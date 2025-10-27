Orbán Viktor fontos tárgyalást folytatott Melonival, ezek voltak a fő témák

Üzent a Vatikánból a kormányfő: a pápa segítségét kérte a háborúellenes küzdelemben
Fontos tárgyalásokon vesz részt Orbán Viktor Rómában.
Orbán Viktor hétfőn a Vatikánban és Rómában folytatott diplomáciai tárgyalásokat. A pápa mellett Giorgia Melonival, az olasz kormányfővel is egyeztetett.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Vatikánban folytatott tárgyalásokat, amelyek során a magánaudienciáján fogadta őt XIV. Leó pápa.
A magyar kormányfő a találkozón a béke fontosságát hangsúlyozta, és arra kérte a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.
„A béke üzenetét hoztam a magyaroktól” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, miután a vatikáni találkozó lezajlott.
A pápa meglátogatása után Orbán Viktor Rómában folytatta diplomáciai tárgyalásait. A látogatás egyik legfontosabb állomása volt az olasz kormányfővel, Giorgia Melonival tartott megbeszélés.
Az olasz miniszterelnök közösségi oldalán is jelezte a találkozó fontosságát, kiemelve, hogy
a Palazzo Chigiben ma Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel egy fontos eszmecserére kerül sor, amely a nemzetközi aktuális ügyek főbb kérdéseire, valamint az Olaszország és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatok perspektíváira összpontosít”.
Orbán Viktor már korábban jelezte, hogy az olasz miniszterelnökkel tartott megbeszélés főbb témája az európai gazdaság jövője lesz, ugyanis az ukrajnai háború ügyében Európa szerepe minimálisra csökkent. Ezen felül Orbán Viktor az olasz sajtónak elmondta azt is, hogy a jövő hét második felében Washingtonba utazik, ahol Donald Trumppal tárgyal a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról.
Nyitókép: Tiziana FABI / AFP
***