Félelmetes: szemrebbenés nélkül hazudott Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédelmi miniszter buktatta le

„Ők akarnak kormányozni?” – tette fel a költői kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Egy döbbenetes hírt osztott meg Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A honvédelmi miniszter közölte, hogy Ruszin-Szendi Romulusznál civilben máskor is fegyver volt. „Magyar Péter ismét terel, hazudozik és támad.
Azt még ő is elismerte, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel járkál.
Ez veszélyes és elfogadhatatlan. Emlékszem már akkor is fegyvert viselt, amikor már civilként egy vacsorán egy volt vezérkarfőnök születésnapját ünnepeltük. Jelen volt minden volt vezérkarfőnök a feleségeikkel együtt egy HM ingatlanban,
ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedéseket kellett foganatosítani.
Nem igaz tehát, hogy ezt az őt ért állítólagos politikai támadások miatt teszi, már korábban is töltött fegyverrel járt-kelt. Egyébként valaki már szólhatna MP-nek, hogy az EU 27 tagállamából 26-ban, de még a harcoló feleknél, Ukrajnában és Oroszországban sem katona a védelmi miniszter.
Ennek már a felvetése is a polgári demokráciában a feladatkörök súlyos nem értését és ismerését árulja el. És ők akarnak kormányozni?” – tette fel a költői kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Az összes fontos kérdésről beszámolt a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
