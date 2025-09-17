Ft
09. 17.
szerda
Félelmetes: szemrebbenés nélkül hazudott Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédelmi miniszter buktatta le

2025. szeptember 17. 18:26

„Ők akarnak kormányozni?” – tette fel a költői kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

2025. szeptember 17. 18:26
null

Egy döbbenetes hírt osztott meg Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A honvédelmi miniszter közölte, hogy Ruszin-Szendi Romulusznál civilben máskor is fegyver volt. „Magyar Péter ismét terel, hazudozik és támad.

Azt még ő is elismerte, hogy Ruszin-Szendi fegyverrel járkál.

Ez veszélyes és elfogadhatatlan. Emlékszem már akkor is fegyvert viselt, amikor már civilként egy vacsorán egy volt vezérkarfőnök születésnapját ünnepeltük. Jelen volt minden volt vezérkarfőnök a feleségeikkel együtt egy HM ingatlanban,

ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedéseket kellett foganatosítani.

Nem igaz tehát, hogy ezt az őt ért állítólagos politikai támadások miatt teszi, már korábban is töltött fegyverrel járt-kelt. Egyébként valaki már szólhatna MP-nek, hogy az EU 27 tagállamából 26-ban, de még a harcoló feleknél, Ukrajnában és Oroszországban sem katona a védelmi miniszter.

Ennek már a felvetése is a polgári demokráciában a feladatkörök súlyos nem értését és ismerését árulja el. És ők akarnak kormányozni? – tette fel a költői kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Nyitókép: YouTube

 

regi-nyarakon21
2025. szeptember 17. 18:53
Napról-napra világosabb, hogy nemcsak peti gyakorló elmebeteg az amúgy nem túl népes tisza pártban
nogradi
2025. szeptember 17. 18:51
Nem Ruszin adta az éles kézigránátot egy fiatal családanya kezébe.
wadcutter
2025. szeptember 17. 18:50
Kurvanyád Tokahontasz, menj Ukrajnába a frontra, ha viszket a tenyered, majd a maci megvakarja
szantofer
2025. szeptember 17. 18:44
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kaszinó miniszter akkor fogott fegyvert amikor gyerekkorában a strandon a kezébe adtak egy vízipisztolyt, de azt is elvették tőle, mert saját magát "lőtte" szembe. Katona nem volt, egyenruhát nem hordott, és jó ha a rendfokozatokat ismeri. De nincs is ezen semmi csodálkozni való, mert Varga Mihály távozása óta az egész kormányban egyetlen ember ért valamit ahhoz amit irányítania kell(ene), Pintér a rendőrséghez. Egy őskommunista rendőrt tábornok, akire rábízták az egészségügyet is meg az oktatásügyet is. Ez a hungarikum, nem a matyó hímzés.
