A németek sürgették a legjobban Trump szankcióit, de már szabadulnának a szorításukból

Kínos: Merz mentességet kért Donald Trump orosz olajszankciói alól
Berlin hivatalosan is kezdeményezte Washingtonnál, hogy a korlátozások alól három németországi üzem is felmentést kapjon.
A Merz-kormány már érzi, milyen az, ha veszélybe kerül az üzemanyag- és energiabiztonság. Egész Északkelet-Németország olaj nélkül maradhat.
A berlini kormány attól tart, hogy Donald Trump új orosz olajszankciói miatt akár egész Északkelet-Németország üzemanyag-ellátása összeomolhat – adta hírül a legfrissebb értesülések alapján a Bild.
A Mandiner korábban már beszámolt arról, hogy Friedrich Merz német kancellár mentességet kért az Egyesült Államoktól a korlátozások alól.
Trump legújabb szankciócsomagja a két legnagyobb orosz olajvállalatot,
A szabályozás szerint
november 21-ig minden amerikai partnernek meg kell szakítania a kapcsolatot azokkal a cégekkel, amelyek több mint 50 százalékban orosz tulajdonban vannak.
Ez érinti a Rosneft Deutschland három finomítóját is – köztük a Brandenburg tartományban működő PCK Schwedtet, amely Berlin és a keleti régiók üzemanyag-ellátásának központi eleme. Ezen felül ez a finomító szolgáltatja a fővárosi repülőtér kerozinkészletét is.
A Bild információi szerint a német gazdasági és energiaügyi minisztérium – Katherina Reiche (CDU) miniszter vezetésével – már tárgyalásokat folytat az amerikai kormánnyal egy kivétel engedélyezéséről.
Az Egyesült Államok új szankciókat jelentett be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára az ukrajnai békeegyezmény megkötése érdekében.
Berlin azzal érvel, hogy a Rosneft német leányvállalata 2022 óta állami felügyelet alatt működik, így a vállalat bevételei nem jutnak el Oroszországba, és a schwedti üzemet Moszkva sem irányíthatja.
A keletnémet ipar egyik utolsó nagy központjának számító Schwedt finomító bezárása „gazdasági katasztrófa” lenne
– figyelmeztetett a tartomány CDU-elnöke, Jan Redmann, aki megerősítette, hogy a kormány sürgősen mentességet próbál elérni, ahogy korábban a brit szankciók esetében is sikerült. Az üzem nélkül több ezer munkahely kerülne veszélybe, és az ellátási láncok is megszakadnának.
A Bild értesülései szerint a szankciók hatása már most is érezhető, és az amerikai pénzügyi korlátozások miatt több német beszállító felfüggesztette együttműködését a Rosneft Deutschlanddal. Emellett más finomítók – köztük az Oberrhein és a Bayernoil – is érintettek lehetnek, mivel részben orosz tőke áll mögöttük.
A német közvéleményben is visszatetszést keltett, hogy
Berlin most mentességet kér egy olyan szankciós csomag alól, amelyet korábban maga is támogatott és sürgetett.
A Wall Street Journal tudósítója, Bojan Pancevski szerint ez a helyzet „különösen kényelmetlen” a Merz-kormány számára, amely korábban a legkeményebb szankciók mellett érvelt.
Miközben az Egyesült Királyság már korábban kivételt adott a Rosneft német leányvállalatának, Washington egyelőre nem döntött.
Ha az amerikai kormány elutasítja a kérelmet, a Schwedt-finomítót le kell állítani, ez pedig közvetlenül veszélyeztetné Berlin és Észak-Németország üzemanyag-ellátását.
A tárgyalások tehát már javában zajlanak, de november 21-ig döntésnek kell születnie. Amennyiben az Egyesült Államok nem ad mentességet,
A Merz-kabinet most mindent megtesz, hogy elkerülje ezt a forgatókönyvet – de a Bild szerint az amerikai fél egyelőre nem mutat hajlandóságot az engedményre. Úgy tűnik, Donald Trump korántsem olyan megértő a német kormánnyal, mint Magyarországgal volt az orosz energiahordozókról való kötelező leválással kapcsolatban.
Az Ovális Irodában beszélt erről az amerikai elnök.
Fotó: JOHN THYS / AFP