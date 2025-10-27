Ft
10. 27.
hétfő
Ruszin-Szendi Romulusz tisza párti Bayer Zsolt

Ilyen egyszerűen nincs…

2025. október 27. 20:06

Csend van odaát. 444, 24, HVG, Hang – mind kussol.

2025. október 27. 20:06
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Képzeljük el a pillanatot, amikor bármelyik kormánypárti politikus megfogalmazná ugyanezt. Vagy bármi olyat, amit ez az alak eddig mondott. 

Bevonulnának az ENSZ-csapatok.

És most? Most csend van odaát. 444, 24, HVG, Hang – mind kussol.” 

Nyitókép: képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Obsitos Technikus
2025. október 27. 21:06
Ámberek! Aaszanak?
Gintonic68
2025. október 27. 21:05
Mi az hogy "ENSZ csapatok"?
elcapo-2
2025. október 27. 20:58
Mégis mit lehet várni tőlük........? Most pihennek a zsótibácsizás után.
ydfretr
2025. október 27. 20:51
youtube.com/watch?v=O5thYSlNtI4
