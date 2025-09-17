Ft
Eljött ez a pillanat: végre mindenki elmondhatja a véleményét Magyar Péter hajmeresztő tervéről

2025. szeptember 17. 17:22

Az összes fontos kérdésről beszámolt a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

2025. szeptember 17. 17:22
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón egyebek mellett arról beszélt, a kabinet döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről.

A nemzeti konzultációról

A kormány nemzeti konzultációt indít az adórendszerről. A kérdések között szerepel a családi adókedvezmények megőrzése, az egy, vagy többkulcsos adórendszer kérdése is – mondta a miniszter. A társasági adó kérdése is szerepelni fog.

Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné, és ennek vannak Magyarországon is követői, ezért is fontos ez a vita.

Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos – tette hozzá.

Az is kiderült, hogy egész pontosan öt kérdés lesz a nemzeti konzultációban – mondta Gulyás Gergely a Mandiner kérdésére. Online alapon is ki lehet majd tölteni a konzultációt.

A Tisza Párt el akarta titkolni az adóterveit, ezért fáj nekik, hogy egy demokratikus vita van erről

– árulta el Gulyás Gergely.

Nyitókép: Facebook

