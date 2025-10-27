Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Berlin elemzés Faktum Németország plakát Lakmusz

Háborús logika vagy tényellenőrző csúsztatás? – Mit hallgat el a Lakmusz a berlini plakátügyről

2025. október 27. 19:58

A Faktum elemzése szerint szeptember közepén Berlinben plakátok toboroztak önkénteseket az Ukrán Nemzetközi Légió nevében, miközben a kampány eredete és jogszerűsége homályos maradt.

2025. október 27. 19:58
null

A Faktum elemzése szerint szeptember közepén Berlin több pontján „Bosszuld meg!” feliratú plakátok jelentek meg, amelyek német hadifoglyok képeivel és QR-kóddal az Ukrán Nemzetközi Légió nevében toboroztak önkénteseket a frontra. Orbán Balázs ezt az esetet annak bizonyítékaként értékelte, hogy Európát a háború logikájába próbálják belesodorni. A Lakmusz tényellenőrző portál megerősítette a plakátok létezését, de hangsúlyozta, hogy nem ismert, kik helyezték ki azokat. A német rendőrség sem adott információt az ügyben, így a forrás homályban maradt, de a tény, hogy a plakátok valóban megjelentek, nem vitatható.

Az elemzés szerint a Lakmusz cikke hiányos képet fest: bár igaz, hogy nem bizonyítható az Ukrán Nemzetközi Légió közvetlen részvétele, a portál nem tér ki arra, hogy a szervezet maga is külföldi önkéntesek toborzására jött létre. A Légió hivatalos kommunikációja szerint „más országok állampolgárai az ukránok mellett szolgálnak”, tehát természetes lenne, ha nemzetközi toborzó üzeneteik is megjelennének. Ez a körülmény árnyalja a Lakmusz értékelését, és felveti a kérdést: vajon valóban provokációról, vagy inkább a Légió tevékenységével összhangban álló kommunikációról van szó.

A Faktum rámutat, hogy Németországban a külföldi katonai szervezetek toborzása jogellenes: a német büntető törvénykönyv 109h. §-a alapján akár öt év börtön is kiszabható azokra, akik ilyen tevékenységet folytatnak. Hasonló szabályozás létezik az Egyesült Államokban is, ahol a Snopes portál 2023-ban számolt be hasonló, az Ukrán Nemzetközi Légió logójával ellátott plakátokról. A szervezet akkor is tagadta a részvételét, és az amerikai jogrend szintén tiltja a külföldi hadseregekbe való toborzást.

Összességében a Faktum megállapítja, hogy bár a Lakmusz nem közöl valótlanságot, a cikk figyelmen kívül hagyja az ügy mélyebb politikai és jogi összefüggéseit. A plakátok léteztek, az Ukrán Nemzetközi Légió tagadta a kapcsolatot, ám a jelenség rávilágít arra, hogy a háborús toborzás nemzetközi kiterjesztése és a jogi tiltások közti feszültség valós problémát jelez. Orbán Balázs értelmezése így nem tekinthető alaptalannak: a plakátkampány üzenete valóban a háborús mozgósítás irányába mutat, még ha a háttérben állók személye továbbra is ismeretlen maradt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: faktumprojekt.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!