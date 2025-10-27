Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt börtön

Újabb megdöbbentő kijelentések: a Tisza politikusa szerint börtönbe kerülnének, ha kiderülne, mit terveznek (VIDEÓ)

2025. október 27. 15:28

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem véletlen, hogy nem hozzák nyilvánosságra a Tisza Párt programját.

2025. október 27. 15:28
null

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője, korábbi vezérkari főnök újabb nehezen magyarázható kijelentéseket tett. A politikus egy rendezvényen Gulyás Balázsnak, a Gulyáságyú Média újságírójának beszélt arról, hogy azért nem teszik közzé a Tisza Párt választás utáni terveit, mert akkor börtönbe kerülnének.

Hogy miért nincsenek forgatókönyvek? Mert akkor azért zárnának be minket”

– fogalmazott. Hozzátette, az a legfontosabb, hogy „nyerjünk”. Ruszin-Szendi szerint egyébként sem teszik „közkinccsé” a Tisza Párt kormányprogramját, mert az emberek „úgysem olvasnák el”.

Az elhangzottakkal kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója több kérdést is feltett közösségi oldalán.

Vajon ki és miért zárná be őket, ha közzétennék terveiket? Azért tartanak ettől, mert törvénysértő programot készít a Tisza Párt?

– írta a politikus. Majd hozzátette: „Csak nem jogellenes adóemelésekre készülnek? Csak nem nyugdíjcsökkentést terveznek a törvényben rögzített emelés helyett? Csak nem a sorkötelezettség visszaállításán dolgoznak, hogy háborúba állítsák az országot Ukrajna oldalán?”

Orbán Balázs szerint „valószínűleg” ezért nem akarják közzétenni valódi programjukat. 

Pedig mi szívesen elolvasnánk. Ezzel vagyunk pár millióan”

– zárta bejegyzését a politikus.

Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi tiszás rendezvényen arról beszélt, bár bízik abban, hogy a Tisza Párt „demokratikusan” megszerzi a hatalmat a jövő évi választásokon, és nem szeretné, ha a kormány polgárháborús helyzetbe „kényszerítené” őket. De – mint folytatta, és ekkor jön a félreérthetetlen megjegyzése – „bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét”.

Nyitókép forrása: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
2025. október 27. 16:38
És Hadházi vészfékezéssel felborította mögötte jövőt.🤣🤣😊👌👍És nem is jöttek vele szembe látszik a videón.Igaz balázska b.szom a szád.🤣🤣🤦‍♀️👌👍
Válasz erre
1
1
Yogibear
2025. október 27. 16:37
Intelligens és iskolázott, alapvetően polgári hátterű középosztálybeli emberektől hallom, hogy ez a kormány annyira elfogadhatatlan, hogy akkor is változásra van szükség, ha utána rosszabb lesz. Mert azt ők is elismerik, hogy rosszabb lesz. A nagy kérdés, hogy kinek. Gyanítom, hogy az O1G mentalitásúak jelentős része jól él, és persze igénybe veszi a jelenlegi rendszer által nyújtott kedvezményeket is, és ezzel olyan biztos anyagi hátteret teremt magának, amellyel neki nem is lesz (annyival) rosszabb. Csak másnak. Az meg megéri azért a (kár)örömért, hogy bukni lássa az általa nem szeretett/gyűlölt kormányt. A jó üzletember nem borít asztalt a partnerére pusztán indulatból. Mert az akkor érzelmileg nagyon jól eshet, de ha nincs üzleti előnye, akkor ezzel nem kockáztatja meg az esetleges hátrányt. Ez persze önfegyelem és nagyvonalúság kérdése. A kicsinyes, irigy ember nem vagy kevésbá tud felülemelkedni az azonnali indulatain és hosszútávú racionalitás alapján döntést hozni.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
•••
2025. október 27. 16:33 Szerkesztve
Hú b+ !! Ez a végtelen primitív szivacs volt az ország hadseregének vezérkari főnöke?? Kedves Viktor! Tartsatok már egy rovancsot nehogy valamikor, főleg már későn megint kiessen egy -két hasonló csontváz bármelyik szekrényből.
Válasz erre
2
0
Arisztokrata
2025. október 27. 16:32
Bilincsbe végre!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!