Ilyet még nem látott Magyarország: Kollár Kinga szavazata a bizonyíték, hogy a Tisza Párt két irányból támadja a tanárokat

Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága még áprilisban 22 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett megszavazott egy állásfoglalást a költségvetési bizottság, valamint a gazdasági és monetáris bizottság felé. A 30 oldalas dokumentum alapvetően a szokásos mantrákat tartalmazza, például nagyobb hatalmat remél az Európai Bizottsággal szemben, továbbá több befolyást kér a tagországok önkormányzatainak és civil szervezeteinek – a megválasztott nemzeti kormányokkal szemben.

A 23. pont viszont egy súlyos állítást tartalmaz.

Felvezetésképp kiemeli az uniós szupermérföldkövek szerepét az Európai Unió pénzügyi érdekében a jogállamisági hiányosságokkal szemben, valamint megjegyzi, hogy egy tagállam – itt kétségkívül Magyarországra utal a szövegezés – még nem teljesítette a saját mérföldköveit.

Sőt, a dokumentumra igennel szavazók sajnálattal veszik tudomásul, hogy az Európai Bizottság „idő előtt” oldott fel bizonyos forrásokat a helyreállítási alapból (RRF), még mielőtt a „szükséges reformok” hatályba léptek volna.

Az indítvány figyelmeztet: ez az idő előtti feloldás aláássa a Bizottság hitelét „a Szerződések őrének szerepében”, és veszélyes precedenst teremthet, amelyet a jövőben nem szabad megismételni.

Kollár Kinga következetesen kiáll a magyar érdekek ellen

Az állásfoglalásra igennel voksolt a DK-s Molnár Csaba és a szélsőségesen magyarellenes Daniel Freund mellett Kollár Kinga is, míg a Patrióták három tagja, így a Fidesz EP-képviselője, Vicsek Annamária nemmel szavazott.

Kollár Kingáról tehát kijelenthető, hogy következetes politikus, hiszen a költségvetési ellenőrző bizottságban beszélt arról is, hogy a jogállamisági eljárás nagyon hatékony, mert súlyos hatással van a magyar államra, és ez negatívan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.

Csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. (…) Ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban

– mondta a tiszás felbukkanásáig Luxemburgban élő, madeirai ingatlannal is rendelkező Kollár Kinga.

A fenti dokumentum „igen" szavazata pedig azt bizonyítja, hogy Magyar Péter EP-képviselője nemcsak, hogy örül annak, ha Magyarország nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, hanem a már elutalt pénzek miatt is bánkódik.