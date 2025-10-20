Ruszin-Szendi Romulusz polgárháborút is kirobbantana, ha „kényszerítenék” (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi korábban egy siófoki fórumon olyan kijelentéseket tett, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám tenni!”. Továbbá, ahogy később kiderült, több tisza párti fórumon is fegyverrel az oldalán jelent meg. Egyik előadásán pedig azt is kijelentette, hogy „ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség. A gazdaságnak is”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is beszámolt egy esetről, amikor Ruszin-Szendi civilként is fegyverrel jelent meg. A miniszter visszaemlékezése szerint egy születésnapi vacsorán – ahol minden volt vezérkari főnök jelen volt a feleségével együtt – egy HM-ingatlanban Ruszin-Szendi, aki jelenleg Magyar Péter szakértője, felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, ezért intézkedni kellett vele szemben.

Nyitókép forrása: képernyőkép