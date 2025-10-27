Újabb megdöbbentő kijelentések: a Tisza politikusa szerint börtönbe kerülnének, ha kiderülne, mit terveznek (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője, korábbi vezérkari főnök újabb nehezen magyarázható kijelentéseket tett. A politikus egy rendezvényen Gulyás Balázsnak, a Gulyáságyú Média újságírójának beszélt arról, hogy azért nem teszik közzé a Tisza Párt választás utáni terveit, mert akkor börtönbe kerülnének.

Hogy miért nincsenek forgatókönyvek? Mert akkor azért zárnának be minket”

– fogalmazott. Hozzátette, az a legfontosabb, hogy „nyerjünk”. Ruszin-Szendi szerint egyébként sem teszik „közkinccsé” a Tisza Párt kormányprogramját, mert az emberek „úgysem olvasnák el”.

Az elhangzottakkal kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója több kérdést is feltett közösségi oldalán.