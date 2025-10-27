Háborús logika vagy tényellenőrző csúsztatás? – Mit hallgat el a Lakmusz a berlini plakátügyről

A Faktum elemzése szerint szeptember közepén Berlin több pontján „Bosszuld meg!” feliratú plakátok jelentek meg, amelyek német hadifoglyok képeivel és QR-kóddal az Ukrán Nemzetközi Légió nevében toboroztak önkénteseket a frontra. Orbán Balázs ezt az esetet annak bizonyítékaként értékelte, hogy Európát a háború logikájába próbálják belesodorni. A Lakmusz tényellenőrző portál megerősítette a plakátok létezését, de hangsúlyozta, hogy nem ismert, kik helyezték ki azokat. A német rendőrség sem adott információt az ügyben, így a forrás homályban maradt, de a tény, hogy a plakátok valóban megjelentek, nem vitatható.

Az elemzés szerint a Lakmusz cikke hiányos képet fest: bár igaz, hogy nem bizonyítható az Ukrán Nemzetközi Légió közvetlen részvétele, a portál nem tér ki arra, hogy a szervezet maga is külföldi önkéntesek toborzására jött létre. A Légió hivatalos kommunikációja szerint „más országok állampolgárai az ukránok mellett szolgálnak”, tehát természetes lenne, ha nemzetközi toborzó üzeneteik is megjelennének. Ez a körülmény árnyalja a Lakmusz értékelését, és felveti a kérdést: vajon valóban provokációról, vagy inkább a Légió tevékenységével összhangban álló kommunikációról van szó.

A Faktum rámutat, hogy Németországban a külföldi katonai szervezetek toborzása jogellenes: a német büntető törvénykönyv 109h. §-a alapján akár öt év börtön is kiszabható azokra, akik ilyen tevékenységet folytatnak. Hasonló szabályozás létezik az Egyesült Államokban is, ahol a Snopes portál 2023-ban számolt be hasonló, az Ukrán Nemzetközi Légió logójával ellátott plakátokról. A szervezet akkor is tagadta a részvételét, és az amerikai jogrend szintén tiltja a külföldi hadseregekbe való toborzást.

Összességében a Faktum megállapítja, hogy bár a Lakmusz nem közöl valótlanságot, a cikk figyelmen kívül hagyja az ügy mélyebb politikai és jogi összefüggéseit. A plakátok léteztek, az Ukrán Nemzetközi Légió tagadta a kapcsolatot, ám a jelenség rávilágít arra, hogy a háborús toborzás nemzetközi kiterjesztése és a jogi tiltások közti feszültség valós problémát jelez. Orbán Balázs értelmezése így nem tekinthető alaptalannak: a plakátkampány üzenete valóban a háborús mozgósítás irányába mutat, még ha a háttérben állók személye továbbra is ismeretlen maradt.