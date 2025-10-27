Ft
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Donald Trump Orbán Viktor

Itt a bejelentés: Orbán Viktor elárulta, mikor találkozik Donald Trumppal

2025. október 27. 14:52

A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök tárgyalásán kiemelt téma lesz az energetika.

2025. október 27. 14:52
null

Orbán Viktor a La Repubblica című olasz lapnak nyilatkozva elárulta, hogy jövő héten Washingtonba látogat, és tárgyalásokat fog folytatni Donald Trump, amerikai elnökkel. A miniszterelnök a pápai audiencia után az utcán beszélt az olasz sajtónak, hangsúlyozva,

a jövő hét második felében az Egyesült Államokba utazik, ahol a magyar gazdaság számára fenntartható energetikai beruházásokról egyeztetnek.

A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország nagymértékben függ az orosz kőolajtól és földgáztól, amelyek hiánya az energiaárak drasztikus emelkedését és ellátási zavarokat okozhat.

Újságírói kérdésre Orbán megerősítette, hogy a nemrég bevezetett amerikai szankciók magyar szempontból hibás döntésnek bizonyultak, és tárgyalásokat kezdeményez a helyzet megoldására, különösen Magyarország érdekeit szem előtt tartva.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseiről szólva kifejtette, hogy az európai gazdaság jövője lesz a téma, mivel az ukrajnai háború ügyében Európa szerepe minimálisra csökkent, a kérdést „kiszervezték az amerikaiaknak és az oroszoknak”.

Orbán szerint Európa nem játszik szerepet az ukrán-orosz kapcsolatok és biztonság alakításában.

Szerinte a fő kihívás az európai gazdaság versenyképességének csökkenése, különösen a zöld átállás és az RTS2 kibocsátáscsökkentési irányelv miatt, amely növeli az energiaárakat a lakástulajdonosok és autósok számára. Orbán hangsúlyozta, hogy Olaszországgal közösen azon dolgoznak, hogy mindkét ország gazdasága versenyképesebbé váljon.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

