Rendkívüli!

Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt polgárháború

Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborút is kirobbantana, ha „kényszerítenék” (VIDEÓ)

2025. október 20. 13:57

A volt vezérkari főnök sokatmondó kijelentéseket tett egy tiszás fórumon.

2025. október 20. 13:57
null

Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi tiszás rendezvényen arról beszélt, bár bízik abban, hogy a Tisza Párt „demokratikusan” megszerzi a hatalmat a jövő évi választásokon, és nem szeretné, ha a kormány polgárháborús helyzetbe „kényszerítené” őket. De – mint folytatta, és ekkor jön a félreérthetetlen megjegyzése – „bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, 

ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét”

A volt vezérkari főnök – akinek botrányos kijelentéseiről mások mellett ITT is olvashat – ugyanezen a rendezvényen arról is beszélt, hogy tudja,

rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk is”.

Ruszin-Szendi korábban egy siófoki fórumon olyan kijelentéseket tett, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám tenni!”. Továbbá, ahogy később kiderült, több tisza párti fórumon is fegyverrel az oldalán jelent meg. Egyik előadásán pedig azt is kijelentette, hogy „ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség. A gazdaságnak is”. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is beszámolt egy esetről, amikor Ruszin-Szendi civilként is fegyverrel jelent meg. A miniszter visszaemlékezése szerint egy születésnapi vacsorán – ahol minden volt vezérkari főnök jelen volt a feleségével együtt – egy HM-ingatlanban Ruszin-Szendi, aki jelenleg Magyar Péter szakértője, felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, ezért intézkedni kellett vele szemben.

Nyitókép forrása: képernyőkép 

Összesen 71 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisstomi-2
2025. október 20. 16:44
Az első pofon után "tokatábornok" a "zsebrambó" ugyanúgy összefosná magát, mint "pszichopeti" amikor kidobták a szórakozóhelyről !
Válasz erre
0
0
google-2
2025. október 20. 16:42
Remélem, hogy ez az úrhatnám paraszt soha semmilyen hatalomhoz nem jut.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. október 20. 16:27
Tokatábornok a más dárdájával veri a csalánt.... Tiszaszar.
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2025. október 20. 16:25
szeretném figyelmeztetni Romulusz bácsit, hogy a polgárháború az nem egy tüntike, azt nem csak egy fél vívja az aktuális hatalom ellen, hanem vannak ott bizony polgári ellenfelek is... sokan.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!