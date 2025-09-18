Hátborzongató: időzített bombaként viselkedett Ruszin-Szendi Romulusz

Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

A Mandiner olvasói arra is emlékezhetnek, hogy még honvédelmi miniszter is beszámolt egy olyan esetről, mikor Ruszin-Szendi civilként is fegyverrel jelent meg. Szalay-Bobrovniczky Kristóf visszaemlékezése szerint egyszer egy születésnapi vacsorán, – ahol jelen volt minden volt vezérkari főnök a feleségével együtt – egy HM-ingatlanban,

Magyar Péter jelenlegi szakértője külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, és emiatt intézkedni kellett vele szemben.

Ennek fényében az emberben óhatatlanul is felmerül annak a gyanúja, hogy Ruszin-Szendi Romulusz akár egy országjárás során is magával vihette a fegyverét. Azt látva, hogy viselkedett a Mandiner riporterével egy kérdés miatt, el sem lehet képzelni, mi történt volna, ha valóban kritizálta volna valaki a volt vezérkari főnököt.