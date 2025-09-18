Hátborzongató: időzített bombaként viselkedett Ruszin-Szendi Romulusz

Sajtóhír: visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét
Csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták a tiszás politikus fegyverét.
Belegondolni is szörnyű, mi történhetett volna még a Mandiner riporterével.
Mint ismert, hétfőn látott napvilágot egy felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szólalt fel.
A beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki.
Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre. Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
Csütörtökön derült ki, hogy a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét.
Ahogy arról portálunk is beszámolt, csütörtök reggel rendőrök jelentek meg a Tisza Párt politikusának otthonánál, és elvették a volt vezérkari főnök fegyverét. Ruszin-Szendi saját Facebook-oldalán tájékoztatta a közvéleményt az intézkedés körülményeiről, jelezve, hogy eljárást indítottak ellene, és a határozat alapján lefoglalták fegyverét.
Szeptember elején Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusznak a Mandiner riportere, Móna Márk tett fel kérdéseket.
Amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, fogta magát és nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.
Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.
A Mandiner olvasói arra is emlékezhetnek, hogy még honvédelmi miniszter is beszámolt egy olyan esetről, mikor Ruszin-Szendi civilként is fegyverrel jelent meg. Szalay-Bobrovniczky Kristóf visszaemlékezése szerint egyszer egy születésnapi vacsorán, – ahol jelen volt minden volt vezérkari főnök a feleségével együtt – egy HM-ingatlanban,
Magyar Péter jelenlegi szakértője külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, és emiatt intézkedni kellett vele szemben.
Ennek fényében az emberben óhatatlanul is felmerül annak a gyanúja, hogy Ruszin-Szendi Romulusz akár egy országjárás során is magával vihette a fegyverét. Azt látva, hogy viselkedett a Mandiner riporterével egy kérdés miatt, el sem lehet képzelni, mi történt volna, ha valóban kritizálta volna valaki a volt vezérkari főnököt.
„Ők akarnak kormányozni?” – tette fel a költői kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
