Eljött ez a pillanat: végre mindenki elmondhatja a véleményét Magyar Péter hajmeresztő tervéről

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón egyebek mellett arról beszélt, a kabinet döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről.

A nemzeti konzultációról

A kormány nemzeti konzultációt indít az adórendszerről. A kérdések között szerepel a családi adókedvezmények megőrzése, az egy, vagy többkulcsos adórendszer kérdése is – mondta a miniszter. A társasági adó kérdése is szerepelni fog.

Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné, és ennek vannak Magyarországon is követői, ezért is fontos ez a vita.

Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos – tette hozzá.