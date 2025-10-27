Orbán Viktor fontos tárgyalást folytatott Melonival, ezek voltak a fő témák

Orbán Viktor már korábban jelezte, hogy az olasz miniszterelnökkel tartott megbeszélés főbb témája az európai gazdaság jövője lesz, ugyanis az ukrajnai háború ügyében Európa szerepe minimálisra csökkent. Ezen felül Orbán Viktor az olasz sajtónak elmondta azt is, hogy a jövő hét második felében Washingtonba utazik, ahol Donald Trumppal tárgyal a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról.