Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborút is kirobbantana, ha „kényszerítenék” (VIDEÓ)

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
A volt vezérkari főnök sokatmondó kijelentéseket tett egy tiszás fórumon.
Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi tiszás rendezvényen arról beszélt, bár bízik abban, hogy a Tisza Párt „demokratikusan” megszerzi a hatalmat a jövő évi választásokon, és nem szeretné, ha a kormány polgárháborús helyzetbe „kényszerítené” őket. De – mint folytatta, és ekkor jön a félreérthetetlen megjegyzése – „bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba,
ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét”
Ezt is ajánljuk a témában
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
A volt vezérkari főnök – akinek botrányos kijelentéseiről mások mellett ITT is olvashat – ugyanezen a rendezvényen arról is beszélt, hogy tudja,
rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk is”.
Ruszin-Szendi korábban egy siófoki fórumon olyan kijelentéseket tett, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám tenni!”. Továbbá, ahogy később kiderült, több tisza párti fórumon is fegyverrel az oldalán jelent meg. Egyik előadásán pedig azt is kijelentette, hogy „ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség. A gazdaságnak is”.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is beszámolt egy esetről, amikor Ruszin-Szendi civilként is fegyverrel jelent meg. A miniszter visszaemlékezése szerint egy születésnapi vacsorán – ahol minden volt vezérkari főnök jelen volt a feleségével együtt – egy HM-ingatlanban Ruszin-Szendi, aki jelenleg Magyar Péter szakértője, felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, ezért intézkedni kellett vele szemben.
Nyitókép forrása: képernyőkép
Ezt is ajánljuk a témában
Belegondolni is szörnyű, mi történhetett volna még a Mandiner riporterével.
***