Újabb megdöbbentő kijelentések: a Tisza politikusa szerint börtönbe kerülnének, ha kiderülne, mit terveznek (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborút is kirobbantana, ha „kényszerítenék” (VIDEÓ)
A volt vezérkari főnök sokatmondó kijelentéseket tett egy tiszás fórumon.
Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem véletlen, hogy nem hozzák nyilvánosságra a Tisza Párt programját.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője, korábbi vezérkari főnök újabb nehezen magyarázható kijelentéseket tett. A politikus egy rendezvényen Gulyás Balázsnak, a Gulyáságyú Média újságírójának beszélt arról, hogy azért nem teszik közzé a Tisza Párt választás utáni terveit, mert akkor börtönbe kerülnének.
Hogy miért nincsenek forgatókönyvek? Mert akkor azért zárnának be minket”
– fogalmazott. Hozzátette, az a legfontosabb, hogy „nyerjünk”. Ruszin-Szendi szerint egyébként sem teszik „közkinccsé” a Tisza Párt kormányprogramját, mert az emberek „úgysem olvasnák el”.
Az elhangzottakkal kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója több kérdést is feltett közösségi oldalán.
Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék terveiket? Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt?
– írta a politikus. Majd hozzátette: „Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek? Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett? Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán?”
Orbán Balázs szerint „valószínűleg” ezért nem akarják közzétenni valódi programjukat.
Pedig mi szívesen elolvasnánk. Ezzel vagyunk pár millióan”
– zárta bejegyzését a politikus.
Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi tiszás rendezvényen arról beszélt, bár bízik abban, hogy a Tisza Párt „demokratikusan” megszerzi a hatalmat a jövő évi választásokon, és nem szeretné, ha a kormány polgárháborús helyzetbe „kényszerítené” őket. De – mint folytatta, és ekkor jön a félreérthetetlen megjegyzése – „bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét”.
Nyitókép forrása: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala
