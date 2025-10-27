Itt a bejelentés: Orbán Viktor elárulta, mikor találkozik Donald Trumppal

Üzent a Vatikánból a kormányfő: a pápa segítségét kérte a háborúellenes küzdelemben
Fontos tárgyalásokon vesz részt Orbán Viktor Rómában.
A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök tárgyalásán kiemelt téma lesz az energetika.
Orbán Viktor a La Repubblica című olasz lapnak nyilatkozva elárulta, hogy jövő héten Washingtonba látogat, és tárgyalásokat fog folytatni Donald Trump, amerikai elnökkel. A miniszterelnök a pápai audiencia után az utcán beszélt az olasz sajtónak, hangsúlyozva,
a jövő hét második felében az Egyesült Államokba utazik, ahol a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról egyeztetnek.
A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország nagymértékben függ az orosz kőolajtól és földgáztól, amelyek hiánya az energiaárak drasztikus emelkedését és ellátási zavarokat okozhat.
Újságírói kérdésre Orbán megerősítette, hogy a nemrég bevezetett amerikai szankciók magyar szempontból hibás döntésnek bizonyultak, és tárgyalásokat kezdeményez a helyzet megoldására, különösen Magyarország érdekeit szem előtt tartva.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseiről szólva kifejtette, hogy az európai gazdaság jövője lesz a téma, mivel az ukrajnai háború ügyében Európa szerepe minimálisra csökkent, a kérdést „kiszervezték az amerikaiaknak és az oroszoknak”.
Orbán szerint Európa nem játszik szerepet az ukrán-orosz kapcsolatok és biztonság alakításában.
Szerinte a fő kihívás az európai gazdaság versenyképességének csökkenése, különösen a zöld átállás és az RTS2 kibocsátáscsökkentési irányelv miatt, amely növeli az energiaárakat a lakástulajdonosok és autósok számára. Orbán hangsúlyozta, hogy Olaszországgal közösen azon dolgoznak, hogy mindkét ország gazdasága versenyképesebbé váljon.
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
Fontos tárgyalásokon vesz részt Orbán Viktor Rómában.
***