Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rosneft Németország olajfinomító lukoil Oroszország szankciók Friedrich Merz Donald Trump Oroszország elleni szankciók Egyesült Államok

A németek sürgették a legjobban Trump szankcióit, de már szabadulnának a szorításukból

2025. október 27. 17:03

A Merz-kormány már érzi, milyen az, ha veszélybe kerül az üzemanyag- és energiabiztonság. Egész Északkelet-Németország olaj nélkül maradhat.

2025. október 27. 17:03
null

A berlini kormány attól tart, hogy Donald Trump új orosz olajszankciói miatt akár egész Északkelet-Németország üzemanyag-ellátása összeomolhat – adta hírül a legfrissebb értesülések alapján a Bild.

A schwedti olajfinomító épületegyüttese – Északkelet-Németország üzemanyag- és energiabiztonsága függ a működésétől
A schwedti olajfinomító épületegyüttese – Északkelet-Németország üzemanyag- és energiabiztonsága függ a működésétől
Forrás: John MACDOUGALL / AFP

A Mandiner korábban már beszámolt arról, hogy Friedrich Merz német kancellár mentességet kért az Egyesült Államoktól a korlátozások alól.

Ezt is ajánljuk a témában

A német finomítók a szankciók célkeresztjében

Trump legújabb szankciócsomagja a két legnagyobb orosz olajvállalatot,

  • a Rosneftet és
  • a Lukoilt sújtja.

A szabályozás szerint

november 21-ig minden amerikai partnernek meg kell szakítania a kapcsolatot azokkal a cégekkel, amelyek több mint 50 százalékban orosz tulajdonban vannak.

Ez érinti a Rosneft Deutschland három finomítóját is – köztük a Brandenburg tartományban működő PCK Schwedtet, amely Berlin és a keleti régiók üzemanyag-ellátásának központi eleme. Ezen felül ez a finomító szolgáltatja a fővárosi repülőtér kerozinkészletét is.

A Bild információi szerint a német gazdasági és energiaügyi minisztérium – Katherina Reiche (CDU) miniszter vezetésével – már tárgyalásokat folytat az amerikai kormánnyal egy kivétel engedélyezéséről.

Ezt is ajánljuk a témában

Berlin azzal érvel, hogy a Rosneft német leányvállalata 2022 óta állami felügyelet alatt működik, így a vállalat bevételei nem jutnak el Oroszországba, és a schwedti üzemet Moszkva sem irányíthatja.

Brandenburg szíve: a Schwedt-finomító

A keletnémet ipar egyik utolsó nagy központjának számító Schwedt finomító bezárása „gazdasági katasztrófa” lenne

– figyelmeztetett a tartomány CDU-elnöke, Jan Redmann, aki megerősítette, hogy a kormány sürgősen mentességet próbál elérni, ahogy korábban a brit szankciók esetében is sikerült. Az üzem nélkül több ezer munkahely kerülne veszélybe, és az ellátási láncok is megszakadnának.

A Bild értesülései szerint a szankciók hatása már most is érezhető, és az amerikai pénzügyi korlátozások miatt több német beszállító felfüggesztette együttműködését a Rosneft Deutschlanddal. Emellett más finomítók – köztük az Oberrhein és a Bayernoil – is érintettek lehetnek, mivel részben orosz tőke áll mögöttük.

Kínos ellentmondás Berlinben

A német közvéleményben is visszatetszést keltett, hogy

Berlin most mentességet kér egy olyan szankciós csomag alól, amelyet korábban maga is támogatott és sürgetett.

A Wall Street Journal tudósítója, Bojan Pancevski szerint ez a helyzet „különösen kényelmetlen” a Merz-kormány számára, amely korábban a legkeményebb szankciók mellett érvelt.

Miközben az Egyesült Királyság már korábban kivételt adott a Rosneft német leányvállalatának, Washington egyelőre nem döntött.

Ha az amerikai kormány elutasítja a kérelmet, a Schwedt-finomítót le kell állítani, ez pedig közvetlenül veszélyeztetné Berlin és Észak-Németország üzemanyag-ellátását.

Kritikus napok Berlin és Washington között

A tárgyalások tehát már javában zajlanak, de november 21-ig döntésnek kell születnie. Amennyiben az Egyesült Államok nem ad mentességet,

  • a német kormány kénytelen lehet új beszállítókat keresni vagy
  • a stratégiai készletekhez nyúlni.

A Merz-kabinet most mindent megtesz, hogy elkerülje ezt a forgatókönyvet – de a Bild szerint az amerikai fél egyelőre nem mutat hajlandóságot az engedményre. Úgy tűnik, Donald Trump korántsem olyan megértő a német kormánnyal, mint Magyarországgal volt az orosz energiahordozókról való kötelező leválással kapcsolatban.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: JOHN THYS / AFP
 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. október 27. 19:26
" Törököt fogtam , de nem ereszt ."
Válasz erre
0
0
pompom-2
2025. október 27. 19:05
"Mi az elmebaj biztos ismérve? Ha valaki újra meg újra ugyanazt teszi, de más eredményt vár."
Válasz erre
2
0
papalimapapa
2025. október 27. 18:57
Ijesztő színvonaltalanság jellemzi Nyugat-Európa vezetőinek intellektuális állapotát. Tele lehetni írni ezt az oldalt azoknak a nevével, akik normál esetben a közelében sem lehetnének az ún. politikai elitnek. És ezek ott vannak a nemzetközi szervezetek vezetésében is… Elkeserítő!
Válasz erre
2
0
eljolesz
2025. október 27. 18:40
"a Bild szerint ...Úgy tűnik, Donald Trump korántsem olyan megértő a német kormánnyal, mint Magyarországgal volt az orosz energiahordozókról való kötelező leválással kapcsolatban." - Aljas firkász, talán azért, mert Mo. jelenleg tényleg nem tudja megoldani a vezeték nélkül az ország biztonságos ellátását, a németek meg az elveszített szavazatoktól félnek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!