéziós támogatás nyílt meg.

„Alapos vizsgálat és a magyar kormánnyal való számos eszmecsere után a Bizottság úgy látja, hogy Magyarország meghozta azokat az intézkedéseket, amelyeket vállalt annak érdekében, hogy a Bizottság az EU Alapjogi Chartájának horizontális feljogosító feltételét teljesítettnek tekinthesse, ami a bírói függetlenséget illeti” – írta sajtóközleményében a Bizottság.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte, a döntés után, már január 1-től megemelik a pedagógusok bérét. „Egy nagyon jelentős emelésről van szó, közel bruttó 700 000 forintos átlagbérről beszélünk” – mondta a Blikknek.

Néhány héttel később még az Európai Bizottság magyarországi képviselete is büszke közleményben tudatta:

az Európai Unió tanáronként ötmillió forinttal támogatja a magyar pedagógusok béremelését 2030-ig.

Ezt is ajánljuk a témában

Kollár Kinga Brüsszelben, a Tisza Párt Budapesten támadna

A Tisza Párt tehát két irányból támadja a tanárok béremelését: miközben az Európai Parlament különböző bizottságaiban mindent megtesz a Magyarországnak tényszerűen járó források befagyasztásáért, addig itthon – választási győzelem esetén – brutális megszorítást vezetnének be a Tisza-adóval.

A kiszivárgott adótervek szerint a Tisza Párt háromkulcsos rendszert vezetne be, amely jelentős adóemelést hozna, súlyosan érintve a pedagógusokat, az orvosokat és más diplomás szakmákat. A Tisza Párt belső feljegyzése szerint hatalomra kerülésük esetén az átlagbér 22 százalékos, a legmagasabb jövedelmek pedig 33 százalékos személyi jövedelemadó alá esnének.

A számítások szerint egy átlagfizetésű pedagógus évente 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspár pedig több mint 700 ezer forinttal fizetne többet az államnak.

Nem véletlen, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a terveikkel kapcsolatban azt mondta, nem árulhat el mindent, mert akkor megbuknának. Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon megkérdezte a jelenlévőket, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.

Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. 

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet

– jelentette ki a Tisza Párt egyik kulcsfigurája, aki azóta a Magyar Pétert minden eszközzel támogató portáloknak, például a Telexnek sem hajlandó nyilatkozni.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner-grafika

Összesen 47 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
•••
2025. szeptember 03. 08:02 Szerkesztve
Ennek az áruló nőnek a képe, azzal a megvető mosollyal a lebiggyedő szája sarkán... Tőlem szárnyakat is növeszthet ebben az életben, mert az én szememben süllyesztőbe került abban a pillanatban.
Válasz erre
1
0
states-2
2025. szeptember 03. 07:58
Ezek még lassan visszasírják Makizayt is, az legalább kiszámíthatóan hülye volt, Őrjöngőpeti viszont kiszámíthatatlanul az.
Válasz erre
4
0
auditorium
2025. szeptember 03. 07:57
Mi nem tetszik Brux-nek a mostani magyar kormàny intézkedésében ? 1) a flat tax (15 %-os egységes adó) - ezt progresszivre tennék, "fizessenek a gazdagok" (a vállalkozók ezután feketén dolgoztatnak vagy bezárnak). 2) Örökösödési adó eltörlése. A többi EU-tagországban minimum 1O%-ot kell fizetni az örökösnek az ingatlan értéke után. 3) Nem fogad illegális migránsokat - Ha lesz váltás Mo-n, akkor az új kormány befogadó lesz és újabb hotspotokat fog épiteni munkáskerületekben, vidéken. 4) Pride felvonulás évente juniusban, gendertanok népszerűsitése az oktatásban 5) Ukrajna EU-tagságának támogatása, hogy egyöntetű legyen a 28 EU-tagország véleménye. A békefenntartáshoz földi hadsereget is készenlétben tartani. 6) Energiakészletét az USA-tól vásárolni. 7) A 19. vagy még további orosz szankciót megszavazni. 8) Az Alaptörvény egyes paragrafusait eu-i elvárások szerint módositani ("keresztényt", "családvédelmet", "apa-anya" , "férfi-nő" szavakat törölni.
Válasz erre
6
0
muanyag-tojas-23
2025. szeptember 03. 07:54
Ennyire szar, tetves ellenzék nincs még egy a világban.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!