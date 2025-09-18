Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt rendőrség liberális Magyarország Magyar Péter fegyver ellenzék baloldal

Hátborzongató: időzített bombaként viselkedett Ruszin-Szendi Romulusz

2025. szeptember 18. 18:09

Belegondolni is szörnyű, mi történhetett volna még a Mandiner riporterével.

2025. szeptember 18. 18:09
null

Mint ismert, hétfőn látott napvilágot egy felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szólalt fel.

A beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki.

Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre. Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

A következmények

Csütörtökön derült ki, hogy a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét.

Ahogy arról portálunk is beszámolt, csütörtök reggel rendőrök jelentek meg a Tisza Párt politikusának otthonánál, és elvették a volt vezérkari főnök fegyverét. Ruszin-Szendi saját Facebook-oldalán tájékoztatta a közvéleményt az intézkedés körülményeiről, jelezve, hogy eljárást indítottak ellene, és a határozat alapján lefoglalták fegyverét.

Korábbi incidensek

Szeptember elején Kötcsén Ruszin-Szendi Romulusznak a Mandiner riportere, Móna Márk tett fel kérdéseket.

Amikor a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdeztük a Tisza Párt politikusát, fogta magát és nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától az újságírót.

Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

A Mandiner olvasói arra is emlékezhetnek, hogy még honvédelmi miniszter is beszámolt egy olyan esetről, mikor Ruszin-Szendi civilként is fegyverrel jelent meg. Szalay-Bobrovniczky Kristóf visszaemlékezése szerint egyszer egy születésnapi vacsorán, – ahol jelen volt minden volt vezérkari főnök a feleségével együtt – egy HM-ingatlanban,

Magyar Péter jelenlegi szakértője külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől, és emiatt intézkedni kellett vele szemben.

Ennek fényében az emberben óhatatlanul is felmerül annak a gyanúja, hogy Ruszin-Szendi Romulusz akár egy országjárás során is magával vihette a fegyverét. Azt látva, hogy viselkedett a Mandiner riporterével egy kérdés miatt, el sem lehet képzelni, mi történt volna, ha valóban kritizálta volna valaki a volt vezérkari főnököt.

Összesen 4 komment

Szamóca bácsi
2025. szeptember 18. 18:44
bebizonyosodott, hogy Romulusz bácsinak komoly indulatkezelési problémái vannak. ilyen ember nem birtokolhat fegyvert.
Válasz erre
1
0
londonbaby
2025. szeptember 18. 18:17
ne csináljátok már a drámát.. mi történhetett volna ..ha .... mi történhetett volna ha ... ki a faszom kíváncsi rá ...mert ez már csak lufis képzelgés !!!! . felesleges innen hergelni a fideszeseket ilyesmivel, .. mert a balosokkal ellentétbe nem az van a homlokunkra írva hogy idióta !!!!!! . vissza kéne venni ilyen idióta balos szintű hergelésből !!!!! ettől most mit vársz ??? irány és tüntessünk amiatt ami nem történt meg ????? . Okosabbnak hittelek baszod !!!!!!
Válasz erre
1
0
cserresznye
2025. szeptember 18. 18:15
Azért van itt baj. Ez a stukkeres előadás május 8.-án történt. Hogy-hogy csak most intézkednek??
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!