Eljött ez a pillanat: végre mindenki elmondhatja a véleményét Magyar Péter hajmeresztő tervéről

Gulyás Gergely Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról: Az épelméjűség is kérdéses!
Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
Az összes fontos kérdésről beszámolt a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón egyebek mellett arról beszélt, a kabinet döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről.
A kormány nemzeti konzultációt indít az adórendszerről. A kérdések között szerepel a családi adókedvezmények megőrzése, az egy, vagy többkulcsos adórendszer kérdése is – mondta a miniszter. A társasági adó kérdése is szerepelni fog.
Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné, és ennek vannak Magyarországon is követői, ezért is fontos ez a vita.
Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos – tette hozzá.
Az is kiderült, hogy egész pontosan öt kérdés lesz a nemzeti konzultációban – mondta Gulyás Gergely a Mandiner kérdésére. Online alapon is ki lehet majd tölteni a konzultációt.
A Tisza Párt el akarta titkolni az adóterveit, ezért fáj nekik, hogy egy demokratikus vita van erről
– árulta el Gulyás Gergely.
